Celeb News 08.12.2025

Πηγή Δεβετζή: Το αμάξι της τούμπαρε σε τούνελ – Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

Πηγή Δεβετζή
«Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός», δήλωσε μεταξύ άλλων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για την Πηγή Δεβετζή μιας και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην Καβάλα, το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το όχημά της εξετράπη κάτω από άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα η αθλήτρια να διακομιστεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, η Ολυμπιονίκης τοποθετήθηκε για το γεγονός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δηλώνοντας ότι: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα», ενώ πρόσθεσε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας.

Πηγή Δεβετζή
https://www.instagram.com/pigi_devetzi/

Διάβασε επίσης: Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι πάντα κάνω το σταυρό μου πριν ξεκινήσω για ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε!! Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός!!


Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν παρά πολύ!! Σύντομα θα επανέλθω κοντά σας όταν ξεπεράσω το σοκ που έπαθα!! Κ πάλι σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!! Να μας έχει όλους ο Θεός καλά», έγραψε χαρακτηριστικά η Πηγή Δεβετζή.

Διάβασε επίσης: Πολυτελής γάμος για Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα – Το μέρος και η ημερομηνία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Πηγή Δεβετζή τροχαίο
