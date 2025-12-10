Η Αθηνά Οικονομάκου διέψευσε τις φήμες για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Ψέματα όλα»

Μια εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη βραδιά γεμάτη λάμψη, ζεστασιά και εορταστικό κλίμα διοργάνωσαν την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη. Το ιδιαίτερο δείπνο, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη νέα περίοδο συνεργασίας τους στην εταιρεία ρούχων που έχουν δημιουργήσει μαζί, συγκέντρωσε πλήθος επωνύμων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και των social media. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν ένα concept event με προσεγμένη διακόσμηση, ζεστή ατμόσφαιρα και festive glamour αισθητική.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, απαντώντας στις φήμες που κυκλοφόρησαν τα τελευταία 24ωρα και τη θέλουν να σχεδιάζει τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα το καλοκαίρι του 2026 στην Πάρο. Με τρόπο απόλυτα ξεκάθαρο και χωρίς να αφήσει περιθώρια παρερμηνειών, η δημοφιλής ηθοποιός και επιχειρηματίας διέψευσε κατηγορηματικά τις σχετικές πληροφορίες.

«Δεν θα είμαι στην Πάρο τον Ιούνιο», τόνισε με έμφαση. «Όλα αυτά που γράφτηκαν δεν ισχύουν. Δεν ξέρω πώς κυκλοφόρησαν. Ψέματα όλα! Θα φανεί στο μέλλον τι θα γίνει… Η Πάρος είναι ένας προορισμός που λατρεύει ο Μπρούνο, αλλά μέχρι εκεί». Η τοποθέτησή της έκλεισε κάθε συζήτηση για την ώρα, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές εξελίξεις.





Με χιούμορ θέλησε να τοποθετηθεί λίγο αργότερα και η Μαίρη Συνατσάκη, η οποία σχολίασε: «Εφόσον δεν έχω λάβει πρόσκληση, λογικά δεν ισχύει!», προκαλώντας γέλια στους δημοσιογράφους. Τη δική της άποψη σχετικά με τις φήμες κλήθηκε να δώσει και η Λένα Δροσάκη, καλή φίλη της Οικονομάκου. Όταν ρωτήθηκε αν θα είναι κουμπάρα στον (φήμη) γάμο, απάντησε με διπλωματικό τρόπο: «Δεν θα απαντήσω για να συνεχίσω να είμαι φίλη της», είπε χαμογελώντας, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες.





Η κουβέντα, ωστόσο, δεν άργησε να επεκταθεί στα σχόλια που έκανε πριν από λίγες ημέρες ο Δημήτρης Παπανώτας, ο οποίος είχε εκφράσει δημόσια άποψη για το αν ταιριάζει ή όχι ένας δεύτερος γάμος στη ζωή της Αθηνάς Οικονομάκου. Η Λένα Δροσάκη απάντησε με πιο γενικό αλλά απόλυτα ουσιαστικό τόνο, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού απέναντι στις προσωπικές επιλογές των ανθρώπων. «Καλό είναι να αφήνουμε τον καθένα να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε τι φοράει, αν είναι κοντό ή μακρύ, ή αν είναι της μόδας να βγαίνουμε χωρίς παντελόνι. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει και οι ίδιοι άνθρωποι που σχολιάζουν συνήθως κάνουν ακριβώς το ίδιο».

Την ίδια στιγμή, νέα δημοσιεύματα που προβλήθηκαν από την εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται αναζωπύρωσαν τη συζήτηση, όταν ο Χρήστος Κούτρας ανέφερε ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διοργάνωσης του γάμου του, με ημερομηνία τον Ιούνιο του 2026 και τόπο την Πάρο. Ο δημοσιογράφος μάλιστα μίλησε για αναζήτηση χώρων για pre-wedding party αλλά και για το μεγάλο πάρτι του γάμου. Οι πληροφορίες αυτές συζητήθηκαν έντονα και στο Happy Day, με την παρουσιάστρια να τονίζει: «Πέρσι το ακούγαμε ως φήμη. Φέτος παρουσιάζεται σχεδόν ως δεδομένο. Το μόνο σίγουρο είναι πως το ζευγάρι βρίσκεται σε αναζήτηση χώρου για τις εκδηλώσεις».

