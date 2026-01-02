MadWalk 2025 highlights
Celeb News 02.01.2026

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη – Το βίντεο με το δαχτυλίδι

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη - Το βίντεο με το δαχτυλίδι
Το «ναι» της τενίστριας και η συγκινητική σύμπτωση που αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη φαίνεται πως ετοιμάζονται να περάσουν στο επόμενο κεφάλαιο της σχέσης τους, καθώς όπως αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο γιος του έκανε πρόταση γάμου στην κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Η Μαρία Σάκκαρη είπε το πολυπόθητο «ναι» και, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός σε χαλαρή συζήτηση στον πρωινό καφέ στο Κολωνάκι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο γάμος του ζευγαριού τοποθετείται χρονικά μέσα στο 2027.

Διάβασε επίσης: Τα διάσημα ζευγάρια που περιμένουμε να παντρευτούν μέσα στο 2026

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να σημειώσει τη σύμπτωση πως ο γιος του θα παντρευτεί σχεδόν στην ίδια ηλικία με εκείνον: ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα είναι τότε 28 ετών, ενώ ο ίδιος ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στα 29 του.

Το αριστερό χέρι της Ελληνίδας πρωταθλήτριας κοσμεί ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, το οποίο άνηκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη. Να σημειώσουμε πως η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στην Αυστραλία, όπου παίζει το United Cup, ενώ στο βίντεο που ανέβασε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, φαίνεται το δακτυλίδι στο αριστερό της χέρι, ένδειξη του αρραβώνα.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Τσούλης: Έγινε για δεύτερη φορά πατέρας

ΓΑΜΟΣ ζευγάρια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Μαρία Σάκκαρη
Όλες οι νέες ελληνικές σειρές που θα δούμε το 2026 στην TV

02.01.2026
Με μουσική, shows με drones και χιλιάδες κόσμου υποδέχτηκε η Αθήνα το 2026

02.01.2026

