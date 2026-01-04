MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Υγεία 04.01.2026

Ήπιες λίγο παραπάνω; Τα 4 tips για να συνέλθεις σωστά από το hangover

Ήπιες λίγο παραπάνω; Τα 4 tips για να συνέλθεις σωστά από το hangover
Από την αφυδάτωση μέχρι τη διατροφή της επόμενης μέρας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ήπιες λίγο παραπάνω στα γιορτινά τραπέζια; Εκείνο το «ένα τελευταίο ποτήρι» σαμπάνιας σου φαίνεται σήμερα κακή ιδέα; Το hangover είναι το τίμημα των γιορτών και των social εξόδων και όσο μεγαλώνεις, τόσο λιγότερο συγχωρεί το σώμα σου.

Αν στα 20 σου ένα hangover ήταν απλώς ένας ήπιος πονοκέφαλος, με τα χρόνια μετατρέπεται σε ολοήμερη ταλαιπωρία: βαρύ κεφάλι, ναυτία, εξάντληση, θολή σκέψη. Και αυτό δεν είναι ιδέα σου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όσο περνούν τα χρόνια, μειώνεται η ικανότητα του οργανισμού να μεταβολίζει το αλκοόλ, με αποτέλεσμα οι τοξικές ουσίες να παραμένουν περισσότερο στο σώμα. Με απλά λόγια: δεν αντέχεις πια να πίνεις όπως στα 20 και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Τα 4 ζώδια που πάνε για «ένα ποτό» και καταλήγουν να ξεχνάνε το... όνομά τους
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Πώς να χάσεις τα κιλά των γιορτών χωρίς κόπο και στερήσεις

Γιατί το hangover γίνεται χειρότερο με την ηλικία

Όταν πίνεις αλκοόλ, το σώμα σου προσπαθεί να το «εξουδετερώσει». Κατά τη διαδικασία αυτή, παράγονται τοξικά υποπροϊόντα που προκαλούν αφυδάτωση, φλεγμονή και διαταραχή στο νευρικό σύστημα. Με τα χρόνια, αυτός ο μηχανισμός επιβραδύνεται. Έτσι, τα συμπτώματα κρατούν περισσότερο και είναι πιο έντονα.

4 tips για να συνέλθεις μετά το πρωτοχρονιάτικο πάρτι

1. Βιταμίνες Β και ψευδάργυρος: μικροί σύμμαχοι

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Medicine έδειξε ότι άτομα με υψηλότερη πρόσληψη βιταμινών Β και ψευδαργύρου παρουσίασαν πιο ήπια συμπτώματα hangover. Οι συγκεκριμένες ουσίες βοηθούν τον οργανισμό να διαχειριστεί καλύτερα το μεταβολικό στρες που προκαλεί το αλκοόλ.

2. Νερό πρώτα- ο καφές μπορεί να περιμένει

Ο καφές δεν «θεραπεύει» το hangover. Αντίθετα:

  • επιδεινώνει την αφυδάτωση,
  • μπορεί να ενισχύσει τον πονοκέφαλο,
  • αυξάνει προσωρινά την αρτηριακή πίεση.

Αν ο καφές είναι καθημερινή σου συνήθεια, περιορίσου σε μικρή ποσότητα. Διαφορετικά, προτίμησε νερό, μικρές γουλιές, και υπομονή. Το αλκοόλ είναι διουρητικό και αφυδατώνει — οπότε το σώμα σου χρειάζεται υγρά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

3. Φάε ένα πραγματικά χορταστικό πρωινό

Το σωστό φαγητό βοηθά να επανέλθουν τα επίπεδα ενέργειας:

  • Υδατάνθρακες από ψωμί ολικής άλεσης για σταθερή ενέργεια
  • Αυγά, που περιέχουν αμινοξέα τα οποία βοηθούν στην απομάκρυνση των τοξικών υποπροϊόντων του αλκοόλ
  • Σπανάκι ή άλλα πράσινα λαχανικά που υποστηρίζουν το ήπαρ και μειώνουν τη φλεγμονή
Ο έρωτας θα τους χτυπήσει την πόρτα ξαφνικά - Τα 5 ζώδια που θα μπουν σε σχέση το 2026
Pinterest.com

4. Ναι, ο τόνος είναι καλή ιδέα

Ο τόνος είναι πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά και πρωτεΐνη. Τα ωμέγα-3 έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να επανέλθει πιο γρήγορα.

Συνδύασέ τον με:

  • πολύσπορο ψωμί,
  • πράσινα φυλλώδη λαχανικά,
  • λίγο αβοκάντο.

Έτσι, αποφεύγεις τις απότομες αυξομειώσεις σακχάρου και δίνεις στο σώμα σου σταθερή ενέργεια.

Σπάταλοι στο full! Τα 3 ζώδια που θα ξεμείνουν από λεφτά από την πρώτη εβδομάδα του μήνα
Pinterest.com

Το σημαντικότερο tip: δώσε χρόνο στον οργανισμό σου

Όσα «γιατροσόφια» κι αν δοκιμάσεις, το hangover δεν εξαφανίζεται μαγικά. Το σώμα σου χρειάζεται χρόνο για να:

  • αποβάλει τις τοξίνες,
  • ενυδατωθεί επαρκώς,
  • επουλώσει τον ερεθισμό στο έντερο,
  • επαναφέρει το ανοσοποιητικό και τη λειτουργία του εγκεφάλου σε φυσιολογικούς ρυθμούς.

Ξεκούραση, υπομονή και ήπιο πρόγραμμα είναι συχνά το καλύτερο «φάρμακο».

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Το συστατικό που πρέπει να προσθέσεις στον καφέ για να μειώσεις τις λιγούρες

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Hangover tips ΠΟΤΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι ταινίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις Κάννες και τη Βενετία το 2026

Οι ταινίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις Κάννες και τη Βενετία το 2026

04.01.2026

Δες επίσης

Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν κόψεις το αλκοόλ
Life

Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν κόψεις το αλκοόλ

03.01.2026
Αισιόδοξος ο απολογισμός των επιστημονικών εξελίξεων του 2025
Life

Αισιόδοξος ο απολογισμός των επιστημονικών εξελίξεων του 2025

02.01.2026
Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να πίνεις καφέ σύμφωνα με την επιστήμη
Life

Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να πίνεις καφέ σύμφωνα με την επιστήμη

02.01.2026
Οι χριστουγεννιάτικες ρομαντικές ταινίες κάνουν καλό στην υγεία
Life

Οι χριστουγεννιάτικες ρομαντικές ταινίες κάνουν καλό στην υγεία

02.01.2026
Οι 10 μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την υγεία την περίοδο των γιορτών
Life

Οι 10 μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την υγεία την περίοδο των γιορτών

27.12.2025
Δεν είναι μόνο η κακή διατροφή: Τα λάθη που κάνεις και αρρωσταίνεις κάθε τρεις και λίγο
Life

Δεν είναι μόνο η κακή διατροφή: Τα λάθη που κάνεις και αρρωσταίνεις κάθε τρεις και λίγο

24.12.2025
Απλό άγγιγμα, βαθιά χαλάρωση: Η ιαπωνική τεχνική που διώχνει το στρες σε χρόνο dt
Life

Απλό άγγιγμα, βαθιά χαλάρωση: Η ιαπωνική τεχνική που διώχνει το στρες σε χρόνο dt

23.12.2025
1566: Το health shortcut σου
Life

1566: Το health shortcut σου

23.12.2025
Έξαρση γρίπης τα Χριστούγεννα: Προσοχή στην ταχεία μετάδοση – 5 βασικά μέτρα προστασίας
Life

Έξαρση γρίπης τα Χριστούγεννα: Προσοχή στην ταχεία μετάδοση – 5 βασικά μέτρα προστασίας

23.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών