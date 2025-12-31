Το Emily in Paris στην κορυφή του Netflix

Η ανάρτηση που έκανε η Lily Collins στα social media για να ευχαριστήσει το κοινό για την αγάπη του

Όταν το Emily in Paris έκανε πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου 2020, ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν τη διαδρομή που θα ακολουθούσε τα επόμενα χρόνια. Η ιστορία μιας φιλόδοξης Αμερικανίδας που προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της στο Παρίσι έμοιαζε αρχικά με ένα ελαφρύ τηλεοπτικό πείραμα, όμως εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο της pop κουλτούρας.

Πέντε χρόνια αργότερα, η απάντηση για τη δυναμική της σειράς δόθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο. Στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ο πέμπτος κύκλος του Emily in Paris εκτοξεύθηκε στην κορυφή του Netflix, κατακτώντας την πρώτη θέση παγκοσμίως και επιβεβαιώνοντας πως το τηλεοπτικό ταξίδι της Emily Cooper όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά παραμένει πιο δημοφιλές από ποτέ.

Η Lily Collins, που έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον ρόλο της χαρισματικής διευθύντριας marketing, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της επιτυχίας με το κοινό της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η 36χρονη ηθοποιός δημοσίευσε αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων, αποκαλύπτοντας παράλληλα ποιο outfit της πέμπτης σεζόν ξεχώρισε στην καρδιά της.

Η τηλεοπτική Emily συνεχίζει να αποτελεί fashion icon, με τις τολμηρές, χρωματικές επιλογές της να συζητιούνται όσο και οι ερωτικές της περιπέτειες. Το αγαπημένο look της Lily Collins από τον νέο κύκλο ήταν το εντυπωσιακό «Lady in Red» σύνολο, το οποίο φόρεσε σε σκηνή στη Βενετία, πιστεύοντας πως ο σύντροφός της στη σειρά, Marcello Muratori, ετοιμαζόταν να της κάνει πρόταση γάμου. Το κόκκινο φόρεμα με τα διαφανή μανίκια, τα ιδιαίτερα μοτίβα και το βολάν αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιλιστικά στιγμιότυπα της σεζόν.

«Lady in red – ένα από τα αγαπημένα μου looks. Σας ευχαριστούμε που κάνατε το Emily in Paris Νο 1 στο Netflix για ολόκληρη την εβδομάδα. Νιώθουμε την αγάπη σας και δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε χωρίς εσάς», έγραψε η Lily Collins στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Την ίδια στιγμή, η επαγγελματική επιτυχία συνοδεύεται από μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή. Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Charlie McDowell, γιόρτασαν φέτος τα πρώτα Χριστούγεννα της κόρης τους, Toβ, η οποία ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Ιανουάριο μέσω παρένθετης μητέρας. Μοιραζόμενη σπάνιες και τρυφερές φωτογραφίες της οικογένειάς τους, η Lily Collins έγραψε: «Τα πρώτα Χριστούγεννα της μικρής μας Toβ και νιώθουμε όλη τη μαγεία των γιορτών. Ζούμε αυτές τις στιγμές στο έπακρο. Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και την πιο όμορφη εορταστική περίοδο».

