Όλες οι νέες ελληνικές σειρές που θα δούμε το 2026 στην TV

Με τη σεζόν να έχει ήδη διανύσει το πρώτο της μισό, τα τηλεοπτικά κανάλια στρέφουν το βλέμμα τους στο 2026, επενδύοντας δυναμικά στη μυθοπλασία μιας και νέες σειρές, επιστροφές αγαπημένων τίτλων και εντυπωσιακές παραγωγές φιλοδοξούν να κρατήσουν το ενδιαφέρον του κοινού και να δώσουν νέα πνοή στο πρόγραμμα.

Ας δουμε αναλυτικά τις νέες σειρές που έρχονται σε όλα τα κανάλια.

ANT1

Ο ΑΝΤ1 επιλέγει τον δρόμο της κωμωδίας, παρουσιάζοντας τους «Σούπερ Ήρωες», με τον Γιάννη Μπέζο σε έναν ρόλο γεμάτο χιούμορ και ανατροπές. Παράλληλα, επιστρέφει με νέο κύκλο η σειρά «VIP Καλά Γεράματα», συνεχίζοντας να σατιρίζει με τρυφερότητα την τρίτη ηλικία.

MEGA

Το MEGA ενισχύει τη μυθοπλασία του με σειρές υψηλών απαιτήσεων. Οι «Αθώοι» μεταφέρουν τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από μια ιστορία εποχής βασισμένη σε έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Στον αντίποδα, η σειρά «Έχω Παιδιά» φέρνει στο προσκήνιο τη σύγχρονη οικογενειακή ζωή, με χιούμορ και ρεαλισμό.

ALPHA

Ο ALPHA παραμένει πιστός στις οικογενειακές ιστορίες, με τη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να καταγράφει τις προκλήσεις της πατρότητας μέσα από τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες, γεμάτους αντιφάσεις και αστείες στιγμές.

ΕΡΤ: Ιστορίες με βάθος και ταυτότητα

Η δημόσια τηλεόραση συνεχίζει να ξεχωρίζει στη μυθοπλασία, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο και ποιοτικό πρόγραμμα. Η «Μεγάλη Χίμαιρα» ζωντανεύει το εμβληματικό μυθιστόρημα του Καραγάτση, ενώ η σειρά «Αύριο» ξεδιπλώνει μια αγωνιώδη ιστορία διάσωσης σε πραγματικό χρόνο. Το «TV Land» ρίχνει σατιρική ματιά στα παρασκήνια της τηλεόρασης, ενώ ιστορικές αφηγήσεις έρχονται μέσα από το «Από ήλιο σε ήλιο» και το «Θάλασσες μας χώρισαν», φωτίζοντας λιγότερο γνωστές σελίδες της ελληνικής ιστορίας.

Το 2026 προμηνύεται μια χρονιά όπου η ελληνική μυθοπλασία επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, με σειρές που καλύπτουν κάθε γούστο και ηλικία.

