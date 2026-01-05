H Dove Cameron και o Damiano David ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μέσω του Instagram

Η ηθοποιός και ο frontman των Måneskin ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μέσω social media, δύο χρόνια μετά την αρχή της σχέσης τους.

Η Dove Cameron και ο Damiano David περνούν στο επόμενο κεφάλαιο της σχέσης τους. Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, η ηθοποιός και τραγουδίστρια ανακοίνωσε μέσω social media ότι αρραβωνιάστηκε με τον frontman των Måneskin, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης.

Η Dove Cameron μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από τη στιγμή, γράφοντας στη λεζάντα: «Το αγαπημένο μου κομμάτι του να είμαι ζωντανή… καλή χρονιά», ενώ ο Damiano David δημοσίευσε τις ίδιες εικόνες προσθέτοντας: «Θα είναι μια πανέμορφη χρονιά». Στα στιγμιότυπα, η 29χρονη Cameron εμφανίζεται με κόκκινο φόρεμα και χαμόγελο, δείχνοντας το μονόπετρο, ενώ ο 26χρονος David τη κοιτά με εμφανή τρυφερότητα.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά τις φήμες περί αρραβώνα που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2025, όταν το ζευγάρι εθεάθη στην Αυστραλία με matching μαύρα σύνολα και τη Cameron να φορά εντυπωσιακό δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Την ίδια περίοδο, είχαν γιορτάσει και τη δεύτερη επέτειο της σχέσης τους, με τον Damiano David να γράφει συγκινημένος: «Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα MTV Video Music Awards το 2022, όπου τόσο η Cameron όσο και οι Måneskin ήταν υποψήφιοι για καλύτερος νέος καλλιτέχνης. Η επανασύνδεσή τους έναν χρόνο αργότερα, στο ίδιο event, οδήγησε σε μια πιο στενή γνωριμία, όταν ο David την προσκάλεσε στα παρασκήνια συναυλίας του συγκροτήματος στο Madison Square Garden. Όπως είχε αποκαλύψει η Cameron σε συνέντευξή της στο Cosmopolitan, η αρχή της σχέσης τους ήταν αργή και προσεκτική, αλλά, όπως φαίνεται, εξελίχθηκε σε μια βαθιά και ουσιαστική σύνδεση που τώρα επισφραγίζεται με έναν αρραβώνα.

