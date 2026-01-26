Mad Bubble
Mad Bubble
TV 26.01.2026

ΑΝΤ1: Η ανακοίνωση για την νέα εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου – Οι μέρες προβολής και το πάνελ

Το «Σαββατοκύριακο παρέα» ανοίγει διάλογο, δημιουργώντας μια ουσιαστική σύνδεση με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα Σαββατοκύριακα μπαίνουμε σε mood… παρέας. Είναι οι ημέρες που βλέπουμε φίλους, μιλάμε για όσα έγιναν, όσα έρχονται, όσα μας αφορούν, και μοιραζόμαστε στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά. Γιατί οι δύο τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, είναι ο δικός μας χρόνος για ανάσα, επικοινωνία, μοίρασμα και, κυρίως, για συντροφιά.Από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 08:50, η αυθεντικά επικοινωνιακή Κατερίνα Καραβάτου και το «Σαββατοκύριακο παρέα» έρχονται στον ΑΝΤ1 με όλα τα highlights της  εβδομάδας, αλλά και όλα αυτά που θα γίνουν το απόλυτο talk of the week.

Η εκπομπή θα αγγίζει τα σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας με αισιοδοξία και κοινωνική ευαισθησία, θα «βουτάει» στα πιο καυτά νέα της showbiz, θα συναντά αγαπημένα πρόσωπα και μέσα από ειδικές στήλες και ενότητες, θα μας ταξιδεύει με φαντασία, σύγχρονη ματιά και χιουμοριστική διάθεση.

https://www.instagram.com/katerinakaravatou/?hl=el

Διάβασε επίσης: Ο Δήμος Αναστασιάδης στο After Dark: «Το ‘Dream Show’ μοιάζει παιχνιδάκι πλέον μπροστά στην πατρότητα»

Με έντονη διάδραση, ανοιχτή επικοινωνία και ενεργή συμμετοχή από τους τηλεθεατές, τόσο μέσα από live παρεμβάσεις όσο και μέσω ψηφιακών μέσων, το «Σαββατοκύριακο παρέα» ανοίγει διάλογο, δημιουργώντας μια ουσιαστική σύνδεση με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Κατερίνα Καραβάτου
https://www.instagram.com/katerinakaravatou/

Μαζί με την Κατερίνα, στο πάνελ της εκπομπής, θα βρίσκονται οι: Πέτρος Κωστόπουλος, Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκος Μισίρης, Μαρία Αντωνά και Λευτέρης Κουμαντάκης, μια ομάδα με άποψη και λόγο. Στην κουζίνα, ο σεφ Χρήστος Μοίρας, θα δημιουργεί πιάτα που ευφραίνουν τον ουρανίσκο και την καρδιά.

«Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν θες απλώς να δεις τηλεόραση, αλλά να μπεις σε μια ζεστή κουβέντα και να νιώσεις παρέα!
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 08:50 στον ΑΝΤ1.

Διάβασε επίσης: Οριστικό τέλος από το J2US για την Δέσποινα Βανδή – Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ANT1 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ Σαββατοκύριακο παρέα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Dove Cameron στο ερωτικό θρίλερ 56 Days – Δες το trailer

Η Dove Cameron στο ερωτικό θρίλερ 56 Days – Δες το trailer

26.01.2026
Επόμενο
Zaf: Αποκαλύπτει το νόημα του τραγουδιού «Asteio» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026

Zaf: Αποκαλύπτει το νόημα του τραγουδιού «Asteio» για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026

26.01.2026

Δες επίσης

Η Μεγάλη Χίμαιρα: Πότε και τι θα δούμε στο δραματικό φινάλε της σειράς
TV

Η Μεγάλη Χίμαιρα: Πότε και τι θα δούμε στο δραματικό φινάλε της σειράς

26.01.2026
Σειρές που «έλιωσες» και τραγούδια που είχες στο repeat το 2016
Reviews

Σειρές που «έλιωσες» και τραγούδια που είχες στο repeat το 2016

26.01.2026
Ο Δήμος Αναστασιάδης στο After Dark: «Το ‘Dream Show’ μοιάζει παιχνιδάκι πλέον μπροστά στην πατρότητα»
TV

Ο Δήμος Αναστασιάδης στο After Dark: «Το ‘Dream Show’ μοιάζει παιχνιδάκι πλέον μπροστά στην πατρότητα»

25.01.2026
Παναγιώτα Βλαντή – Λένα Ουζουνίδου στο After Dark: Από το «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή;» στις προσωπικές αποκαλύψεις
TV

Παναγιώτα Βλαντή – Λένα Ουζουνίδου στο After Dark: Από το «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή;» στις προσωπικές αποκαλύψεις

24.01.2026
Να μ’αγαπάς: Ζωή και Άγγελος έρχονται κοντά στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Να μ’αγαπάς: Ζωή και Άγγελος έρχονται κοντά στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

23.01.2026
Grand Hotel: Όλη η αλήθεια στο φως στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Grand Hotel: Όλη η αλήθεια στο φως στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

23.01.2026
Οριστικό τέλος από το J2US για την Δέσποινα Βανδή – Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη
TV

Οριστικό τέλος από το J2US για την Δέσποινα Βανδή – Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη

23.01.2026
Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
TV

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

23.01.2026
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha
TV

Μπαμπά, σ’αγαπώ: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha

22.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος