Μουσικά Νέα 29.01.2026

Eurovision Song Contest Live Tour: Η Έλενα Παπαρίζου στην ιστορική περιοδεία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision

Η πρώτη επίσημη Eurovision Song Contest Live Tour θα επισκεφθεί 10 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η EBU αποκαλύπτει τα πρώτα Eurovision Icons που θα ηγηθούν της πρωτοποριακής Live Tour για την 70ή επέτειο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με την κορυφαία pop star Έλενα Παπαρίζου να είναι μέρος του ως η μοναδική Ελληνίδα. Αυτή η μοναδική και αξέχαστη ζωντανή γιορτή για τα 70 μαγικά χρόνια του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα ενώσει τους super stars της Eurovision με επιλεγμένους αστέρες από τον Μεγάλο Τελικό του Διαγωνισμού του 2026, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ταξίδι μέσα από επτά δεκαετίες αξέχαστης μουσικής, συγκίνησης και κοινής χαράς.

Από διαχρονικούς ύμνους έως σύγχρονα κλασικά τραγούδια, οι θαυμαστές στις αρένες σε ολόκληρη την Ευρώπη θα ζήσουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision όπως ποτέ άλλοτε. Η πρώτη επίσημη Eurovision Song Contest Live Tour θα επισκεφθεί 10 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2026 και οι καλλιτέχνες θα ερμηνεύουν τις δικές τους συμμετοχές στη Eurovision σε κάθε συναυλία. Οι θαυμαστές του διαγωνισμού θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικές νέες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών από την 70χρονη ιστορία του θεσμού.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Οι Dinamiss αποκαλύπτουν το μήνυμα πίσω από το Chaos

Alessandra (5η θέση – Νορβηγία 2023), Guy Sebastian (5η θέση – Αυστραλία 2015), Έλενα Παπαρίζου (Νικήτρια – Ελλάδα 2005, 3η θέση 2001), Johnny Logan (Νικητής –Ιρλανδία 1980, 1987), Katrina (Νικήτρια – Ηνωμένο Βασίλειο 1997), Lordi (Νικητές – Φινλανδία 2006) και Verka Serduchka (2η θέση – Ουκρανία 2007). Το λαμπερό καστ μπορεί να διαφέρει ανά πόλη και χώρα, ενώ σε κάθε στάση θα εμφανίζονται και καλεσμένοι-έκπληξη. Οι πλήρεις λίστες καλλιτεχνών για κάθε τοποθεσία θα είναι διαθέσιμες στο www.eurovision.com/tour.

Η Έλενα Παπαρίζου έγραψε ιστορία το 2005, χαρίζοντας στην Ελλάδα την πρώτη της νίκη στη Eurovision με το αξέχαστο τραγούδι «My Number One». Μια δυναμική ερμηνεύτρια και ιδιαίτερα αγαπητή προσωπικότητα του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ανήκει επίσης σε ένα επίλεκτο κλαμπ καλλιτεχνών που έχουν τερματίσει δύο φορές στην πρώτη τριάδα: κατέκτησε την 3η θέση στον Διαγωνισμό του 2001 με το συγκρότημά της, τους Antique, ερμηνεύοντας το «(I Would) Die for You».

Η ανάρτηση της Έλενας:

Το βίντεο:

Ημερομηνίες Ζωντανής Περιοδείας του Eurovision Song Contest

Οι fans μπορούν να παρακολουθήσουν το Eurovision Song Contest Live Tour στις παρακάτω αρένες:

  • Ιούνιος 2026
  • Δευ 15 Ιουνίου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – O2 Arena
  • Τετ 17 Ιουνίου – Αμβούργο, Γερμανία – Barclays Arena
  • Παρ 19 Ιουνίου – Μιλάνο, Ιταλία – Arena Milano
  • Σαβ 20 Ιουνίου – Ζυρίχη, Ελβετία – Hallenstadion
  • Δευ 22 Ιουνίου – Αμβέρσα, Βέλγιο – AFAS Dome
  • Τρι 23 Ιουνίου – Κολωνία, Γερμανία – Lanxess Arena
  • Πεμ 25 Ιουνίου – Κοπεγχάγη, Δανία – Royal Arena
  • Σαβ 27 Ιουνίου – Άμστερνταμ, Ολλανδία – Ziggo Dome
  • Δευ 29 Ιουνίου – Παρίσι, Γαλλία – Accor Arena
  • Ιούλιος 2026
  • Πεμ 2 Ιουλίου – Στοκχόλμη, Σουηδία – Avicii Arena

Για πλήρεις λεπτομέρειες της περιοδείας, ανακοινώσεις καλλιτεχνών και συνδέσμους εισιτηρίων, επισκεφθείτε το eurovision.com/tour.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 2 παρουσιαστές του 70ού διαγωνισμού στη Βιέννη

Eurovision Έλενα Παπαρίζου
