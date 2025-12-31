Avengers: Doomsday: Δες το teaser με τον Chris Hemsworth και την κόρη του India Rose

Το νέο teaser της ταινίας «Avengers: Doomsday» σηματοδοτεί την επίσημη επιστροφή του Thor, με τον Chris Hemsworth να ενσαρκώνει ξανά τον θεό της βροντής σε έναν ρόλο βαθιά προσωπικό και συναισθηματικό. Το video δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του ήρωα με τη θετή του κόρη Love, την οποία υποδύεται η India Rose Hemsworth, κόρη του ηθοποιού στην πραγματική ζωή. Το teaser, το οποίο προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν από τις προβολές της ταινίας «Avatar: Fire and Ash», αποτελεί το δεύτερο επίσημο απόσπασμα από το «Avengers: Doomsday». Προηγήθηκε εκείνο που επιβεβαίωσε την επιστροφή του Steve Rogers, με τον Chris Evans, παρά τις παλαιότερες δηλώσεις του ηθοποιού ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του στον ρόλο.

Η σκηνή ανοίγει σε ένα γαλήνιο δάσος, όπου ο Thor απευθύνεται στον πατέρα του Odin, ζητώντας δύναμη για να επιστρέψει στη μάχη και ταυτόχρονα να προστατεύσει το παιδί που του εμπιστεύτηκε η μοίρα. «Πατέρα, σε όλη μου τη ζωή απάντησα σε κάθε κάλεσμα, στο καθήκον και στον πόλεμο. Τώρα όμως η μοίρα μού έδωσε κάτι που δεν αναζήτησα ποτέ, ένα παιδί, μια ζωή αμόλυντη από την καταιγίδα. Δώσε μου τη δύναμη των Πανάρχαιων Πατέρων για να πολεμήσω ακόμη μία φορά, να νικήσω ακόμη έναν εχθρό και να επιστρέψω κοντά της, όχι ως πολεμιστής αλλά ως ζεστασιά», λέει ο Thor, κλείνοντας την προσευχή του με τα λόγια «Σε παρακαλώ, πατέρα, άκουσέ με».

Η India Rose Hemsworth είχε κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στον ρόλο της Love το 2022 στην ταινία «Thor: Love and Thunder». Ο χαρακτήρας είναι η βιολογική κόρη του Gorr the God Butcher, τον οποίο υποδύθηκε ο Christian Bale, και πριν από τον θάνατό του την άφησε υπό την προστασία του Thor. Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας επιστρέφουν οι Joe Russo και Anthony Russo, το δίδυμο που υπέγραψε τις πιο εμπορικά επιτυχημένες στιγμές της Marvel.

Το «Avengers: Doomsday» φέρνει επίσης πίσω τον Robert Downey Jr. στον ρόλο του Victor Von Doom, γνωστού και ως Doctor Doom, κεντρικού ανταγωνιστή της ιστορίας. Η πλοκή θα ενώσει χαρακτήρες από ολόκληρο το πολυσύμπαν της Marvel. Στο επιβεβαιωμένο καστ περιλαμβάνονται οι Pedro Pascal ως Reed Richards, Vanessa Kirby ως Sue Storm, Joseph Quinn ως Johnny Storm και Ebon Moss Bachrach ως Ben Grimm από τους Fantastic Four, καθώς και οι Florence Pugh ως Yelena Belova, Sebastian Stan ως Bucky Barnes, Wyatt Russell ως John Walker, Lewis Pullman ως Bob, David Harbour ως Alexei Shostakov και Hannah John Kamen ως Ava Starr από το σύμπαν των Thunderbolts και των New Avengers.

Το «Avengers Doomsday» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026. Η ιστορία θα συνεχιστεί με την ταινία «Avengers: Secret Wars», η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου 2027.

