Eurovision 2026: Πότε θα κυκλοφορήσει το τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni

Η Antigoni είναι η πρώτη επίσημη εκπρόσωπος που ανακοινώθηκε για την Eurovision 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας της Κύπρου για τον φετινό διαγωνισμό. Το προηγούμενο διάστημα, τόσο η ίδια, όσο και η ομάδα της, μαζί με την κυπριακή αποστολή, εργάζονται πυρετωδώς πάνω στο τραγούδι που θα την φέρει στη σκηνή της Eurovision.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διαγωνισμού, η Antigoni πρόκειται για πρώτη φορά να παρουσιάσει ζωντανά το τραγούδι της στον ελληνικό εθνικό τελικό, το Sing for Greece 2026 στις 7 Φεβρουαρίου, όπου παραδοσιακά ο Κύπριος εκπρόσωπος δίνει το παρών ως guest performer.

Το τραγούδι βρίσκεται πλέον στην τελική φάση παραγωγής, και το πλάνο είναι να είναι έτοιμο πολύ σύντομα, ώστε να ξεκινήσουν μέσα στον μήνα τα γυρίσματα του official video clip. Η επιλογή της Antigoni και του ΡΙΚ είναι να γυριστεί το video clip στην Κύπρο, τονίζοντας τον ιδιαίτερο δεσμό και την αγάπη της ερμηνεύτριας για την πατρίδα της.

Η Antigoni θέλει όλα τα στοιχεία της συμμετοχής της να αντανακλούν την κυπριακή ταυτότητα και να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την χώρα της. Το τραγούδι υπογράφεται από τον καταξιωμένο Έλληνα δημιουργό Claydee και χαρακτηρίζεται ως ένα απόλυτο dance track, έτοιμο να ξεσηκώσει τις ευρωπαϊκές σκηνές. Φέτος, η Κύπρος φαίνεται να αλλάζει στρατηγική: αντί να περιμένει μέχρι τις τελευταίες στιγμές για την ανακοίνωση, η συμμετοχή θα είναι διαθέσιμη νωρίτερα, με στόχο να παρουσιαστεί ακόμη και στον τελικό του Sing for Greece 2026, πιθανότατα στις 7 Φεβρουαρίου 2026.

Το video clip αναμένεται να κυκλοφορήσει το αργότερο μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

