Food 04.01.2026

Η συνταγή για ογκρατέν που θα γίνει το trend της παρέας σου

 Ανακάλυψε όλα τα μυστικά που θα κάνουν το σουφλέ σου αφράτο, ζουμερό και πραγματικά λαχταριστό που όλοι θα ζητάνε κι άλλο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το ογκρατέν ζυμαρικών είναι από εκείνα τα πιάτα που μοιάζουν απλά αλλά μπορούν πολύ εύκολα να σε προδώσουν. Πόσες φορές δεν έχει βγει στεγνό, βαρύ ή συμπαγές, χωρίς ίχνος αφράτης υφής και με γεύση που δεν δικαιολογεί τον κόπο σου;  Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι ότι αντιμετωπίζεται σαν ένα πρόχειρο ανακάτεμα. Βρασμένα μακαρόνια, τυριά, μπέικον και κατευθείαν στον φούρνο. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως ένα πιάτο βαρύ, με τυριά που έχουν «σφίξει» και ζυμαρικά που έχουν απορροφήσει κάθε ίχνος υγρασίας. Το σωστό σουφλέ όμως θέλει δομή, θερμοκρασία και μια σωστή βάση. Και αυτή η βάση είναι η σάλτσα τυριών. Ιδού η τέλεια συνταγή και όλα τα μυστικά για να πετύχεις το τέλειο ογκρατέν…

Υλικά για 8 έως 10 άτομα

Για τα ζυμαρικά

700 γρ. ριγκατόνι ή πένες

Αλάτι για το βράσιμο

Για τη σάλτσα τυριών

400 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

1 κρόκος αυγού

200 γρ. τυρί ένταμ τριμμένο

200 γρ. τυρί κρέμα τύπου Philadelphia

200 γρ. μπέικον ψιλοκομμένο

Εναλλακτικά για το αλλαντικό: 200 γρ. λαρντόν για πιο πλούσια γεύση ή 200 γρ. ζαμπόν ψιλοκομμένο για πιο ελαφρύ αποτέλεσμα

Αλάτι και πιπέρι

Για τη μπεσαμέλ

1 φακελάκι έτοιμη μπεσαμέλ για μεγάλο πυρέξ

ή

500 ml σπιτική μπεσαμέλ μέτριας πυκνότητας

Για το τελείωμα:  150 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο

Εκτέλεση

Ξεκινάς από τη σάλτσα τυριών, που είναι και το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνταγής. Σε ένα κατσαρολάκι βάζεις την κρέμα γάλακτος και διαλύεις μέσα τον κρόκο αυγού, ανακατεύοντας καλά με σύρμα. Τοποθετείς το σκεύος σε χαμηλή φωτιά και αφήνεις το μείγμα να ζεσταθεί απαλά χωρίς να βράσει. Μόλις ζεσταθεί, προσθέτεις το τριμμένο ένταμ και το τυρί κρέμα. Ανακατεύεις συνεχώς μέχρι να λιώσουν τα τυριά και να δημιουργηθεί μια λεία, βελούδινη σάλτσα. Αλατοπιπερώνεις ελαφρά, έχοντας στο μυαλό σου ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αλμυρά στοιχεία. Όταν αρχίσουν να εμφανίζονται οι πρώτες μικρές φουσκάλες, αποσύρεις αμέσως από τη φωτιά. Προσθέτεις το μπέικον που έχεις ήδη τηγανίσει και στραγγίσει καλά από τα λίπη. Ανακατεύεις και αφήνεις τη σάλτσα στην άκρη να κρυώσει εντελώς. Αυτό το στάδιο είναι καθοριστικό.

Στη συνέχεια ετοιμάζεις τη μπεσαμέλ και άφησέ τη επίσης να κρυώσει. Αν χρησιμοποιήσεις έτοιμη, ακολούθησε τις οδηγίες. Φρόντισε σε κάθε περίπτωση η μπεσαμέλ να είναι μέτρια ρευστή και όχι πολύ πηχτή. Βράζεις τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, ένα λεπτό λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία. Τα σουρώνεις και τα καις κανονικά με βούτυρο και τα αφήνεις να κρυώσουν τελείως. Το μεγάλο μυστικό του επιτυχημένου ογκρατέν είναι αυτό ακριβώς. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι κρύα όταν μπουν στο πυρέξ. Αν είναι ζεστά, τα αυγά και τα τυριά θα ψηθούν πρόωρα και το αποτέλεσμα θα χάσει τον αφράτο χαρακτήρα του.

Όταν όλα έχουν κρυώσει, βάζεις τα ζυμαρικά στο μεγάλο πυρέξ. Σε ένα μπολ ανακατεύεις τη σάλτσα τυριών με τη μπεσαμέλ μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομοιόμορφος, πλούσιος χυλός. Περιχύνεις τα ζυμαρικά και ανακατεύεις απαλά ώστε να καλυφθούν παντού. Πασπαλίζεις την επιφάνεια με το τριμμένο κεφαλοτύρι και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 40 έως 45 λεπτά. Επειδή κάθε φούρνος είναι διαφορετικός, το ογκρατέν είναι έτοιμο όταν ροδίσει όμορφα η επιφάνεια. Αφήνεις το ογκρατέν να σταθεί για 10 λεπτά πριν το κόψεις. Αυτό επιτρέπει να σταθεροποιηθεί χωρίς να χάσει τη ζουμερή του υφή.

Ένα ογκρατέν αφράτο, κρεμώδες, πλούσιο αλλά όχι βαρύ, με σωστή δομή και γεύση που θα γλύφουν όλοι τα δάχτυλά τους. Ένα πιάτο που δεν είναι απλώς συνοδευτικό, αλλά πρωταγωνιστής. 

