Γιώργος Τσούλης: Έγινε για δεύτερη φορά πατέρας

Ο γνωστός chef έγινε ξανά πατέρας και μοιράστηκε τις πρώτες στιγμές με τη νεογέννητη κόρη του

Ο Γιώργος Τσούλης ζει μία από τις πιο συγκινητικές και χαρούμενες στιγμές της ζωής του, καθώς έγινε πατέρας για δεύτερη φορά, μεγαλώνοντας την οικογένειά του.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η σύζυγός του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και το ζευγάρι υποδέχτηκε με απερίγραπτη ευτυχία το νέο μέλος του. Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τετάρτης (31/12), όταν ο γνωστός chef τη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για την πεθερά της – «Δε θα με ξεγεννήσει αυτή»

Ο Γιώργος Τσούλης ανάρτησε μάλιστα και τις πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο, κρατώντας στην αγκαλιά του τη νεογέννητη κόρη του, εμφανώς συγκινημένος.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «30.12.2025! Η χρονιά για εμάς κλείνει με τον πιο όμορφο τρόπο… με το δεύτερο θαύμα μας στην αγκαλιά μας, την κορούλα μας. @marialena_nen σ’ ευχαριστώ για όλα όσα άντεξες. Είμαι πολύ υπερήφανος για εσένα! Καλωσήρθες, μικρούλα μας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Τσούλης και η σύζυγός του Μαριαλένα παντρεύτηκαν στις 25 Ιουνίου 2022 και λίγους μήνες αργότερα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον γιο τους Ανδρέα. Πλέον, η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε με τον πιο τρυφερό τρόπο, με τον ερχομό της κόρης τους.

Διάβασε επίσης: Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Παντρεύτηκε λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί

Δες κι αυτό…