MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 31.12.2025

Celine Dion: Στέλνει θερμές ευχές για το 2026 μέσα από ένα συγκινητικό video

Celine Dion
Η παγκόσμια σταρ μοιράζεται ένα προσωπικό μήνυμα αγάπης στους θαυμαστές της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου, η παγκόσμια σταρ Celine Dion αποφάσισε να μοιραστεί ένα προσωπικό μήνυμα με τους εκατομμύρια θαυμαστές της. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, η τραγουδίστρια έστειλε θερμές ευχές για το 2026, δείχνοντας την αγάπη και την εκτίμησή της στο κοινό της.

Η Celine Dion απευθύνθηκε στους fans της τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά, θέλοντας να αγγίξει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Με φωνή γεμάτη συναίσθημα, δήλωσε: «Καθώς θα υποδεχτούμε το νέο έτος, θέλω να αφιερώσω μια στιγμή για να σας στείλω όλη μου την αγάπη».

Celine Dion Eurovision
https://www.instagram.com/celinedion/

Το μήνυμα αυτό αποκτά ιδιαίτερο νόημα, καθώς η τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια δίνει γενναία μάχη με την υγεία της, ενισχύοντας την έμπνευση και την ελπίδα για όλους τους θαυμαστές της.

Με αυτή την κίνηση, η Celine Dion υπενθυμίζει ότι η αγάπη, η ανθρωπιά και η ελπίδα μπορούν να γίνουν φάροι αισιοδοξίας. Το κοινό της αντιλαμβάνεται όχι μόνο τη φωνητική της δεξιοτεχνία, αλλά και την αμεσότητα και τη ζεστασιά της, που μετατρέπουν κάθε ευχή σε ένα μήνυμα ελπίδας για το νέο έτος.

2026 Celine Dion ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
