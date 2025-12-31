MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 31.12.2025

Where Are You Christmas: Οι The Pretty Reckless τα «σπανέ» και κατακτούν την κορυφή (video)

Η διασκευή του κλασικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού φτάνει στο Νο 1 και συνδέει το παρελθόν με το παρόν της Taylor Momsen
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι The Pretty Reckless κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Hot Hard Rock Songs chart του Billboard, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους με τη διασκευή του τραγουδιού «Where Are You Christmas». Το κομμάτι ανέβηκε στο Νο 1 στο chart με ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2026, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανοδική πορεία κατά την εορταστική περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate για το διάστημα 19 έως 25 Δεκεμβρίου, το τραγούδι συγκέντρωσε 2,7 εκατομμύρια επίσημα streams στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας αύξηση 68% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα κατέγραψε 326000 ακροάσεις στο ραδιόφωνο και πωλήσεις 1000 ψηφιακών αντιτύπων, αποδεικνύοντας τη διείσδυσή του σε διαφορετικά ακροατήρια.

Το «Where Are You Christmas» γράφτηκε από τη Mariah Carey, τον James Horner και τον Will Jennings για την ταινία «How the Grinch Stole Christmas», η οποία γιορτάζει φέτος την 25η επέτειό της. Στην κινηματογραφική εκδοχή του τραγουδιού, την ερμηνεία είχε αναλάβει η Faith Hill, ενώ η Taylor Momsen, τότε παιδική ηθοποιός, είχε τραγουδήσει το κομμάτι μέσα στην ταινία στον ρόλο της Cindy Lou Who.

Διάβασε επίσης: Τα 16 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έγραψαν ιστορία στο Billboard

Η νέα εκτέλεση των The Pretty Reckless αξιοποιεί αυτή τη διαχρονική σύνδεση, ξεκινώντας με τη νεανική φωνή της Taylor Momsen από το φιλμ και περνώντας σταδιακά στη σημερινή της ερμηνεία μαζί με το συγκρότημα. Το αποτέλεσμα γεφυρώνει δύο διαφορετικές εποχές της καλλιτεχνικής της διαδρομής και προσδίδει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάθος στη διασκευή.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί το πρώτο Νο 1 των The Pretty Reckless στο Hot Hard Rock Songs chart, το οποίο ξεκίνησε το 2020. Το τραγούδι ανέβηκε δύο θέσεις και ξεπέρασε την προηγούμενη καλύτερη επίδοση του συγκροτήματος, που ήταν η τρίτη θέση με το «Death by Rock and Roll» το 2020. Παράλληλα, το «Where Are You Christmas» κατέλαβε την έκτη θέση στο Hard Rock Digital Song Sales chart και τη 17η θέση στο Hard Rock Streaming Songs chart. Στο ευρύτερο Hot Rock and Alternative Songs chart, το τραγούδι έφτασε έως το Νο 11, σημειώνοντας την υψηλότερη κατάταξη στην καριέρα των The Pretty Reckless και ξεπερνώντας το «Heaven Knows» που είχε φτάσει στο Νο 17 το 2014.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο EP «Pretty Reckless Christmas» της Taylor Momsen, το οποίο κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου και έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 21000 ισοδύναμες πωλήσεις άλμπουμ. Το EP παρέμεινε για 2 εβδομάδες στο Top Holiday Albums chart, φτάνοντας έως τη 19η θέση.

Η αρχική εκτέλεση της Faith Hill είχε φτάσει στο Νο 5 του Holiday Airplay chart τον Δεκέμβριο του 2001, ενώ την εβδομάδα που έληξε στις 25 Δεκεμβρίου συγκέντρωσε 7,1 εκατομμύρια streams, παρουσιάζοντας αύξηση 50%. Η σύγχρονη επιτυχία της εκδοχής των The Pretty Reckless δείχνει ότι το «Where Are You Christmas» παραμένει ζωντανό στη συλλογική μνήμη και ικανό να επανερμηνευτεί με νέο ήχο και νέα ενέργεια.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 10 πιο «ενοχλητικά» χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

Δες κι αυτό…

 

Billboard MAD Christmas The Pretty Reckless Where Are You Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
