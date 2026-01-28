Eurovision 2026: Θρίαμβος για την Ελλάδα – Σκαρφάλωσε στην 3η θέση των στοιχημάτων

Η Ελλάδα ανεβαίνει στα προγνωστικά και σκαρφαλώνει στην 3η θέση ενόψει Eurovision 2026, με τον Ακύλα να είναι αυτός που έχει συζητηθεί περισσότερο από όλους τους υποψήφιους

Με σταθερά ανοδική πορεία συνεχίζει η Ελλάδα να εντυπωσιάζει στα γραφεία στοιχημάτων ενόψει της φετινής Eurovision 2026, καταγράφοντας μία από τις πιο δυνατές της παρουσίες των τελευταίων ετών. Το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, η χώρα μας σημείωσε νέα άνοδο, καταφέρνοντας να βρεθεί πλέον στην 3η θέση των συνολικών προγνωστικών.

Η θεαματική αυτή άνοδος αποδίδεται κυρίως στο υψηλό επίπεδο των τραγουδιών που συμμετέχουν στον ελληνικό εθνικό τελικό, αλλά και στο έντονο virality που έχει αποκτήσει η συμμετοχή του Ακύλα με το Ferto, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές κοινό. Πρόκειται για μια πορεία που η Ελλάδα είχε να βιώσει στα στοιχήματα από το 2009, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο την αισιοδοξία.

Στην κορυφή των αποδόσεων παραμένει το Ισραήλ, το οποίο φέτος θα εκπροσωπηθεί από τον 27χρονο Noam Bettan. Αν και το τραγούδι του δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει, οι εξελίξεις των τελευταίων δύο ετών φαίνεται πως παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δυναμική του στα στοιχήματα. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Φινλανδία, η οποία θα επιλέξει τον εκπρόσωπό της μέσω εθνικού τελικού το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Ήδη, πάντως, έχει ξεχωρίσει το τραγούδι Liekinheitin των Linda Lampenius και Pete Parkkonen, το οποίο συγκεντρώνει θετικά σχόλια και υψηλές προσδοκίες.

Η άνοδος της Ελλάδας στην τρίτη θέση έχει ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην 4η θέση η Σουηδία, μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του διαγωνισμού. Η σουηδική ραδιοτηλεόραση έχει ήδη ανακοινώσει τα ονόματα των 30 καλλιτεχνών και τους τίτλους των τραγουδιών που θα συμμετάσχουν στον εθνικό τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 7 Μαρτίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δύο στοιχηματικές πλατφόρμες, η SMARKETS και η BFX, τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη θέση των επιμέρους προγνωστικών τους, με απόδοση 6/1, αφήνοντας πίσω το Ισραήλ με αποδόσεις 6,2/1 και 6,6/1 αντίστοιχα. Την πρώτη πεντάδα των στοιχημάτων συμπληρώνει η Ουκρανία, η οποία θα πραγματοποιήσει τον εθνικό της τελικό στις 7 Φεβρουαρίου. Εκεί ξεχωρίζει η συμμετοχή της Jerry Heil, που εκπροσώπησε τη χώρα το 2024, κατακτώντας την 3η θέση με το τραγούδι “Teresa & Maria” μαζί με τη ράπερ Alyona Alyona.

Υπενθυμίζεται ότι ο ελληνικός εθνικός τελικός για τη Eurovision θα διεξαχθεί σε τρεις βραδιές, στις 11 Φεβρουαρίου (Α’ Ημιτελικός), 13 Φεβρουαρίου (Β’ Ημιτελικός) και 15 Φεβρουαρίου (Μεγάλος Τελικός), στις 21:00, με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1. Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά 28 τραγούδια (14 σε κάθε βραδιά), με 7 συμμετοχές από κάθε ημιτελικό να εξασφαλίζουν την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής, όπου θα κριθεί ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

