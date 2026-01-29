Mad Bubble
Μουσικά Νέα 29.01.2026

Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 2 παρουσιαστές του 70ού διαγωνισμού στη Βιέννη

Αποτελούν ένα δυναμικό και άρτια δεμένο δίδυμο, με αγάπη για τη Eurovision
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF ανακοίνωσε επίσημα τα ονόματα που θα αναλάβουν την παρουσίαση της Eurovision 2026, η οποία θα διεξαχθεί στη Βιέννη και θα μεταδοθεί ζωντανά τον ερχόμενο Μάιο. Στο τιμόνι του κορυφαίου μουσικού διαγωνισμού θα βρεθούν η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski.

Η Victoria Swarovski, με καταγωγή από το Ίνσμπρουκ του Τιρόλου, είναι μια πολυσχιδής προσωπικότητα με έντονη παρουσία στον χώρο της τηλεόρασης, της μόδας και της επιχειρηματικότητας. Αν και προέρχεται από τη διάσημη οικογένεια Swarovski, επέλεξε από νεαρή ηλικία να χαράξει τη δική της επαγγελματική πορεία. Μόλις στα 16 της υπέγραψε συμβόλαιο με τη Sony Music, κυκλοφορώντας τα πρώτα της singles, ενώ δύο χρόνια αργότερα μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, ανάμεσά τους και η βραβευμένη με Grammy Diane Warren. Το 2016 ήρθε η μεγάλη τηλεοπτική αναγνώριση με τη νίκη της στο δημοφιλές σόου Let’s Dance, ενώ στη συνέχεια έγινε η νεότερη κριτής στην ιστορία του Das Supertalent. Από το 2018 μέχρι σήμερα αποτελεί βασικό μέλος της παρουσίασης του Let’s Dance, ενός από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά formats στον γερμανόφωνο χώρο. Στο βιογραφικό της ξεχωρίζουν επίσης η παρουσίαση του 100 Years Disney Show και των βραβείων Bambi. Παράλληλα, η Victoria δραστηριοποιείται έντονα στον επιχειρηματικό τομέα, έχοντας ιδρύσει το 2020 τη δική της εταιρεία καλλυντικών, ORIMEI, ενώ ως μοντέλο έχει κοσμήσει τα εξώφυλλα μεγάλων διεθνών περιοδικών όπως ELLE, Glamour, Forbes και L’Officiel. Ως γνήσια Τιρολέζα, έχει υπογράψει συλλογές μόδας και παραδοσιακών dirndl, ενώ στις αρχές του 2026 πραγματοποίησε ένα προσωπικό της όνειρο, συμμετέχοντας στο Ράλι Ντακάρ, ένα από τα πιο απαιτητικά motorsport events παγκοσμίως.

Στο πλευρό της θα βρίσκεται ο Michael Ostrowski, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς ηθοποιούς και παρουσιαστές της Αυστρίας. Γεννημένος στο Leoben, έχει συνδέσει το όνομά του κυρίως με κωμικούς ρόλους, ωστόσο το έργο του εκτείνεται και στη συγγραφή και σκηνοθεσία. Έχει γράψει σενάρια για επιτυχημένες ταινίες όπως Nacktschnecken, Contact High και Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott, ενώ το 2022 υπέγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία Der Onkel, στην οποία πρωταγωνίστησε. Η καριέρα του απογειώθηκε το 2004 με το Nacktschnecken, ενώ τα επόμενα χρόνια συμμετείχε σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές, όπως Eberhoferkrimi, Vier Frauen und ein Todesfall και Ein Krimi in Passau. Παράλληλα, έχει παρουσιάσει σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανάμεσά τους τα Amadeus Awards και το Nestroy Theater Prize, ενώ για την παρουσίαση του 100 Years of Radio τιμήθηκε με το τηλεοπτικό βραβείο Romy.

Η διευθύντρια προγράμματος του ORF, Stefanie Groiss-Horowitz, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επιλογή των δύο παρουσιαστών, δηλώνοντας πως αποτελούν ένα δυναμικό και άρτια δεμένο δίδυμο, με αγάπη για τη Eurovision και ικανότητα να προσφέρουν στο παγκόσμιο κοινό μια αξέχαστη τηλεοπτική εμπειρία. Όπως τόνισε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης και οι Victoria Swarovski και Michael Ostrowski είναι οι ιδανικοί οικοδεσπότες για να τη φωτίσουν.

Eurovision 2026 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
