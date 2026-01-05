Eurovision 2026: Οι υποψήφιοι που «κόπηκαν» από το Sing For Greece – Πολλά φαβορί ανάμεσά τους

Εδώ και μερικές ώρες, πολλοί από τους αποκλεισμένους καλλιτέχνες δημοσιεύουν τις συμμετοχές τους στα social media

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ελληνική επιλογή της Eurovision 2026 με την ανακοίνωση των 28 φιναλίστ του Sing For Greece 2026. Οι υποψήφιοι καλλιτέχνες ετοιμάζονται πλέον για τις ημιτελικές φάσεις του διαγωνισμού, με στόχο να διεκδικήσουν την τιμητική εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Βιέννη.

Από τις 264 συμμετοχές που κατατέθηκαν φέτος, μια ειδική επιτροπή της ΕΡΤ ανέλαβε να αξιολογήσει τα τραγούδια και να επιλέξει τα κομμάτια που πέρασαν στη φάση των ημιτελικών. Λίγο μετά την ανακοίνωση των φιναλίστ, αρκετοί καλλιτέχνες που δεν κατάφεραν να προκριθούν επέλεξαν να μοιραστούν τις δημιουργίες τους στα social media, δίνοντας έτσι στο κοινό τη δυνατότητα να ακούσει όλα τα τραγούδια που διεκδικούσαν την ελληνική συμμετοχή.

Μερικά από τα τραγούδια που έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα από τους αποκλεισμένους συμμετέχοντες είναι:

Τζένη Γεωργιάδη: “Γεια μας“

Γεωργία Τσετσώνη: “Tinny Crown“

Idra Kayne: “Sign“

Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος: “Break the Silence“

Σταύρος Πηλιχός: “Stay“

Aaron Sibley: “Hollow“

Μαργαρίτα Σταμούλη: “Nostalgia“

Γιάννης Βασιλώττος: “Ράγισα“

Μαριέττα Βασιλάκη: “Έλα στον χορό μου“

Διονύσιος Κωστής: “Wake Me Up“

Joanne: “Brand New“

Δημήτρης Κοψής

Nik Arpid: “Reality“

Nicole: “Alibi“

Drapetes Band

Παράλληλα, όπως διαβάζουμε στο eurovisionfun.com, κάποια ονόματα που είχαν προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν κατάφεραν να φτάσουν στην τελική φάση, όπως οι Νίκος Γκάνος, Xannova Xan, Μαυρίκιος Μαυρικίου και Βίλλυ Ραζή.

Η διαδικασία του Sing For Greece 2026

Οι 28 φιναλίστ θα διαγωνιστούν σε δύο ημιτελικούς, με 14 υποψήφιους σε κάθε φάση. Από κάθε ημιτελικό, μόνο οι 7 πρώτοι στην τηλεψηφοφορία προκρίνονται στον τελικό. Η πρόκριση των παικτών εξαρτάται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, δίνοντας τη δύναμη στους τηλεθεατές να καθορίσουν ποιοι θα φτάσουν στον μεγάλο τελικό. Στον τελικό, το αποτέλεσμα καθορίζεται με 50% ψήφο κοινού και 50% από δύο κριτικές επιτροπές, μία διεθνή και μία εγχώρια, με κάθε επιτροπή να έχει 25% της συνολικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερισχύει η ψήφος του κοινού, διασφαλίζοντας ότι οι τηλεθεατές έχουν τον τελευταίο λόγο.

Με την ανακοίνωση των φιναλίστ, η αγωνία μεγαλώνει, καθώς οι διεκδικητές ετοιμάζονται για τις πρώτες ημιτελικές εμφανίσεις και το κοινό μπορεί πλέον να γνωρίσει τα τραγούδια τους, ανοίγοντας τη συζήτηση για τα φαβορί της ελληνικής Eurovision 2026.

