MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
TV 02.01.2026

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Αποκάλυψε on air το νέο τηλεοπτικό του πρότζεκτ στην ΕΡΤ

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Αποκάλυψε on air το νέο τηλεοπτικό του πρότζεκτ στην ΕΡΤ
Ένα καινοτόμο φορμάτ με αυτοσχεδιασμό και κωμική διάθεση ετοιμάζεται να κατακτήσει το κοινό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης βρέθηκε καλεσμένος στο πρωινό της Παρασκευής στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, στο πλατό της ΕΡΤ, και μοιράστηκε για πρώτη φορά λεπτομέρειες για το νέο του project.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αποκάλυψε ότι πρόκειται για ένα πρωτότυπο τηλεοπτικό φορμάτ με τίτλο «Εκτός Σχεδίου», που βασίζεται σε γερμανική ιδέα και έχει γνωρίσει επιτυχία σε πολλές χώρες. Το concept συνδυάζει την παράσταση με την αμεσότητα του αυτοσχεδιασμού, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για το κοινό.

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
https://www.instagram.com/constantinemarkoulakis/

Διάβασε επίσης: Όλες οι νέες ελληνικές σειρές που θα δούμε το 2026 στην TV

Ο Μαρκουλάκης εξήγησε: «Είμαι ο σκηνοθέτης της παράστασης, δεν εμφανίζομαι εγώ στη σκηνή. Υπάρχει ένας χαλαρός καμβάς σεναρίου και οι ηθοποιοί ξέρουν βασικά ποιοι είναι οι χαρακτήρες τους – η γυναίκα που έχει το σπίτι, ο φίλος της, η θεία της κ.λπ. – αλλά όχι ακριβώς τι θα συμβεί. Όλα εξελίσσονται μέσα από αυτοσχεδιασμούς, που τους δίνω τη στιγμή που παίζουν».


Κάθε παράσταση ξεκινά με μερικές βασικές πληροφορίες για τους χαρακτήρες, όπως «σήμερα είναι τα γενέθλιά σου» ή «σήμερα έχασες τη δουλειά σου», και οι ηθοποιοί καλούνται να αντιδράσουν ζωντανά. Παράλληλα, ο Μαρκουλάκης τους μεταφέρει νέες συνθήκες στο αυτί κατά τη διάρκεια της δράσης, δημιουργώντας συνεχώς απρόβλεπτες καταστάσεις.

https://www.instagram.com/constantinemarkoulakis/

«Είναι ο ορισμός του αυτοσχεδιασμού και δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στην ελληνική τηλεόραση», πρόσθεσε ο ηθοποιός, τονίζοντας ότι οι θεατές τόσο στο πλατό όσο και μπροστά στις οθόνες θα απολαύσουν αβίαστο γέλιο και κωμικές στιγμές, παρακολουθώντας πώς οι ηθοποιοί αντιδρούν στις ξαφνικές οδηγίες.

Το project βρίσκεται ακόμη σε φάση πρόβας, αλλά η προοπτική του φαίνεται ιδιαίτερα υποσχόμενη και αναμένεται να προσφέρει ένα φρέσκο, καινοτόμο τηλεοπτικό προϊόν στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης.

Διάβασε επίσης: Survivor 2026: 3 νέες παίκτριες από την Αθήνα αποκαλύπτονται

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΕΡΤ Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Χάρης – Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχουμε πάει σε δικηγόρο για διαζύγιο»

Χάρης – Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχουμε πάει σε δικηγόρο για διαζύγιο»

02.01.2026
Επόμενο
Η Paris Hilton λέει «αντίο» στο ξανθό και υιοθετεί το καστανό

Η Paris Hilton λέει «αντίο» στο ξανθό και υιοθετεί το καστανό

02.01.2026

Δες επίσης

Πότε επιστρέφουν οι σειρές με νέα επεισόδια – Το μεγάλο comeback στην ελληνική TV
TV

Πότε επιστρέφουν οι σειρές με νέα επεισόδια – Το μεγάλο comeback στην ελληνική TV

02.01.2026
Eurovision 2026 – Sing for Greece: Τα 28 τραγούδια και όλες εκπλήξεις της ζωντανής εκπομπής της ΕΡΤ
TV

Eurovision 2026 – Sing for Greece: Τα 28 τραγούδια και όλες εκπλήξεις της ζωντανής εκπομπής της ΕΡΤ

02.01.2026
Eurovision 2026: Ο Γιώργος Καπουτζίδης εκτός ημιτελικών – Νέα πρόσωπα στα live της ΕΡΤ
TV

Eurovision 2026: Ο Γιώργος Καπουτζίδης εκτός ημιτελικών – Νέα πρόσωπα στα live της ΕΡΤ

02.01.2026
Όλες οι νέες ελληνικές σειρές που θα δούμε το 2026 στην TV
TV

Όλες οι νέες ελληνικές σειρές που θα δούμε το 2026 στην TV

02.01.2026
The Voice: Οι celebrities που θα εμφανιστούν στο πρωτοχρονιάτικο special επεισόδιο
TV

The Voice: Οι celebrities που θα εμφανιστούν στο πρωτοχρονιάτικο special επεισόδιο

31.12.2025
Survivor 2026: 3 νέες παίκτριες από την Αθήνα αποκαλύπτονται
TV

Survivor 2026: 3 νέες παίκτριες από την Αθήνα αποκαλύπτονται

31.12.2025
Aνέστης Τεντέσκι: «Δεν έκανα αίτηση για το GNTM, μου έστειλαν μήνυμα»
TV

Aνέστης Τεντέσκι: «Δεν έκανα αίτηση για το GNTM, μου έστειλαν μήνυμα»

31.12.2025
Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού
TV

Eurovision 2026: Πότε θα ακούσουμε ολόκληρα τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού

31.12.2025
Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την νίκη του στο «The Voice»
TV

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την νίκη του στο «The Voice»

31.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές