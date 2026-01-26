Mad Bubble
Mad Bubble
Streaming News 26.01.2026

Η Dove Cameron στο ερωτικό θρίλερ 56 Days – Δες το trailer

Οι Avan Jogia και Dove Cameron πρωταγωνιστούν στο 56 Days όπου ο έρωτας, η εμμονή και τα μυστικά οδηγούν σε έγκλημα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η σειρά «56 Days» φέρνει στη μικρή οθόνη μια σκοτεινή ιστορία πάθους και μυστηρίου, με πρωταγωνιστές τον Avan Jogia και τη Dove Cameron. Η σειρά η οποία θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Catherine Ryan Howard του 2021.

Η πλοκή ακολουθεί την Ciara Wyse και τον Oliver Kennedy, οι οποίοι γνωρίζονται τυχαία σε ένα σούπερ μάρκετ και ερωτεύονται γρήγορα. Η σχέση τους εξελίσσεται με καταιγιστικό ρυθμό, μέχρι τη στιγμή που, μόλις 56 ημέρες αργότερα, ένας από τους δύο βρίσκεται νεκρός. Η αφήγηση ξεδιπλώνεται σε δύο χρονικά επίπεδα, καθώς οι αστυνομικοί Lee και Karl, τους οποίους υποδύονται η Karla Souza και ο Dorian Missick, ερευνούν την υπόθεση και προσπαθούν να κατανοήσουν, όπως περιγράφεται, «τη διεστραμμένη τροχιά της σχέσης των νεαρών εραστών».

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: H Dove Cameron και o Damiano David ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μέσω του Instagram

Από τις πρώτες σκηνές του τρέιλερ γίνεται σαφές ότι η έλξη ανάμεσα στην Ciara Wyse και τον Oliver Kennedy είναι ακατανίκητη, αλλά και κάτι πολύ πιο ανησυχητικό. Η Shyla, την οποία ενσαρκώνει η Megan Peta Hill και η οποία είναι φίλη της Ciara Wyse, αντιλαμβάνεται αμέσως ότι ο Oliver Kennedy δεν είναι κατάλληλος για εκείνη και προειδοποιεί «Δεν είναι αυτός που νομίζεις ότι είναι». Όλα αλλάζουν όταν ένα πτώμα εντοπίζεται μέσα σε μια μπανιέρα και οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος πέθανε και ποιος σκότωσε ποιον. Στα μάτια του Karl, η Ciara Wyse «μοιάζει αθώα και αφελής», όμως η Shyla δίνει μια πιο σκοτεινή διάσταση στη σχέση τους, λέγοντας «Ήταν σαν να είχαν εμμονή ο ένας με τον άλλον. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο ήταν πιο διεστραμμένος».

www.imdb.com

Καθώς η ιστορία προχωρά, αποκαλύπτεται ότι τόσο η Ciara Wyse όσο και ο Oliver Kennedy κρύβουν μυστικά. Εκείνος έχει ένα δεύτερο δελτίο ταυτότητας στο πορτοφόλι του, με διαφορετικό όνομα και από άλλη πολιτεία, ενώ η Shyla επαναλαμβάνει την προειδοποίησή της προς τη φίλη της. Την ίδια στιγμή, η επιρροή της Ciara Wyse στον Oliver Kennedy γίνεται ολοένα και πιο έντονη, με τον ίδιο να της ομολογεί «Από τότε που σε γνώρισα, η ζωή μου έχει βγει εκτός ελέγχου».

www.imdb.com

Οι δημιουργοί της σειράς, Lisa Zwerling και Karyn Usher, υπόσχονται ένταση και δυνατή χημεία ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές.  Το «56 Days» υπόσχεται ένα αισθησιακό και σκοτεινό ταξίδι, όπου ο έρωτας μετατρέπεται σε εμμονή και η εμμονή σε θανάσιμη απειλή, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται μέχρι τέλους ποιος λέει την αλήθεια και ποιος κρύβει το πιο επικίνδυνο μυστικό.

Διάβασε επίσης: Σειρές που «έλιωσες» και τραγούδια που είχες στο repeat το 2016

Δες κι αυτό…

