Αργύρης Πανταζάρας στο Mad Radio 106,2: «Μου αρέσουν οι κωμικοί ρόλοι, θα έπαιζα αύριο με τον Στίβ Καρέλ»

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και συγκεκριμένα στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr βρέθηκε ο Αργύρης Πανταζάρας το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου και μίλησε για όλους και για όλα.

Ο Αργύρης Πανταζάρας είναι Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης με έδρα την Ελλάδα. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 2016 κέρδισε το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν» για την καλύτερη ερμηνεία νέου άνδρα ηθοποιού με τρεις υποψηφιότητες για τον ρόλο του τρελού («Βασιλιάς Ληρ»), για τον ρόλο του Έκτορα («Ρήσος» του Ευριπίδη) και για τον μονόλογο «ΑΩ» σε διασκευή και σκηνοθεσία δική του στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής. Είναι γνωστός για το ρόλο του Johnny με υποψηφιότητα καλύτερης ερμηνείας Β’ ανδρικού ρόλου στην πολυβραβευμένη ταινία Digger, η οποία ήταν η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για τα Βραβεία Αμερικάνικης Ακαδημίας- Oscar.

Διάβασε επίσης: Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολυ ενα σενάριό μου να γίνει ταινία»

Είναι επίσης γνωστός για τις ερμηνείες του στο θέατρο ως Μεφιστοφελής («Φάουστ» του Γκαίτε) και ως Γουίνστον Σμιθ («1984» του Τζορτζ Όργοουελ), και τον ρόλο του Τρελού στον Βασιλιά Ληρ του Ο.Σαίξπηρ. Έχει πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές σειρές όπως «10η εντολή» «Το Κόκκινο Ποτάμι» (2019), «Άγριες Μέλισσες» «Οι Ήρωες του 1821» και «Σασμός».«Φλόγα και Άνεμος »« Ο Παράδεισος Των Κυριών» και Το 2024 Ο Σκαραβαίος στο Επεισόδιο:Ο δράκος του χωριού στο Alpha.

Το 2015 ίδρυσε την Εταιρία Θεάτρου «momentum» με σύμβολο τα φτερά των αγγέλων-αγγελιαφόρων, τιμώντας έτσι τους αγγελιαφόρους του αρχαίου δράματος. Ολόκληρη η ονομασία της καλλιτεχνικής ομάδας είναι «momentum accelerated evolution» – «Ορμή επιταχυνόμενης εξέλιξης». Με βάση ένα θίασο καλλιτεχνών που παντρεύει το θέατρο, τον κινηματογράφο, τα εικαστικά. Ακολούθησαν πετυχημένες παραστάσεις με βάση την σύνθεση κειμένων αρχαίου δράματος, όπως η «Μητρόπολη», όπου έλαβε χώρα στο Μικρό θέ ατρο Αρχαίας Επιδαύρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου σε συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο. Έχει υπογράψει επίσης σκηνοθεσία, δραματουργία, σκηνικά, κοστούμια, και έχει εργαστεί και ως εικονογράφος – σκιτσογράφος σε παιδικό βιβλίο το «Κουκλόσπιτο του Αισώ.

Μιλώντας λοιπόν για την επαγγελματική ζωή του, ο Αργύρης Πανταζάρας είπε: «Αυτό το διάστημα έχω επενδύσει όλη μου την ψυχή στον Δράκουλα, που παίζεται στο Θέατρο Πόρτα. Είναι μια πολύ ευχάριστη συνεργασία, ένα μεγάλο στοίχημα. Επίσης, με πετυχαίνεις σε μια περίοδο που αφουγκράζομαι τα πράγματα, έχω κάνει πολλά βήματα πίσω, έχω πει όχι σε πολλά και μου έχουν πει όχι σε πολλά. Αυτή είναι η φύση της δουλειάς. Γενικά καθημερινά παίζω το πιάνο μου το πρωί, γράφω και φλερτάρω με την σκηνοθεσία της κάμερας».

Αναφορικά με το MadWalk 2025 by Three Cents που θα προβληθεί στο Mega το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 22:10, ο ηθοποιός μίλησε για την σχέση του με την μουσική: «Το πιάνο για εμένα είναι μια ψυχική yoga, δεν συνθέτω κομμάτια ούτε έχω κάποια φιλοδοξία. Έπαιζα βιολί από τα 8 μου, ξέρω κιθάρα. Αν μου φέρει κάποιος ένα μουσικό όργανο, θα βγάλω μουσική. Είναι ψυχοθεραπεία, παλιά με νανούριζα με κιθάρα. Μου αρέσει η ωραία μουσική, ακούω διάφορα. Θα μου άρεσε να κάνω τον Έμινεμ».

«Μου αρέσει να τρολάρω, αλλά με παίρνουν για σοβαρούς ρόλους. Έχω κάνει βέβαια ρόλους με δόσεις κωμωδίες. Θα έπαιζα αύριο τον Στίβ Καρέλ, σε οποιονδήποτε ρόλο. Επίσης, ζηλευώ τον Τσουβέλα, τον Λαμπρόπουλο, τον Ράπτη, για την ελευθερία που έχουν να κάνουν το κεφάλι του κοινού κιμά, μου αρέσει αυτό το χιούμορ, πέφτω στα πατώματα. Εγώ έχω βάλει τα καλά μου και δεν μου επιτρέπεται να το κάνω, δεν έχω βρει το σωστό πλαίσιο, την παρωδία που το επιτρέπει», πρόσθεσε αμέσως μετά.

Μιλώντας για το άρθρο του Mad.gr σχετικά με τους άνδρες – είδωλα όλων των εποχών, ο Αργύρης είπε: «Εγώ θα έβαζα τον Μητρόπουλο, τον Χατζιδάκι, τον Μινωτή, τον Κούρκουλο, τον Καβάκο, τον Κουρεντζή αλλά φυσικά και την Παξινού».

Μάλιστα, ο Αργύρης Πανταζάρας ανακάλυψε το δικό του Spotify Wrapped στον αέρα της ραδιοφωνικής εκπομπής: Άκουσε 245 διαφορετικά μουσικά είδη, η ηλικία του είναι 41 αλλά η ψυχή του, όπως τόνισε, θα ήταν 181.

Έπειτα, η κουβέντα πήγε στον ύπνο με αφορμή τα φρούτα που βοηθούν για να κοιμάται κάποιος γρήγορα και ήρεμα, με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει το μυστικό του ώστε να κάνει σατ ντάουν αμέσως: Ξαπλώνει, σηκώνει πόδια, παίρνει 10 βαθιές ανάσες και… καληνύχτα σας! Όπως είπε, αναγκάστηκε να ανακαλύψει αυτή τη μέθοδο, σε μια περίοδο πολύωρων γυρισμάτων. Εκτός όμως από την τεχνική αυτή, πίνει και ένα χαλαρωτικό τσάι.

«Δεν συμμετέχω ιδιαίτερα στο στόλισμα του σπιτιού, το έχει αναλάβει η γυναίκα μου, αλλά βοηθάω όσο μπορώ. Ασχολούμαι με το σπίτι γενικά, μου αρέσει να το μοιράζομαι με καλή συντροφιά, αλλά γενικά μου αρέσει να είμαι έξω, να περπατάω. Τα Χριστούγεννα δεν ταξιδεύω λόγω της δουλειάς μου, φέτος τυχαίνει να μην παίζω τις γιορτές. Πρέπει να είσαι άνεργος για να φύγεις τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι μια αφορμή για να κάτσεις κάτω στο χαλί, να δημιουργήσεις μια εστία, να παίζεις επιτραπέζια, να κάνεις όνειρα και να σκέφτεσαι πως πέρασε η χρονιά», ανέφερε έπειτα για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Σχετικά με το αν βλέπει Netflix, δήλωσε πως του αρέσει πολύ και ο Φράνκενσταιν είναι μια από τις ταινίες που είδε πρόσφατα και τον εντυπωσίασε πολύ. Φυσικά, τόνισε ότι θα ήθελε πολύ να αναλάβει έναν από τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Τέλος, ο Αργύρης Πανταζάρας μίλησε για τις Κυριακές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ λέω καλή εβδομάδα την Τετάρτη, γιατί Δευτέρα-Τρίτη είναι τα ρεπό. Παρόλα αυτά, την Κυριακή δεν θέλω να κανονίζω κανένα ραντεβού, να το αφιερώνω στον εαυτό μου και το σπίτι μου. Γενικά, μου αρέσει το μαγείρεμα και θέλω να ανακαλύπτω νέα χόμπι που συνδυάζονται κάπως με τον αθλητισμό».

Διάβασε επίσης: H Mikay το Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι που έχω καταθέσει για τη Eurovision είναι βαθιά προσωπικό»

Δες κι αυτό…