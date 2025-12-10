MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 10.12.2025

Παραμένει στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου – Αυτό είναι το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

Έλενα Παπαρίζου
Όλα τα νεότερα για την κατάσταση υγείας της τραγουδίστριας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τετάρτης 10/12 παρουσιάστηκαν οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Έλενας Παπαρίζου.

Η τραγουδίστρια, όπως είναι γνωστό, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/12, αφού αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά την πρόβα για το «The Voice».

Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον χωρισμό της από τον Αλμπέρτο Μποτία

Οι δημοσιογράφοι της εκπομπής μετέφεραν ότι η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει ένα γαστρικό ζήτημα, για το οποίο ήδη λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Οι γιατροί συνεχίζουν τις εξετάσεις ώστε να έχουν πλήρη εικόνα, ωστόσο η πορεία της υγείας της εμφανίζεται βελτιωμένη.

Έλενα Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της και ο αντικαταστάτης της στο «The Voice»
https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial/

Παρά τα ενθαρρυντικά νέα, δεν έχει ακόμη καθοριστεί πότε θα λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ως αποτέλεσμα, η Έλενα Παπαρίζου δεν θα μπορέσει να παραστεί στο γύρισμα του εορταστικού επεισοδίου του «The Voice».


Διάβασε επίσης: Παντελής Παντελίδης: Ανακοινώθηκαν οι αποζημιώσεις σε Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη για το τροχαίο

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Έλενα Παπαρίζου ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Talk to MAD: Η Εύη Κολιούλη και η Χριστίνα Δεντρινού μιλούν για την παράσταση «Nomsferatu»

Talk to MAD: Η Εύη Κολιούλη και η Χριστίνα Δεντρινού μιλούν για την παράσταση «Nomsferatu»

10.12.2025
Επόμενο
Η Αθηνά Οικονομάκου διέψευσε τις φήμες για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Ψέματα όλα»

Η Αθηνά Οικονομάκου διέψευσε τις φήμες για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Ψέματα όλα»

10.12.2025

Δες επίσης

Ο άνδρας που επιτέθηκε στην Ariana Grande απομακρύνθηκε από συναυλία της Lady Gaga
Μουσικά Νέα

Ο άνδρας που επιτέθηκε στην Ariana Grande απομακρύνθηκε από συναυλία της Lady Gaga

10.12.2025
Ελληνικά τραγούδια που θα τρένταραν αν υπήρχε TikTok στα ’80s και στα ’90s
Reviews

Ελληνικά τραγούδια που θα τρένταραν αν υπήρχε TikTok στα ’80s και στα ’90s

10.12.2025
Η Mariah Carey κατακτά για 19η εβδομάδα το Νο1 του Billboard Hot 100
Μουσικά Νέα

Η Mariah Carey κατακτά για 19η εβδομάδα το Νο1 του Billboard Hot 100

10.12.2025
Οι Katseye καλλιτέχνες της χρονιάς στο TikTok
Μουσικά Νέα

Οι Katseye καλλιτέχνες της χρονιάς στο TikTok

10.12.2025
Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Spotify Wrapped 2025
Μουσικά Νέα

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Spotify Wrapped 2025

09.12.2025
Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του on stage – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Μουσικά Νέα

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του on stage – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

09.12.2025
«One Night Stan»: Αυτό είναι το νέο project του Stan Αντιπαριώτη
Μουσικά Νέα

«One Night Stan»: Αυτό είναι το νέο project του Stan Αντιπαριώτη

09.12.2025
Διονύσης Σχοινάς – «Μαύρα Χριστούγεννα»: Το πιο ανατρεπτικό γιορτινό τραγούδι & video!
Μουσικά Νέα

Διονύσης Σχοινάς – «Μαύρα Χριστούγεννα»: Το πιο ανατρεπτικό γιορτινό τραγούδι & video!

09.12.2025
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην Αθηναϊκή νύχτα με την πιο ανατρεπτική συνεργασία του χειμώνα
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην Αθηναϊκή νύχτα με την πιο ανατρεπτική συνεργασία του χειμώνα

09.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου