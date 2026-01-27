Mad Bubble
Eurovision 2026: Η Τάμτα στον β’ ημιτελικό του Sing For Greece – Ο ρόλος της

Ο εθνικός διαγωνισμός υπόσχεται πολλές εκπλήξεις μέχρι τον μεγάλο τελικό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε λίγες μέρες ξεκινά το Sing For Greece, ο νέος εθνικός διαγωνισμός μέσα από τον οποίο η Ελλάδα θα επιλέξει την εκπροσώπησή της για την 70ή διοργάνωση της Eurovision το 2026. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει και, όπως όλα δείχνουν, το show επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις.

Μία από αυτές είναι ότι η Τάμτα θα δώσει το «παρών» στη σκηνή του Sing For Greece. Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, που εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision το 2019, θα εμφανιστεί στον δεύτερο ημιτελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, και ο μεγάλος τελικός της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου θα περιλαμβάνει επιπλέον εμφανίσεις-έκπληξη, μιας και αναμένεται να τραγουδήσει ένα κορυφαίο όνομα.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού

Σημαντική παρουσία θα έχει και η Κλαυδία, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας. Η ίδια αναμένεται να ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό του Sing For Greece, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ενώ θα ανακοινώνει και την ψήφο του κοινού την βραδιά του τελικού.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Διάβασε επίσης: Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο πλευρό της Evangelia για τη Eurovision 2026 – Τραγουδούν μαζί το Parea (video)

Δες κι αυτό…

 

