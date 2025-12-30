MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Fashion 30.12.2025

3 απόλυτα chic looks για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς

outfit_prwtoxronia
3 στιλάτα looks για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, συνδυάζοντας λάμψη, κομψότητα και μοντέρνο fashion attitude
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς δεν είναι απλώς μια γιορτή, είναι η στιγμή που το στιλ σου γίνεται δήλωση. Φέτος, η τάση είναι να συνδυάσεις κομψότητα με τόλμη, να παίξεις με υφές, χρώματα και λάμψη και να δημιουργήσεις looksπου τραβούν όλα τα βλέμματα. Από τις παγιέτες και βελούδα μέχρι μεταλλικές λεπτομέρειες, η βραδιά απαιτεί outfits που ακτινοβολούν προσωπικότητα και φινέτσα.

Σε αυτό το editorial παρουσιάζουμε τέσσερα κομμάτια-κλειδιά που κάθε fashionista πρέπει να έχει υπόψη για την πιο λαμπερή βραδιά του χρόνου. Με τα σωστά cuts, αξεσουάρ και layering, μπορείς να μετατρέψεις κάθε εμφάνιση σε statement, φέρνοντας τη μαγεία των runway looks απευθείας στο ρεβεγιόν σου.

forema_dantela
https://www.instagram.com/aleksandraastepien/

Διάβασε επίσης: Οι red carpet εμφανίσεις που έκαναν το naked dress το πιο hot trend του 2025

Βελούδινο set

Το βελούδινο set είναι η απόλυτη επιλογή για μια κομψή και άνετη εμφάνιση στο ρεβεγιόν. Η απαλή υφή του βελούδου προσφέρει πολυτέλεια, ενώ ομοιόμορφη εμφάνιση σε ένα χρώμα δημιουργεί μια μοντέρνα, streamlined σιλουέτα. Συνδύασέ το με statement αξεσουάρ ή κομψά ψηλοτάκουνα για μια εμφάνιση που ισορροπεί τέλεια μεταξύ άνεσης και glam.

veloudino_set
https://www.instagram.com/juliesfi/

Blazer + Slip dress

Ο συνδυασμός blazer με slip dress είναι η απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε κομψότητα και θηλυκότητα. Το blazer προσθέτει δομή και σοφιστικέ ύφος, ενώ το αέρινο slip dress φέρνει μια δόση sensuality και effortless glam. Ιδανικό για το ρεβεγιόν, αυτό το pairing μπορεί να ολοκληρωθεί με κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα και ένα ζευγάρι minimal γόβες ή strappy πέδιλα.

blazer_xristougenna
https://www.instagram.com/fakerstrom/

Φόρεμα με παγιέτα

Το φόρεμα με παγιέτα είναι η απόλυτη επιλογή για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, αφού κάθε κίνηση αντανακλά φως και δημιουργεί εντυπωσιακό εφέ. Ιδανικό για όσες θέλουν να ξεχωρίσουν, συνδυάζεται με διακριτικά αξεσουάρ και minimal παπούτσια για να αφήσει τις λεπτομέρειες της λάμψης να κλέψουν την παράσταση. Από κλασικές γραμμές μέχρι πιο μοντέρνα cuts, οι παγιέτες προσθέτουν αμέσως μια αίσθηση γιορτής και πολυτέλειας σε κάθε εμφάνιση.

pagieta_forema
https://www.instagram.com/polinailieva/

Διάβασε επίσης: Η γιορτινή slip φούστα που θα φορέσεις από το ρεβεγιόν στο σπίτι μέχρι τη νυχτερινή έξοδο

