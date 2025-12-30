MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Streaming News 30.12.2025

Η Laura και η Mary από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» ξανά μαζί, 40 χρόνια μετά

mikro_spiti_sto_livadi
Οι τηλεοπτικές αδελφές συναντήθηκαν στα παρασκήνια παράστασης, σηματοδοτώντας το τέλος της παλιάς τους διαμάχης
Μαρία Χατζηγιάννη

Σπάνια και συγκινητική ήταν η πρόσφατη κοινή εμφάνιση των Melissa Gilbert και Melissa Sue Anderson, οι οποίες υποδύθηκαν τηλεοπτικές αδελφές στη δημοφιλή σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι». Σχεδόν 40 χρόνια μετά τη συνεργασία τους, οι δύο ηθοποιοί φαίνεται ότι έβαλαν οριστικά τέλος στη διαμάχη τους.

Η 61χρονη Gilbert και η 63χρονη Anderson φωτογραφήθηκαν μαζί στα παρασκήνια της off-Broadway παράστασης της Gilbert, Pen Pals, και μοιράστηκαν στιγμιότυπα με τους θαυμαστές τους μέσω Instagram. Η Gilbert περιέγραψε τη συνάντηση ως «θεραπευτική» και τόνισε ότι η σχέση τους πλέον βασίζεται στη φιλία και την αμοιβαία εκτίμηση.

mikro_spiti_sto_livadi
https://el.wikipedia.org/

Διάβασε επίσης: Στην Ελλάδα γυρίσματα της σειράς Dig με την Antonia Thomas

«Οι καρδιές θεραπεύονται και επανενώνονται», έγραψε η Gilbert, ενώ η Anderson μίλησε για «μακρές συζητήσεις, πολλές αναμνήσεις, γέλια και λίγα δάκρυα». Οι δύο ηθοποιοί επισήμαναν ότι η κοινή τους ιστορία στη σειρά αποτελεί δεσμό μοναδικό, που κανείς άλλος δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως.

Η σειρά, που προβλήθηκε από το 1974 έως το 1983, παρουσίαζε τη σχέση των χαρακτήρων Laura και Mary Ingalls, αλλά τα γυρίσματα δεν ήταν πάντα εύκολα για τις ηθοποιούς. Η Anderson είχε δηλώσει παλαιότερα ότι ήταν δύσκολο να θυμάται κοινές στιγμές με τη Gilbert λόγω των διαφορών τους, ενώ η Gilbert είχε αναφέρει ότι η συμπρωταγωνίστριά της λειτουργούσε μερικές φορές ως «αφεντικό» στο πλατό, προκαλώντας εντάσεις.

Παρά τις παλιές διαφωνίες και τα δύσκολα συναισθήματα, οι δύο γυναίκες φαίνεται ότι πλέον έχουν αφήσει πίσω το παρελθόν. Η επανασύνδεσή τους περιγράφεται από την Gilbert ως «ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δώρο», με τις τηλεοπτικές αδελφές να γιορτάζουν ξανά τη φιλία τους και τη μαγεία της κοινής τους ιστορίας.

Διάβασε επίσης: O Timothée Chalamet είναι o βασιλιάς του χριστουγεννιάτικου box office

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Μικρό σπίτι στο λιβάδι ΣΕΙΡΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
3 απόλυτα chic looks για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς

3 απόλυτα chic looks για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς

30.12.2025
Επόμενο
Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν την πιο ανατρεπτική Πρωτοχρονιά της ζωής τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν την πιο ανατρεπτική Πρωτοχρονιά της ζωής τους

30.12.2025

Δες επίσης

Ο ρόλος που έχασε ο Robert Downey Jr. στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan
Cinema

Ο ρόλος που έχασε ο Robert Downey Jr. στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

30.12.2025
Ατέλειωτες ουρές για τον Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδή
Cinema

Ατέλειωτες ουρές για τον Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδή

30.12.2025
Υπάρχει «χαμένο» επεισόδιο του Stranger Things; Τι υποστηρίζουν οι fans
Cinema

Υπάρχει «χαμένο» επεισόδιο του Stranger Things; Τι υποστηρίζουν οι fans

30.12.2025
O Timothée Chalamet είναι o βασιλιάς του χριστουγεννιάτικου box office
Cinema

O Timothée Chalamet είναι o βασιλιάς του χριστουγεννιάτικου box office

30.12.2025
Stranger Things 5-Volume 2: Το επεισόδιο που κατέγραψε τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της σειράς
Cinema

Stranger Things 5-Volume 2: Το επεισόδιο που κατέγραψε τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της σειράς

30.12.2025
Στην Ελλάδα γυρίσματα της σειράς Dig με την Antonia Thomas
Cinema

Στην Ελλάδα γυρίσματα της σειράς Dig με την Antonia Thomas

29.12.2025
Λαμπερό καστ στο πλευρό του Johnny Depp για το Ebenezer A Christmas Carol
Cinema

Λαμπερό καστ στο πλευρό του Johnny Depp για το Ebenezer A Christmas Carol

29.12.2025
Ρεκόρ προβολών για το teaser του Ο διάβολος φοράει Prada 2
Cinema

Ρεκόρ προβολών για το teaser του Ο διάβολος φοράει Prada 2

29.12.2025
Το Avatar η πιο εμπορική τριλογία όλων των εποχών
Cinema

Το Avatar η πιο εμπορική τριλογία όλων των εποχών

29.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού