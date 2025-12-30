MadWalk 2025 highlights
Screen News 30.12.2025

O Timothée Chalamet είναι o βασιλιάς του χριστουγεννιάτικου box office

O Timothée Chalamet καταγράφει την τρίτη συνεχόμενη εορταστική περίοδο κατά την οποία κυριαρχεί στις κινηματογραφικές αίθουσες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Timothée Chalamet επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι αποτελεί πλέον το πιο ισχυρό όνομα του χριστουγεννιάτικου box office. Με την επιτυχία του «Marty Supreme», ο Αμερικανός ηθοποιός καταγράφει την τρίτη συνεχόμενη εορταστική περίοδο κατά την οποία κυριαρχεί στις κινηματογραφικές αίθουσες, εδραιώνοντας μια σπάνια σχέση ταύτισης ανάμεσα στο όνομά του και την πιο εμπορική εποχή του κινηματογραφικού ημερολογίου.

Η δυναμική αυτή ξεκίνησε το 2023 με το «Wonka», το οικογενειακό μιούζικαλ που σύστησε μια νεανική εκδοχή του Willy Wonka στο κοινό, συνεχίστηκε το 2024 με το «A Complete Unknown», τη βιογραφική ταινία για τον Bob Dylan, και κορυφώνεται φέτος με το «Marty Supreme», μια εκρηκτική κωμωδία εποχής με φόντο τον κόσμο του πινγκ πονγκ. Η νέα ταινία άνοιξε με 27 εκατομμύρια δολάρια στο χριστουγεννιάτικο τετραήμερο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπορική απήχηση του Timothée Chalamet.

Σύμφωνα με τον Paul Dergarabedian της Comscore, «σχεδόν κάθε χρόνο ο Timothée Chalamet έχει μια μεγάλη επιτυχία στην κρίσιμη εορταστική περίοδο. Ανεξαρτήτως είδους, είτε πρόκειται για μιούζικαλ, βιογραφία, επιστημονική φαντασία ή κωμωδία, οι επιλογές του σε υλικό και συνεργάτες τον έχουν καταστήσει όχι μόνο αυθεντικό κινηματογραφικό αστέρα, αλλά και σταθερό πόλο έλξης για το box office».

Το «Marty Supreme» έκανε ντεμπούτο στην τρίτη θέση του box office στην Βόρεια Αμερική, πίσω από τα «Avatar Fire and Ash» και «Zootopia 2», συγκεντρώνοντας 17 εκατομμύρια δολάρια. Η επίδοση αυτή αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της A24, μετά το «Civil War» του Alex Garland. Η ταινία είχε προηγηθεί με περιορισμένη διανομή και μέχρι σήμερα έχει φτάσει τα 28.3 εκατομμύρια δολάρια. Με κόστος παραγωγής 70 εκατομμυρίων δολαρίων, το υψηλότερο που έχει αναλάβει ποτέ η A24, η εμπορική της αντοχή θεωρείται κρίσιμη, αν και τα πρώτα δείγματα είναι ενθαρρυντικά.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Josh Safdie, ο οποίος αφηγείται την ιστορία του φανταστικού Marty Mauser, ενός άνδρα που κυνηγά το όνειρό του να γίνει πρωταθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης σε ένα χαοτικό και νευρώδες κινηματογραφικό σύμπαν. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χριστουγεννιάτικες κυκλοφορίες του ηθοποιού, το «Marty Supreme» τοποθετείται ανάμεσα στο εντυπωσιακό άνοιγμα του «Wonka», που ξεκίνησε με 39 εκατομμύρια δολάρια και έκλεισε με 634 εκατομμύρια παγκοσμίως, και στο πιο συγκρατημένο αλλά σταθερό «A Complete Unknown», το οποίο ολοκλήρωσε την πορεία του με 140 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς. Κανένα από τα δύο δεν βασίστηκε σε εκρηκτικά ντεμπούτα, αλλά και τα δύο αξιοποίησαν στο έπακρο την περίοδο ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, τη στατιστικά πιο αποδοτική εβδομάδα του κινηματογραφικού έτους.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

