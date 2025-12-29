MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Ζαλίζει η αμοιβή του Daniel Craig που πληρώνεται με… το λεπτό

Η αμοιβή του πρωταγωνιστή στο «Wake Up Dead Man» επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα για τα μεγάλα κινηματογραφικά franchises
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο σύγχρονος κινηματογράφος των μεγάλων franchises δεν μετριέται πλέον μόνο σε εισπράξεις και θεατές, αλλά και σε λεπτά παρουσίας στην οθόνη. Στην περίπτωση του Daniel Craig, η τελευταία προσθήκη στο σύμπαν του «Knives Out» φέρνει στο προσκήνιο μια αμοιβή που προκαλεί αίσθηση και αναδεικνύει τη μετατόπιση ισχύος προς τους κορυφαίους σταρ του Χόλιγουντ.

Ο Daniel Craig αμείφθηκε με ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια για κάθε λεπτό παρουσίας του στην οθόνη στην ταινία «Wake Up Dead Man», το νέο κεφάλαιο της επιτυχημένης κινηματογραφικής σειράς μυστηρίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, ο συνολικός χρόνος εμφάνισής του στην ταινία ανέρχεται σε 43 λεπτά, γεγονός που εκτοξεύει τη συνολική του αμοιβή σε ποσό άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής των μεγάλων στούντιο και πλατφορμών streaming να επενδύουν σε πρόσωπα με ισχυρό εμπορικό αποτύπωμα. Ο Daniel Craig, έχοντας αφήσει πίσω του τον ρόλο του James Bond, έχει καταφέρει να τοποθετηθεί στην κορυφή της κινηματογραφικής αγοράς μέσα από τον ρόλο του ντετέκτιβ Benoit Blanc, ο οποίος εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα επιτυχίας για τη σειρά «Knives Out».

Η ταινία «Wake Up Dead Man» συνεχίζει τη φόρμουλα που καθιέρωσε ο δημιουργός της σειράς Rian Johnson, με έμφαση στους διαλόγους, στους ανατροπές και στην έντονη παρουσία του πρωταγωνιστή. Παρότι ο χρόνος εμφάνισης του Daniel Craig δεν καταλαμβάνει το σύνολο της διάρκειας της ταινίας, η βαρύτητα του ρόλου του και η αναγνωρισιμότητα του ονόματός του θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για την εμπορική δυναμική της παραγωγής.

Η συγκεκριμένη αμοιβή κατατάσσει τον Daniel Craig ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς της εποχής, επιβεβαιώνοντας ότι στην τρέχουσα φάση της βιομηχανίας το star power εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο εργαλείο προσέλκυσης κοινού και επενδυτών. Παράλληλα, αναδεικνύει τη νέα πραγματικότητα των μεγάλων συμφωνιών, όπου η αξία ενός ηθοποιού δεν μετριέται μόνο σε συνολικό χρόνο οθόνης, αλλά στην ικανότητά του να μετατρέπει μια ταινία σε παγκόσμιο γεγονός.

Η περίπτωση του «Wake Up Dead Man» λειτουργεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της εποχής των υπερσυμβολαίων. Ο Daniel Craig δεν πληρώθηκε απλώς για τον ρόλο του, αλλά για το βάρος, την αξιοπιστία και τη διεθνή απήχηση που φέρει το όνομά του, επιβεβαιώνοντας ότι στο σημερινό Χόλιγουντ κάθε λεπτό στην οθόνη μπορεί να αποδειχθεί κυριολεκτικά χρυσό.

