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Cinema 19.06.2026

Η συγκινητική επιστροφή του Harvey Keitel στην Αθήνα 30 χρόνια μετά το «Βλέμμα του Οδυσσέα»

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Ο Harvey Keitel επέστρεψε στην Αθήνα για το «Βλέμμα του Οδυσσέα» 3 δεκαετίες μετά, ανοίγοντας το 16ο Athens Open Air Film Festival στο Θέατρο Κολωνού
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Harvey Keitel επέστρεψε στην Αθήνα για το Athens Open Air Film Festival.
  • Παρουσίασε την ταινία «Το Βλέμμα του Οδυσσέα» 30 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της.
  • Ο ηθοποιός εξέφρασε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του στην Ελλάδα.
  • Η ταινία του Αγγελόπουλου θεωρείται σημαντικό έργο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.
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Μια βραδιά με έντονο κινηματογραφικό αποτύπωμα και διεθνή λάμψη έζησε η Αθήνα, καθώς ο Harvey Keitel επέστρεψε στο Θέατρο Κολωνού για να ανοίξει το 16ο Athens Open Air Film Festival. Ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός παρουσίασε το εμβληματικό έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το Βλέμμα του Οδυσσέα», 3 δεκαετίες μετά την πρώτη του προβολή, σε μια στιγμή που συνδύασε μνήμη, συγκίνηση και κινηματογραφική ιστορία. Η παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα δεν αποτέλεσε απλώς μια φεστιβαλική εμφάνιση, αλλά ένα γεγονός με βαθύ συμβολισμό για τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κινηματογράφο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Θέατρο Κολωνού μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης για τους φίλους του κινηματογράφου, καθώς ο Harvey Keitel ανέβηκε στη σκηνή για να χαιρετήσει το κοινό πριν από την προβολή της ταινίας. Με εμφανή συγκίνηση, ο ηθοποιός μίλησε για την επιστροφή του στην Ελλάδα, έναν τόπο που συνδέθηκε βαθιά με μία από τις πιο σημαντικές συνεργασίες της καριέρας του. Το κοινό τον υποδέχτηκε θερμά, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική του συμβολή στην έβδομη τέχνη.

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Η ταινία «Το Βλέμμα του Οδυσσέα», που κυκλοφόρησε το 1995, παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Θόδωρου Αγγελόπουλου και σημείο αναφοράς για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο.

Σε αυτό το υπαρξιακό οδοιπορικό, ο Harvey Keitel υποδύεται έναν σκηνοθέτη που ταξιδεύει στα Βαλκάνια αναζητώντας χαμένες μπομπίνες φιλμ, σε μια ιστορία μνήμης, ταυτότητας και ιστορικής αναζήτησης. Η ταινία απέσπασε διεθνή αναγνώριση και βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Καννών, καθιερώνοντας τη συνεργασία Αγγελόπουλου και Keitel ως μία από τις πιο ξεχωριστές στο παγκόσμιο σινεμά.

Η σχέση του Harvey Keitel με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο παραμένει σημείο αναφοράς στην καριέρα του. Παρότι έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ο ίδιος έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο «Βλέμμα του Οδυσσέα» ως μια εμπειρία με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό βάθος και πνευματική σημασία. Η επιστροφή του στην Αθήνα λειτουργεί έτσι ως ένας συμβολικός φόρος τιμής στον Έλληνα δημιουργό.

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Harvey Keitel ΑΘΗΝΑ
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