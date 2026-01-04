Ήπιες λίγο παραπάνω; Τα 4 tips για να συνέλθεις σωστά από το hangover

Από την αφυδάτωση μέχρι τη διατροφή της επόμενης μέρας

Ήπιες λίγο παραπάνω στα γιορτινά τραπέζια; Εκείνο το «ένα τελευταίο ποτήρι» σαμπάνιας σου φαίνεται σήμερα κακή ιδέα; Το hangover είναι το τίμημα των γιορτών και των social εξόδων και όσο μεγαλώνεις, τόσο λιγότερο συγχωρεί το σώμα σου.

Αν στα 20 σου ένα hangover ήταν απλώς ένας ήπιος πονοκέφαλος, με τα χρόνια μετατρέπεται σε ολοήμερη ταλαιπωρία: βαρύ κεφάλι, ναυτία, εξάντληση, θολή σκέψη. Και αυτό δεν είναι ιδέα σου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όσο περνούν τα χρόνια, μειώνεται η ικανότητα του οργανισμού να μεταβολίζει το αλκοόλ, με αποτέλεσμα οι τοξικές ουσίες να παραμένουν περισσότερο στο σώμα. Με απλά λόγια: δεν αντέχεις πια να πίνεις όπως στα 20 και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Γιατί το hangover γίνεται χειρότερο με την ηλικία

Όταν πίνεις αλκοόλ, το σώμα σου προσπαθεί να το «εξουδετερώσει». Κατά τη διαδικασία αυτή, παράγονται τοξικά υποπροϊόντα που προκαλούν αφυδάτωση, φλεγμονή και διαταραχή στο νευρικό σύστημα. Με τα χρόνια, αυτός ο μηχανισμός επιβραδύνεται. Έτσι, τα συμπτώματα κρατούν περισσότερο και είναι πιο έντονα.

4 tips για να συνέλθεις μετά το πρωτοχρονιάτικο πάρτι

1. Βιταμίνες Β και ψευδάργυρος: μικροί σύμμαχοι

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Medicine έδειξε ότι άτομα με υψηλότερη πρόσληψη βιταμινών Β και ψευδαργύρου παρουσίασαν πιο ήπια συμπτώματα hangover. Οι συγκεκριμένες ουσίες βοηθούν τον οργανισμό να διαχειριστεί καλύτερα το μεταβολικό στρες που προκαλεί το αλκοόλ.

2. Νερό πρώτα- ο καφές μπορεί να περιμένει

Ο καφές δεν «θεραπεύει» το hangover. Αντίθετα:

επιδεινώνει την αφυδάτωση,

μπορεί να ενισχύσει τον πονοκέφαλο,

αυξάνει προσωρινά την αρτηριακή πίεση.

Αν ο καφές είναι καθημερινή σου συνήθεια, περιορίσου σε μικρή ποσότητα. Διαφορετικά, προτίμησε νερό, μικρές γουλιές, και υπομονή. Το αλκοόλ είναι διουρητικό και αφυδατώνει — οπότε το σώμα σου χρειάζεται υγρά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

3. Φάε ένα πραγματικά χορταστικό πρωινό

Το σωστό φαγητό βοηθά να επανέλθουν τα επίπεδα ενέργειας:

Υδατάνθρακες από ψωμί ολικής άλεσης για σταθερή ενέργεια

Αυγά, που περιέχουν αμινοξέα τα οποία βοηθούν στην απομάκρυνση των τοξικών υποπροϊόντων του αλκοόλ

Σπανάκι ή άλλα πράσινα λαχανικά που υποστηρίζουν το ήπαρ και μειώνουν τη φλεγμονή

4. Ναι, ο τόνος είναι καλή ιδέα

Ο τόνος είναι πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά και πρωτεΐνη. Τα ωμέγα-3 έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να επανέλθει πιο γρήγορα.

Συνδύασέ τον με:

πολύσπορο ψωμί,

πράσινα φυλλώδη λαχανικά,

λίγο αβοκάντο.

Έτσι, αποφεύγεις τις απότομες αυξομειώσεις σακχάρου και δίνεις στο σώμα σου σταθερή ενέργεια.

Το σημαντικότερο tip: δώσε χρόνο στον οργανισμό σου

Όσα «γιατροσόφια» κι αν δοκιμάσεις, το hangover δεν εξαφανίζεται μαγικά. Το σώμα σου χρειάζεται χρόνο για να:

αποβάλει τις τοξίνες,

ενυδατωθεί επαρκώς,

επουλώσει τον ερεθισμό στο έντερο,

επαναφέρει το ανοσοποιητικό και τη λειτουργία του εγκεφάλου σε φυσιολογικούς ρυθμούς.

Ξεκούραση, υπομονή και ήπιο πρόγραμμα είναι συχνά το καλύτερο «φάρμακο».

