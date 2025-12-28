MadWalk 2025 Mega
Fashion 28.12.2025

Το ιδανικό φόρεμα για τις γιορτές κρύβεται στη ντουλάπα της μαμάς σου

saint_laurent_ss_26
Από παγιέτες έως κομψά μαύρα φορέματα, η σιλουέτα με βάτες φέρνει στιλ, θηλυκότητα και γιορτινή διάθεση σε κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι πασαρέλες Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-2026 αποκάλυψαν τις μεγαλύτερες γιορτινές τάσεις της σεζόν, και ανάμεσά τους ξεχωρίζει το μικρό φόρεμα με βάτες, ένα κομμάτι που φέρνει ξανά στη μόδα τις iconic σιλουέτες των 1980s. Για τις γιορτές, τα σύνολα είναι δομημένα, επιβλητικά και γεμάτα στυλ, καθιστώντας το μικρό φόρεμα με βάτες την ιδανική επιλογή για εντυπωσιακές εμφανίσεις στο τέλος του χρόνου.

Από παγιέτες για εντυπωσιακό statement look έως μαύρες εκδοχές για κομψές και σοφιστικέ σιλουέτες, το off-the-shoulder μίνι φόρεμα σε oversized γραμμή προσφέρει έναν τρόπο να ξεχωρίσεις χωρίς να υπερβάλλεις. Στις πασαρέλες, οι σχεδιαστές παρουσίασαν ποικιλία: από ροζ, μοντέρνα κομμάτια, μέχρι σατέν πράσινα φορέματα με υπερμεγέθεις βάτες και skater σιλουέτες που συνδυάζουν όγκο και διαφάνεια.

hailey_bieber
https://www.instagram.com/danixmichelle/

Διάβασε επίσης: Αν έπρεπε να φοράς μόνο ένα φόρεμα αυτές τις γιορτές, ας είναι αυτό

Οι celebrities υιοθετούν ήδη την τάση, είτε με total looks είτε με διακριτικούς συνδυασμούς κλασικών κομματιών. Μια tight-fit σιλουέτα με φαρδιές βάτες προσφέρει κομψότητα και μοντέρνα διάθεση, ενώ velvet σύνολα με σακάκι και συνδυασμένα mules δημιουργούν πιο πολυτελή, γιορτινή εμφάνιση.

Τα draped σχέδια σε έντονο μπλε συνδυάζονται με απλά μαύρα σανδάλια για σύγχρονο αποτέλεσμα, ενώ τα λευκά blazer dresses αποτελούν ιδανική επιλογή για μονοχρωματική, κομψή εμφάνιση στις εορτές, ολοκληρωμένα με μίνι τσάντες και pointed pumps.

stella_mccartney
https://www.stellamccartney.com/

Το μικρό φόρεμα με βάτες δεν είναι απλώς μια τάση της σεζόν, είναι το απόλυτο γιορτινό κομμάτι, που συνδυάζει θηλυκότητα, στιλ και παιχνιδιάρικη διάθεση. Από τα Χριστούγεννα μέχρι το νέο έτος, θα γίνει ο βασικός πρωταγωνιστής κάθε εμφάνισης, φέρνοντας ένταση και κομψότητα στις πιο ξεχωριστές στιγμές του χειμώνα.

Διάβασε επίσης: Το κολάν είναι το fashion trend που θα εκθρονίσει τη mini φούστα από τα γιορτινά looks

Δες κι αυτό…

Fashion MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
2025: Η πιο «γλυκιά» χρονιά της showbiz – Όλες οι νέες μανούλες και οι moms-to-be του 2026

2025: Η πιο «γλυκιά» χρονιά της showbiz – Όλες οι νέες μανούλες και οι moms-to-be του 2026

28.12.2025
Τα 16 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έγραψαν ιστορία στο Billboard

Τα 16 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έγραψαν ιστορία στο Billboard

28.12.2025

