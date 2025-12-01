H Mikay το Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι που έχω καταθέσει για τη Eurovision είναι βαθιά προσωπικό»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και την εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, ήταν η Mikay, η οποία σχολίασε τις ειδήσεις του site με τον δικό της τρόπο, αποκαλύπτοντας παράλληλα άγνωστες πτυχές της.

Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τα TikTok videos της, όπου η μοναδική φωνή της και τα ιδιαίτερα covers, αρκετές φορές διασκευασμένα με δικούς της ελληνικούς στίχους, τράβηξαν αμέσως την προσοχή. Παράλληλα, γράφει και τα δικά της τραγούδια, χτίζοντας σταδιακά το προσωπικό της μουσικό ύφος. Ένα ακόμη στοιχείο που την κάνει να ξεχωρίζει είναι η αγάπη της για την κουλτούρα των ασιατικών χωρών, όπως της Κορέας, της Ιαπωνίας και της Κίνας. Όπως αποκάλυψε, έζησε για τρία χρόνια στην Κίνα λόγω επαγγελματικής συνεργασίας, μια εμπειρία που, μάλιστα, συνέπεσε με την καραντίνα, η οποία εκεί κράτησε μόλις τρεις μήνες. Αυτή η περίοδος, όσο δύσκολη κι αν ήταν, την επηρέασε έντονα και της έδωσε νέα έμπνευση τόσο στη μουσική όσο και στην αισθητική της.

Βέβαια, η σχέση της με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, ήδη στα έξι της ήξερε πως αυτό ήταν το μέλλον της. Με πρότυπο τη Celine Dion, προσπαθούσε να μιμηθεί τη φωνή της, εξελίσσοντας μέρα με τη μέρα τις ικανότητές της. Οι γονείς της αναγνώρισαν άμεσα το ταλέντο και τον ενθουσιασμό της και τη στήριξαν απόλυτα, γράφοντάς την σε μουσικό σχολείο, στη φιλαρμονική και σε χορωδίες, βάζοντας τα θεμέλια για ό,τι ακολούθησε.

Την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το MadWalk 2025 by Three Cents, στο οποίο παρευρέθηκε και η ίδια. «Το λάτρεψα όλο το show, έμεινα μέχρι το τέλος. Ήταν φαντασμαγορικό, από τα ρούχα μέχρι τα acts», δήλωσε ενθουσιασμένη.

Το act που ξεχώρισε περισσότερο από τη βραδιά ήταν αυτό της Loreen, η οποία, με αφορμή την εμφάνισή της στο MadWalk, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο Mad.gr. Μέσα από κάθε της λέξη, φάνηκε η απλότητα και η προσγειωμένη προσωπικότητά της: «Η Loreen βγάζει ένα απίστευτο αίσθημα γαλήνης. Την θαυμάζω όχι μόνο ως τραγουδίστρια αλλά και ως στιχουργό και performer, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο αυτό που κάνει».

Την εβδομάδα που μας πέρασε, η Jennifer Lopez έγινε πλουσιότερη κατά 2 εκατομμύρια ευρώ, μετά την παρουσία της σε έναν γάμο στην Ινδία. Το look που επέλεξε για την περίσταση ήταν αρκετά αποκαλυπτικό, διαφοροποιούμενο σημαντικά από όσα συνηθίζουμε σε γάμους, πόσο μάλλον σε μια τόσο παραδοσιακή χώρα. Όπως η ίδια σχολίασε: «Θα μπορούσα να βάλω κάτι εκκεντρικό, αλλά σε έναν γάμο θα επέλεγα κάτι πιο σεμνό. Ένα τέτοιο κορμάκι θα το φορούσα σε κάποια άλλη περίσταση, όπως σε μια φωτογράφιση ή σε ένα πιο extreme show, όχι σε γάμο».

Η συζήτηση για το dress code και τις στιλιστικές επιλογές, πήγε και προς τη μόδα, την οποία, όπως αποκάλυψε, λατρεύει η ίδια: «Τη λατρεύω τη μόδα. Μου αρέσει να σχεδιάζω, ξέρω πατρόν και ραπτική. Πήγα σε σχολή και τα σπούδασα. Είχα το μικρόβιο της ζωγραφικής, και όταν άρχισα να σχεδιάζω, αυτά που έφτιαχνα τα έδινα στη γιαγιά μου, που είχε ατελιέ, για να μου τα φτιάξει. Δυστυχώς, όλο αυτό απαιτεί πολύ χρόνο και το έχω αφήσει για λίγο, αλλά εύχομαι να το ξαναπιάσω».

Και εφόσον ο Δεκέμβριος μόλις έφτασε, η συζήτηση στράφηκε γρήγορα στα Χριστούγεννα: «Μου αρέσουν πολύ τα Χριστούγεννα. Μόλις βλέπω τα φωτάκια και τα δέντρα στους δρόμους, νιώθω σαν να γίνομαι ξανά πέντε χρονών. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, λόγω φόρτου εργασίας, δεν προλαβαίνω να στολίσω στο σπίτι μου».

Παρόλα αυτά, όσο όμορφες και αν είναι οι γιορτές για πολλούς, φέρνουν μαζί τους και τα Christmas blues, κάνοντας πιο έντονο το αίσθημα μοναξιάς ή το ότι κάτι λείπει: «Κάποιες φορές το νιώθω κι εγώ. Τη μια μέρα είμαι χαρούμενη και την άλλη πέφτω. Ίσως είναι τα χρόνια που περνούν, ίσως μας λείπει η αίσθηση της παιδικής ηλικίας, όταν ήμασταν με όλη την οικογένεια και ανοίγαμε τα δώρα. Τώρα περνάω υπέροχα, αλλά πάντα υπάρχει κάτι που μου λείπει από το παρελθόν. Εγώ θα ήθελα να άνοιγα ξανά τα δώρα με τη μαμά μου ή να μπορούσα να της κάνω κάποιο δώρο».

Ήδη από τον προηγούμενο μήνα, οι συζητήσεις γύρω από τον διαγωνισμό της Eurovision έχουν πάρει φωτιά. Και δεδομένου ότι η Mikay έχει καταθέσει και αυτή το δικό της κομμάτι, ήταν φυσικό η κουβέντα να στραφεί σε αυτό. Πριν όμως αποκαλύψει περισσότερα για τη δική της πρόταση, μοιράστηκε ποιο τραγούδι από τον διαγωνισμό θα ήθελε να ερμηνεύσει:

«Είναι το “Tattoo” της Loreen, το οποίο μπορεί να είναι πρόσφατο, αλλά το αγαπώ πάρα πολύ, είναι πανέμορφο σε όλα του. Βέβαια, από τα πιο παλιά μου αρέσει πολύ το “My Number One”, αλλά και όλες οι ελληνικές συμμετοχές».

Φυσικά, η επόμενη ερώτηση αφορούσε την πρόταση που η ίδια έχει καταθέσει στον μουσικό διαγωνισμό: «Ναι, είναι αλήθεια, και ελπίζω να συμμετάσχω στον εθνικό τελικό, γιατί είναι ένα όνειρο ζωής για εμένα. Είναι κάτι που θέλουμε πολύ και εγώ, και οι συνεργάτες μου, και η εταιρεία μου. Είναι κάτι που πάντα ήθελα και συνεχίζω να θέλω». Όσο για το τι μπορούν να περιμένουν από εκείνη, πρόσθεσε: «Το τραγούδι είναι πολύ προσωπικό και εμπνεύστηκε από κάτι πολύ ισχυρό, που έχει μεγάλη σημασία για εμένα».

Νέα έρευνα δείχνει ότι η ξαφνική φήμη αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου για τους τραγουδιστές, οι οποίοι ζουν κατά μέσο όρο 4,6 χρόνια λιγότερο από τους λιγότερο αναγνωρίσιμους συναδέλφους τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής ή τις απαιτήσεις της μουσικής καριέρας: «Δεν το είχα ακούσει ξανά αυτό, αλλά βγάζει πολύ νόημα. Έχει αρκετό άγχος η μουσική βιομηχανία και όχι λόγο συνεργατών, είναι δικό μας το θέμα. Η μουσική πρέπει να βγει από κάποια συναισθήματα και εκεί μάλλον υπάρχει η πίεση. Είναι ένα βάρος να νιώθεις ότι πολλά εξαρτόνται από εσένα, ίσως καμιά φορά λειτουργεί και σαν έμπνευση».

Μια παλιά φωτογραφία της Rihanna επανεμφανίστηκε πρόσφατα στα social media και έγινε meme, με λεζάντα: «Οι γυναίκες δεν έχουν ιδέα πόσο αγαπούν οι άντρες τις κακοτραβηγμένες φωτογραφίες τους». Λίγο καιρό μετά, απάντησε με αυτοσαρκασμό: «Και γιατί με πήρε εμένα η μπάλα;», δείχνοντας ξανά ότι μπορεί να διακωμωδεί άνετα και τις πιο αμήχανες στιγμές της. Με αφορμή αυτή την είδηση, η Mikay μίλησε για το πως αντιμετωπίζει η ίδια τις λιγότερο κολακαυτικές της φωτογραφίες: «Νιώθω λίγο άβολα γιατί είμαι κάπως τελειομανής. Βέβαια, είναι πολλές οι κακές μου φωτογραφίες γιατί ποτέ δεν είμαι έτοιμη, αλλά εντάξει δεν θα με καθορίσει μια φωτογραφία».

Τον φετινό χειμώνα, το πλεκτό φόρεμα αναδεικνύεται σε βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας, προσφέροντας one-and-done looks που είναι άνετο, ζεστό και ευέλικτο, ιδανικό για τις φορές που δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Η δομή του επιτρέπει εύκολο layering ή μίνιμαλ styling, κάνοντάς το κατάλληλο τόσο για καθημερινές εμφανίσεις όσο και για πιο ιδιαίτερες περιστάσεις: «Μου αρέσει πολύ να φοράω φορέματα και, ειδικά, να κάνω layering. Το πλεκτό φόρεμα χρειάζεται οπωσδήποτε μέσα στη ντουλάπα, γιατί κάνει το styling αμέσως πιο ιδιαίτερο, ειδικά σε συνδυασμό με high-knee μπότες και λευκή κάλτσα από μέσα».

Στον κόσμο της μόδας, η Mikay αγαπά να πειραματίζεται με τάσεις που συνδυάζουν άνεση και στιλ. «Μου αρέσουν πολύ τα trends όπως το πουκάμισο με τη γραβάτα, που είναι και Kpop, οι high-knee μπότες με λευκή κάλτσα από μέσα, τα oversized t-shirts και τα πολλά αξεσουάρ», εξομολογείται, δείχνοντας την προτίμησή της σε ένα mix & match στυλ που ξεχωρίζει. Παράλληλα, παραδέχεται ότι αλλάζει συνεχώς γούστα: «Αν και στο παρελθόν φορούσα πολύ πούλιες, πλέον το έχω περιορίσει».

Η παρουσία της Mikay στο Mad Weekend Morning απέδειξε για ακόμη μια φορά πόσο ανοιχτή, δημιουργική και προσγειωμένη προσωπικότητα είναι, αποκαλύπτοντας όχι μόνο την αγάπη της για τη μουσική και τη μόδα, αλλά και την αίσθηση χιούμορ και αυθεντικότητα που την κάνουν να ξεχωρίζει.

