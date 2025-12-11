MadWalk 2025 Mega
Το κολάν είναι το fashion trend που θα εκθρονίσει τη mini φούστα από τα γιορτινά looks

Από casual daytime outfits μέχρι glam βραδινές εμφανίσεις, τα κολάν ανανεώνουν το γιορτινό στιλ με άνεση και κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς πλησιάζει το τέλος του χρόνου, οι γιορτές φέρνουν μαζί τους τις τάσεις που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Το 2025, η μόδα προτείνει κάτι διαφορετικό. Τα κολάν παίρνουν την πρωτοκαθεδρία στα γιορτινά outfits. Λαμπερά, βελούδινα ή διακοσμημένα με λεπτομέρειες όπως στρας και λογότυπα, επαναπροσδιορίζουν τη γιορτινή έννοια του στιλ, προσφέροντας κομψότητα και άνεση σε μία μόνο κίνηση.

Στην πράξη, γίνονται η ιδανική εναλλακτική στα καλσόν, με εφαρμογή που αγκαλιάζει τη σιλουέτα. Μπορούν να φορεθούν με cropped tops, oversized πουλόβερ ή statement jackets, δημιουργώντας looks που συνδυάζουν την κομψότητα με την ελευθερία κινήσεων. Οι πιο τολμηρές εκδοχές σε έντονες pop αποχρώσεις ή με στρας λεπτομέρειες.

Η μαγεία τους έγκειται στην ευελιξία τους. Aπό ένα casual daytime outfit μέχρι ένα βραδινό party look, παραμένουν κομψά, σέξι και απόλυτα μοντέρνα. Συνδυασμένα με ψηλές μπότες, statement αξεσουάρ και minimalistic λεπτομέρειες, μπορούν να αντικαταστήσουν ακόμα και την πιο glam φούστα, αποδεικνύοντας ότι το styling δεν χρειάζεται μεγάλες αλλαγές για να έχει μεγάλο αντίκτυπο.

Για όσες θέλουν να πειραματιστούν και να ξεφύγουν από τα κλασικά, τα κολάν του 2025 είναι η ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν το γιορτινό τους στιλ, δημιουργώντας συνδυασμούς που εντυπωσιάζουν, χωρίς ποτέ να χάνουν την άνεση και την πρακτικότητα.

