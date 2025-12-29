MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Πώς η Brigitte Bardot έκανε τις μπαλαρίνες το απόλυτο fashion statement για την πόλη

Η αισθησιακή ομορφιά και η ελευθερία της Bardot την καθιέρωσαν ως σημείο αναφοράς της μόδας, δημιουργώντας τάσεις που παραμένουν διαχρονικές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Brigitte Bardot, σύμβολο του σινεμά και της μόδας, άφησε το στίγμα της σε περισσότερα από δύο δεκαετίες καριέρας, συνεργαζόμενη με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως οι Roger Vadim και Jean-Luc Godard. Η αισθησιακή της αύρα, η ατίθαση ομορφιά και οι ακαταμάχητες καμπύλες της την ανέβασαν στην κορυφή των sex symbols της δεκαετίας του ’60, αλλά ταυτόχρονα την καθιέρωσαν και ως σημείο αναφοράς για το στιλ.

Δεν ήταν μόνο ηθοποιός, ήταν πηγή έμπνευσης για τις γυναίκες παγκοσμίως. Η ελευθερία της στάσης της και η άνεση με την οποία φορούσε τα ρούχα της δημιούργησαν τάσεις που ακόμα επηρεάζουν τη μόδα. Από την iconic φουστα με καρό μοτίβο στο Voulez-vous danser avec moi? μέχρι την περίφημη κορδέλα στα μαλλιά στο Contempt, η Bardot κατάφερε να μετατρέψει απλές επιλογές σε fashion statements. Ακόμη και το μπικίνι της το 1953 προκάλεσε αίσθηση και σκάνδαλο, ανοίγοντας τον δρόμο για το μοντέρνο beachwear.

Διάβασε επίσης: Διάφανα φορέματα: Το απόλυτο must-have για τα γιορτινά parties

Μία από τις μεγαλύτερες επιρροές της στη μόδα ήταν τα παπούτσια μπαλαρίνα τα οποία ανέδειξε ως απόλυτα «star shoes». Το 1956, κατά τα γυρίσματα της ταινίας Et Dieu… créa la femme στo Σεν Τροπέζ, ζήτησε από την Rose Repetto να δημιουργήσει ένα ζευγάρι άνετων και κομψών παπουτσιών, ιδανικών για τους στενούς δρόμους της γαλλικής Ριβιέρας. Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκαν τα iconic «Cinderella» μοντέλα, με τη σκηνή όπου η Bardot τα φορά σε έντονο κόκκινο να μένει στην ιστορία.

Παρά τις δεκαετίες που πέρασαν, οι μπαλαρίνες παραμένουν αναλλοίωτες στον χρόνο, κληρονομημένα από τις επόμενες γενιές celebrities. Από την Amy Winehouse μέχρι τις σύγχρονες It girls όπως οι Kaia Gerber, Kendall Jenner και Bella Hadid, συνεχίζουν να συνδυάζονται με skinny jeans και basic tops, αποδεικνύοντας την διαχρονικότητά τους.

Η Brigitte Bardot δεν ήταν απλώς ένα fashion icon, ήταν η γυναίκα που τόλμησε να αλλάξει τους κανόνες του στιλ, αφήνοντας μια κληρονομιά που εμπνέει μέχρι σήμερα όσους αγαπούν τη μόδα και την ελευθερία στην έκφραση.

Διάβασε επίσης: Το ιδανικό φόρεμα για τις γιορτές κρύβεται στη ντουλάπα της μαμάς σου

