O Kanye West ανακοίνωσε την κυκλοφορία νέου album

Ο Kanye West πραγματοποίησε μια απρόσμενη εμφάνιση το βράδυ της 27ης Δεκεμβρίου, όταν ανέβηκε χωρίς προειδοποίηση στη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης του κωμικού Deon Cole στο Hollywood Improv. Η σύντομη παρουσία του προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό και οδήγησε σε μια είδηση που αμέσως έκανε τον γύρο του διαδικτύου, καθώς ο Kanye West επιβεβαίωσε ότι εργάζεται πάνω σε νέο άλμπουμ. Ο Deon Cole προσκάλεσε τον Kanye West στη σκηνή, τον παρουσίασε στο κοινό ως στενό του φίλο και τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στην παράσταση. Σε βίντεο που αναρτήθηκε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Deon Cole αστειεύτηκε με τον καλλιτέχνη για τις λιγοστές αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια του σόου, ρωτώντας τον αν τουλάχιστον απόλαυσε την εμφάνιση. Ο Kanye West απάντησε με γέλιο, δίνοντας τον τόνο μιας χαλαρής και φιλικής συνομιλίας.

Η στιγμή που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήρθε όταν ο Deon Cole ρώτησε ευθέως τον Kanye West αν υπάρχει κάτι νέο που θα πρέπει να περιμένει το κοινό στο άμεσο μέλλον, είτε πρόκειται για μουσική είτε για κάποιο άλλο δημιουργικό εγχείρημα. Ο Kanye West απάντησε λιτά και ξεκάθαρα λέγοντας «Νέο άλμπουμ», προκαλώντας έντονες επευφημίες από το κοινό. Ο Deon Cole συνέχισε αστειευόμενος, ζητώντας να συμμετάσχει σε κάποιο ενδιάμεσο κομμάτι της επερχόμενης δουλειάς, ενώ ο Kanye West συμφώνησε επίσης να του στείλει ρούχα από τις μελλοντικές του δημιουργίες πριν αποχωρήσει από τη σκηνή.

Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι ο Kanye West θα επιστρέψει στην Ευρώπη το καλοκαίρι, καθώς θα είναι επικεφαλής του νέου Hellwatt Festival στην Ιταλία. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο RCF Arena σε τρία διαδοχικά Σαββατοκύριακα από τις 4 έως τις 18 Ιουλίου και αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στις αρχές του 2026.

Η ανακοίνωση νέας μουσικής δουλειάς αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον γύρω από την καλλιτεχνική πορεία του Kanye West, ιδίως μετά την κυκλοφορία του κοινού άλμπουμ «Vultures» με τον Ty Dolla Sign, το οποίο είχε βρεθεί στην κορυφή του Billboard 200. Παρότι δεν έχει δοθεί ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η σύντομη αλλά σαφής δήλωσή του αφήνει να εννοηθεί ότι η επιστροφή του με νέο άλμπουμ βρίσκεται πλέον προ των πυλών.

