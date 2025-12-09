Παντελής Παντελίδης: Ανακοινώθηκαν οι αποζημιώσεις σε Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη για το τροχαίο

Το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε σήμερα (8/12) την απόφασή του για τις αποζημιώσεις που αφορούν τη Φρόσω Κυριάκου και τη Μίνα Αρναούτη, οι οποίες βρίσκονταν στο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο μοιραίο τροχαίο όπου έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης. Σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου, η οποία εκτείνεται σε 106 σελίδες, τα ποσά που θα λάβουν οι δύο γυναίκες είναι σημαντικά μικρότερα από αυτά που ζητούσαν αρχικά: η Φρόσω Κυριάκου θα πάρει 9.000 ευρώ και η Μίνα Αρναούτη 39.000 ευρώ.

Το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι οδηγός του οχήματος ήταν ο Παντελής Παντελίδης, αλλά επιρρίπτει στις δύο γυναίκες συνυπαιτιότητα 50%, επειδή επέβαιναν σε όχημα με οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, κρίθηκε ότι δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας, αν και στην πρώτη δίκη είχε αποφανθεί ότι η Μίνα Αρναούτη φορούσε ζώνη.

Διάβασε επίσης: Αναστασία: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Ήθελα μία απάντηση»

Επιπλέον, το Εφετείο απέρριψε την αγωγή της οικογένειας του τραγουδιστή. Τα επιδικασθέντα ποσά θα καταβληθούν αρχικά από την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία στη συνέχεια θα ζητήσει την επιστροφή τους από την οικογένεια του Παντελίδη, δεδομένου ότι ο ίδιος οδηγούσε το αυτοκίνητο. Στο ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, η διαδικασία έχει πλέον ολοκληρωθεί οριστικά, μετά την εξέταση από τέσσερις εισαγγελείς, με αποτέλεσμα η σημερινή απόφαση του Εφετείου να κλείνει οριστικά την υπόθεση.

Από το περιβάλλον της Μίνας Αρναούτη υπογραμμίζεται ότι το ποσό που της επιδικάστηκε είναι ανεπαρκές, δεδομένων των αναγκών για την αποκατάσταση ενός πολυτραυματία μετά από τόσο σοβαρό τροχαίο (η ίδια χρειάστηκε 17 χειρουργεία), αλλά και της ψυχικής οδύνης που υπέστη.





Να υπενθυμίσουμε πως ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στις 18 Φεβρουαρίου 2016, όταν το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στη Νέα Ιωνία, ενώ νωρίτερα η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Ο τραγουδιστής τάφηκε στο κοιμητήριο Μεταμόρφωσης. Ένα μήνα αργότερα, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν το τροχαίο.

Διάβασε επίσης: Πηγή Δεβετζή: Το αμάξι της τούμπαρε σε τούνελ – Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

Δες κι αυτό…