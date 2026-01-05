MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 05.01.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους – «Γι’ αυτούς τα κάνω όλα»

Κωνσταντίνος Αργυρός
Τα συγκινητικά λόγια του τραγουδιστή για την οικογένειά του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή έζησαν φέτος ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς γιόρτασαν για πρώτη φορά τη γιορτή του γιου τους, Βασίλη. Το ζευγάρι, που πρόσφατα δημιούργησε τη δική του οικογένεια, πέρασε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε στενό οικογενειακό κύκλο, απολαμβάνοντας ήρεμες στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, με τον τραγουδιστή να συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται μαζί με τη Δέσποινα Βανδή, η οικογένεια βρέθηκε στο επίκεντρο της καθημερινότητάς του.

Σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν στη RealLife, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε με λόγια καρδιάς για τη νέα του ζωή ως πατέρας. Όπως εξομολογήθηκε, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη χαρά της οικογένειας και του παιδιού, τονίζοντας πως όσα κάνει πλέον έχουν ως αφετηρία και προορισμό τους ανθρώπους του. Παράλληλα, δεν έκρυψε την επιθυμία του να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά τους, εφόσον αυτό το επιτρέψουν οι συνθήκες και η πίστη τους. Την ίδια περίοδο, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είδε ακόμη ένα μεγάλο επαγγελματικό του όνειρο να παίρνει σάρκα και οστά, καθώς η ιστορική συναυλία του στο Royal Albert Hall μετατράπηκε σε ντοκιμαντέρ. Η προβολή του στο θέατρο Παλλάς έγινε παρουσία σύσσωμης της οικογένειάς του, με τον ίδιο να δηλώνει βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα βιώνει, ξεκαθαρίζοντας ότι η μουσική παραμένει το μοναδικό του πάθος.

Αλεξάνδρα Νίκα
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Όπως ανέφερε, ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι θα ζούσε τόσο έντονες και όμορφες στιγμές, δηλώνοντας ευλογημένος και αποφασισμένος να συνεχίσει να δίνει ψυχή και καρδιά στη δουλειά του, αντλώντας δύναμη από την οικογένειά του. Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Νίκα μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της. Περιέγραψε τη βαθιά μεταμόρφωση που βιώνει μια γυναίκα όταν γίνεται μητέρα, τονίζοντας ότι μέσα από το παιδί μαθαίνεις ξανά τον κόσμο από την αρχή. Όπως υπογράμμισε, βασική προτεραιότητα για τους δυο τους είναι ο γιος τους να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη, φροντίδα και ηρεμία.

Αργυρός Νίκα
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Αναφερόμενη στην καθημερινότητά τους, σημείωσε πως μακριά από τη σκηνή και τα φώτα, η ζωή τους είναι απλή και ουσιαστική, εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη που δείχνει ο κόσμος στον Κωνσταντίνο, επισημαίνοντας πως όσοι τον γνωρίζουν από κοντά ξέρουν πόσο προσγειωμένος παραμένει. Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια λιτή και ιδιωτική τελετή στην Ανάβυσσο, επιλέγοντας να μοιραστούν τη σημαντική αυτή στιγμή με ελάχιστους, στενούς ανθρώπους.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
