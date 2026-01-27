ΑΝΤ1: Τέλος εποχής για το 5Χ5 – Ποια εκπομπή παίρνει τη θέση του

Σημαντικές ανακατατάξεις δρομολογούνται στην απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1 μέσα στον Φεβρουάριο, με το πρόγραμμα του σταθμού να περνά σε φάση ανανέωσης. Το τηλεπαιχνίδι «5Χ5» ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία στα τέλη του επόμενου μήνα και, σε πρώτη φάση, αποσύρεται από το καθημερινό πρόγραμμα του καναλιού. Παρόλα αυτά, τα δικαιώματα του format παραμένουν στον ΑΝΤ1, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεμφάνισής του την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, σε διαφορετική ημέρα ή ζώνη μετάδοσης.

Σε ό,τι αφορά τον Θάνο Κιούση, η συνεργασία του με τον σταθμό συνεχίζεται απρόσκοπτα, καθώς στον ΑΝΤ1 επικρατεί ικανοποίηση από την παρουσία και την απόδοσή του. Αξίζει να σημειωθεί πως το «5Χ5» είχε αρχικά σχεδιαστεί για τη Μαρία Μπεκατώρου, ωστόσο μετά την αποχώρησή της από το κανάλι, πέρασε στον Μάρκο Σεφερλή και, στη συνέχεια, στον Θάνο Κιούση, ο οποίος μέσα από το συγκεκριμένο project συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό με το πραγματικό του όνομα, αφήνοντας πίσω την περσόνα του Τόνι Σφήνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Κωνσταντίνου Αντωνάτου στο yupiii.gr, ο γνωστός performer αναμένεται να παραμείνει ενεργός στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, με πιθανή συμμετοχή στο ανανεωμένο «Your Face Sounds Familiar», το οποίο επιστρέφει στην prime time του Σαββατοκύριακου με νέα μορφή και διαφορετικό παρουσιαστικό πρόσωπο. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να τον δούμε είτε στη θέση του κριτή είτε ως έναν από τους συμμετέχοντες του show.

Την ίδια στιγμή, το κενό που αφήνει το τέλος του «5Χ5» καλύπτεται από νέα projects. Αρχικά, στη ζώνη του θα ενταχθεί το «Flat Hunters», το νέο real estate reality του ΑΝΤ1, όπου επαγγελματίες μεσίτες διαγωνίζονται για την εύρεση του ιδανικού σπιτιού. Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 20 επεισοδίων, θα προβληθεί για περίπου έναν μήνα. Αμέσως μετά, τη σκυτάλη θα πάρει το «Κάτι Ψήνεται», με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και χωρίς παρουσιαστή, αλλά με σχολιαστικό ρόλο, βάζοντας τέλος σε κάθε σχετική φημολογία γύρω από το συγκεκριμένο project.

