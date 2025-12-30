Η Laura και η Mary από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» ξανά μαζί, 40 χρόνια μετά

Σπάνια και συγκινητική ήταν η πρόσφατη κοινή εμφάνιση των Melissa Gilbert και Melissa Sue Anderson, οι οποίες υποδύθηκαν τηλεοπτικές αδελφές στη δημοφιλή σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι». Σχεδόν 40 χρόνια μετά τη συνεργασία τους, οι δύο ηθοποιοί φαίνεται ότι έβαλαν οριστικά τέλος στη διαμάχη τους.

Η 61χρονη Gilbert και η 63χρονη Anderson φωτογραφήθηκαν μαζί στα παρασκήνια της off-Broadway παράστασης της Gilbert, Pen Pals, και μοιράστηκαν στιγμιότυπα με τους θαυμαστές τους μέσω Instagram. Η Gilbert περιέγραψε τη συνάντηση ως «θεραπευτική» και τόνισε ότι η σχέση τους πλέον βασίζεται στη φιλία και την αμοιβαία εκτίμηση.

«Οι καρδιές θεραπεύονται και επανενώνονται», έγραψε η Gilbert, ενώ η Anderson μίλησε για «μακρές συζητήσεις, πολλές αναμνήσεις, γέλια και λίγα δάκρυα». Οι δύο ηθοποιοί επισήμαναν ότι η κοινή τους ιστορία στη σειρά αποτελεί δεσμό μοναδικό, που κανείς άλλος δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως.

Η σειρά, που προβλήθηκε από το 1974 έως το 1983, παρουσίαζε τη σχέση των χαρακτήρων Laura και Mary Ingalls, αλλά τα γυρίσματα δεν ήταν πάντα εύκολα για τις ηθοποιούς. Η Anderson είχε δηλώσει παλαιότερα ότι ήταν δύσκολο να θυμάται κοινές στιγμές με τη Gilbert λόγω των διαφορών τους, ενώ η Gilbert είχε αναφέρει ότι η συμπρωταγωνίστριά της λειτουργούσε μερικές φορές ως «αφεντικό» στο πλατό, προκαλώντας εντάσεις.

Παρά τις παλιές διαφωνίες και τα δύσκολα συναισθήματα, οι δύο γυναίκες φαίνεται ότι πλέον έχουν αφήσει πίσω το παρελθόν. Η επανασύνδεσή τους περιγράφεται από την Gilbert ως «ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δώρο», με τις τηλεοπτικές αδελφές να γιορτάζουν ξανά τη φιλία τους και τη μαγεία της κοινής τους ιστορίας.

