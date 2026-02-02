Mad Bubble
Eurovision 2026 – Aκύλας: Η αντίδραση της οικογένειάς του με το Ferto – «Η μητέρα μου έκλαιγε»

Αποκάλυψε πώς αντέδρασαν οι δικοί του άνθρωποι όταν άκουσαν για πρώτη φορά το κομμάτι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Ακύλας βρέθηκε καλεσμένος στην ΕΡΤ, στην εκπομπή EurovisionGR, με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο με αφορμή το γεγονός ότι διεκδικεί την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 με το τραγούδι Ferto. Ο νεαρός τραγουδιστής μίλησε για την οικογένειά του και αποκάλυψε πώς αντέδρασαν οι δικοί του άνθρωποι όταν άκουσαν για πρώτη φορά το κομμάτι.

«Στην οικογένειά μου είναι πολύ περήφανοι, χαρούμενοι και συγκινημένοι. Τους το είχα κρατήσει μυστικό. Δεν το είχαν ακούσει. Τους είχα βάλει λίγο το ρεφρέν, μετά βγήκε το teaser και μου λένε: “Τι γίνεται βρε παιδί μου, όλο φερ’ το, φερ’ το, θα λες;”», ανέφερε αρχικά ενώ ξεχωριστή ήταν η αντίδραση της μητέρας του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος. «Όταν άκουσε το κομμάτι έκλαιγε, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπε: “Θα σε μαλώσουμε γιατί κλαίω στο σπίτι εδώ και δυο μέρες”».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή, λέγοντας πως δεν θέλει να την εκθέτει στα φώτα της δημοσιότητας. «Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα. Τι κάνω, πού πηγαίνω και τι τρώω. Συνήθως έρχονται μαζί αυτά». Παράλληλα, ο Ακύλας μίλησε και για την εμπειρία του ως μουσικός του δρόμου, τονίζοντας αυτό τον βοήθησε να γίνει πιο δυνατός. «Ήταν μεγάλο σχολείο ο δρόμος. Μου έμαθε αρχικά να έχω σκληρό στομάχι γιατί στο δρόμο δεν είναι ότι έρχεται κόσμος να σε δει όπως τραγουδάς σε ένα μαγαζί και κόβει εισιτήριο. Περνάει κάποιος που μπορεί να μη σε γουστάρει καθόλου, μπορεί να σε βρίσει και μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι».


Σε άλλο σημείο της κουβέντας, έκανε κάποιες αποκαλύψεις για το πώς θα παρουσιάσει το κομμάτι του στον πρώτο ημιτελικό της ΕΡΤ για τη Eurovision. «Νομίζω πως θέλω να κρατήσω όλη την εμφάνιση στον ημιτελικό για έκπληξη. Είναι κάτι πολύ ωραίο που έχουμε ετοιμάσει με τα παιδιά, με τους φίλους μου. Και τα visuals και τα ρούχα και με τον Φίλιππο Μίσσα, που κάνει το styling… Γενικά όλη η ομάδα είναι υπέροχη, είναι dream team. Κάνουμε πολύ ωραία παρέα κιόλας μεταξύ μας, που είναι το πιο σημαντικό. Δεν είμαστε απλά συνεργάτες αλλά θα αράξουμε κιόλας. Θα ‘χει χορό, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα ‘χει τραγούδι, θα ‘ναι θεατρικό. Θα ‘ναι κάπως… όπως είμαι και γω.

Η μουσική γέφυρα, εκεί που αλλάζει ο ρυθμός, ήταν δική μου έμπνευση. Εκεί στη σκηνή θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλαμε να υπάρχει ένα σημείο μες στο κομμάτι που κάπως ξεγυμνώνεται αυτός ο χαρακτήρας που σου λέει “φερ’ το μου, γιατί δεν το είχα… φερ’ το μου, γιατί δεν μου το έδωσαν ως παιδί… φερ’ το μου, γιατί το είχα ανάγκη και δεν το ‘χα ποτέ”. Οπότε ήθελα πολύ να γραφτεί αυτή η γέφυρα που έχει μέσα κομμάτια της ψυχής μου».

Διάβασε επίσης: Eurovision Song Contest Live Tour: Η Έλενα Παπαρίζου στην ιστορική περιοδεία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision

