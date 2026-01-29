Mad Bubble
Μουσικά Νέα 29.01.2026

Eurovision 2026: Η αποκάλυψη της Marseaux για το «Χάνομαι» – «Είναι επίκληση στην ανεμελιά»

Όσα αποκάλυψε η Ελληνίδα φιναλίστ για το τραγούδι με το οποίο θα διεκδικήσει το εισιτηρίο για την εκπροσώπηση της χώρας μας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην εκπομπή Νωρίς-Νωρίς βρέθηκε καλεσμένη η Marseaux με αφορμή τον Εθνικό Τελικό για την Eurovision 2026 και μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε πως είχε εκφράσει στους γονείς της την επιθυμία της, ενώ θυμήθηκε την ίδια ως παιδί να παρακολουθεί τον διαγωνισμό τραγουδιού και να εύχεται κάποια στιγμή να συμμετάσχει και εκείνη.

«Η Eurovision ήταν το όνειρό μου! Έχω την εικόνα του να κάθομαι σε ένα κρεβάτι και να τη βλέπω με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Τους έλεγα ότι κάποια στιγμή θέλω κι εγώ να πάω. Μου λέγανε να πας. Πού να ξέρανε… Και να μην τα καταφέρω, με έχει γεμίσει τόσο πολύ η διαδικασία που έχω μπει που είμαι πλήρης».

Όσον αφορά στο κομμάτι «Χάνομαι» με το οποίο η Marseaux θα διεκδικήσει την εκπροσώπηση της χώρας, εξήγησε ότι αποτελεί μία επίκληση στη χαμένη παιδικότητα, την ανεμελιά και τον παλιό της εαυτό. «Όλο το τραγούδι είναι σαν μια επίκληση στον παλιό σου εαυτό και την παλιά σου παιδικότητα και ανεμελιά που χάνουμε όσο μεγαλώνουμε. Εγώ νιώθω ότι την έχω χάσει. Ένιωθα την ανάγκη να αναζητήσω την παλιά Marseaux και έτσι βγήκε αυτό το τραγούδι», επισήμανε.


Eurovision Eurovision 2026 Marseaux Sing for Greece 2026
