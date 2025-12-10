Παραμένει στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου – Αυτό είναι το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

Όλα τα νεότερα για την κατάσταση υγείας της τραγουδίστριας

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τετάρτης 10/12 παρουσιάστηκαν οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Έλενας Παπαρίζου.

Η τραγουδίστρια, όπως είναι γνωστό, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/12, αφού αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά την πρόβα για το «The Voice».

Οι δημοσιογράφοι της εκπομπής μετέφεραν ότι η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει ένα γαστρικό ζήτημα, για το οποίο ήδη λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Οι γιατροί συνεχίζουν τις εξετάσεις ώστε να έχουν πλήρη εικόνα, ωστόσο η πορεία της υγείας της εμφανίζεται βελτιωμένη.

Παρά τα ενθαρρυντικά νέα, δεν έχει ακόμη καθοριστεί πότε θα λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ως αποτέλεσμα, η Έλενα Παπαρίζου δεν θα μπορέσει να παραστεί στο γύρισμα του εορταστικού επεισοδίου του «The Voice».





