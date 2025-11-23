Η Μαρίλια Μητρούση στο Mad Radio 106,2: «Η ψυχοθεραπεία είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και την εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η ηθοποιός Μαρίλια Μητρούση και μίλησε για την προσωπική αλλά και επαγγελματική της ζωή.

«Όταν μεγαλώνεις σε έναν τέτοιο χώρο, είναι δύσκολο να το αποφύγεις, όσο κι να θέλεις. Εγώ προσπάθησα να το αποφύγω, δεν τα κατάφερα. Τώρα μου αρέσει η δημοσιότητα και τα φώτα, όσοι ηθοποιοί λένε το αντίθετο, λένε ψέματα. Δεν με δυσκολεύει, είναι ένα παιχνίδι», είπε αρχικά, με αφορμή ότι προέρχεται από μια οικογένεια με μεγάλο ταλέντο, μιας και οι γονείς της είναι ο Μιχάλης Μητρούσης και η Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου. «Κάνω μουσική από 5 χρονών. Άμα τύχει κάποιος ρόλος με φωνή, τα συνδυάζω με μεγάλη μου χαρά. Ωστόσο, δεν κάνω lives ή κάτι σχετικό. Προτιμώ την υποκριτική όμως, την απολαμβάνω πολύ περισσότερο», συνέχισε.

Αναφορικά με τον ρόλο της στην σειρά «Να μ’αγαπάς» του ALPHA, αποκάλυψε: «Αυτός ο έρωτας είναι περισσότερο πλατωνικός. Δεν είμαι ερωτευμένη με την σαρκική έννοια μαζί του, αλλά είμαι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο που θαυμάζω και αγαπώ πολύ. Για εμένα παίζει ρόλο η εξωτερική εμφάνιση σαν πρώτη εντύπωση στον άλλον».

«Έχω βρεθεί πριν χρόνια στο MadWalk, ήμουν πιο μικρή. Μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω ένα act, μιας κι έχω και την φωνή. Δεν θα μου ήταν δύσκολο. Ο σχεδιαστής που θα ήθελα να με συνοδέψει στο act θα ήταν η Ορσαλία Παρθένη, την εκτιμώ πάρα πολύ», απάντησε για το MadWalk 2025 by Τhree Cents που επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do».

Σχετικά με το ότι η Ariana Grande αποκάλυψε πως η επόμενη χρονιά θα είναι το τέλος μιας εποχής καθώς προσανατολίζεται σε νέες δημιουργικές διαδρομές, η Μαρίλια εξήγησε πως μπορεί να τα συνδυάζει όλα, μιας κι «όσο ζούμε και μπορούμε να κάνουμε πράγματα, είμαστε τυχεροί. Δεν έχω νιώσει ότι κλείνει ο κύκλος κάπου και θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Απλά εξελίσσομαι πολύ σαν άνθρωπος γιατί κάνω ψυχοθεραπεία αρκετά χρόνια και πιο εντατικά φέτος. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου. Με έχει βοηθήσει σε πολλά, κυρίως στην έλλειψη αυτοπεποίθησης που είχα αλλά και στο άγχος αποχωρίσμου από ανθρώπους και καταστάσεις. Είναι σημαντικό να μην εξαρτάσαι από κανέναν. Πρέπει να μάθεις να αγαπάς τον ευατό σου. Βλέπω τεράστια διαφορά με την ψυχοθεραπεία, κυρίως στη δουλειά μου».

Με αφορμή το βίντεο του Jonathan Bailey, ο οποίος έκανε μια ιδιαίτερα γλυκιά εμφάνιση στο Sesame Street, δίνοντας ένα απλό αλλά πολύ σημαντικό μήνυμα, να αφιερώσεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, η ηθοποιός τόνισε πόσο σημαντικό είναι το κάνουμε, ειδικά τα νέα κορίτσια που αποκτούν πρότυπα μέσα από τα social media. Με το αγόρι μου έχω μια πολύ ουσιαστική θέση, με εμπνέει και με εξελίσσει, αφού πρώτα όμως είχα εξελίξει εγώ τον εαυτό μου. Το φως βρήκε το φως, γιατί ελκύεις ό,τι είσαι».

Η συζήτηση πήγε έπειτα στα Χριστούγεννα και στο φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα το οποίο θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό μιας και πρόκειται για ένα έλατο ύψους περίπου 20 μέτρων, που έρχεται από το χωριό Χρυσοβίτση στην Αρκαδία, στο Μέναλο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο φυτώριο και ετοιμάζεται να ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Αθήνα, για να γίνει το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων. Πάνω σε αυτό λοιπόν, η Μαρίλια αποκάλυψε ότι της αρέσουν πολύ τα Χριστούγεννα, πως δεν της αρέσει να φεύγει εκτός Αθήνας αλλά να μένει στο σπίτι της παρέα με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Όσον αφορά το τι θέλει να της φέρει ο Άγιος Βασίλης, η ηθοποιός εξήγησε πως θέλει απλά να έχει εκείνη και η οικογένειά της υγεία και ευτυχία.

Μιλώντας για το Gua Sha, την τεχνική μασάζ με πετρώματα όπως ο ροζ χαλαζίας ή ο νεφρίτης όπου μπορεί να ενισχύσει την κυκλοφορία του αίματος, να μειώσει το πρήξιμο γύρω από τα μάτια και να χαλαρώσει τους μύες που δημιουργούν ρυτίδες έκφρασης, η Μαρίλια αποκάλυψε ότι ακουλουθεί κι αυτή την τεχνική του Gua Sha, ενώ όσον αφορά την ρουτίνα περιποίησής της, τόνισε ότι δεν πιστεύει πως το skincare από μόνο του μπορεί να κάνει κάτι, για αυτό και χρησιμοποιεί ενέσιμα. Ωστόσο, εξηγεί πόσο σημαντικό είναι το ντεμακιγιάζ, το αντηλιακό, η ενυδατική προσώπου και φυσικά το πολύ νερό.

Αναφορικά με τα ζώδια που αγαπούν τις selfies (δείτε εδώ ποια είναι), η ίδια είπε πως της αρέσουν πολύ οι φωτογραφίες, πως ασχολείται με τα social media και πως της αρέσει όλη αυτή η αλλεπίδραση με το κοινό.

Η κουβέντα πήγε σε ένα tiktok trend που έχει κάνει χαμό αυτή τη στιγμή με τίτλο «The Rabbit Got Me», σύμφωνα με το οποίο χρήστες ανεβάζουν βίντεο και φωτογραφίες από ευτυχισμένες στιγμές, γιορτές, ταξίδια, φιλικές αγκαλιές, συνοδευόμενες από τη φράση «Me before the rabbit got me» («Εγώ πριν με πιάσει το κουνέλι») όμως λίγα δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζονται αποσπάσματα που υποδηλώνουν αλλαγές, απώλειες ή δύσκολες στιγμές. Πάνω λοιπόν σε αυτό, η Μαρίλια είπε: «Δεν μου αρέσει καθόλου και διαφωνώ κάθετα. Είναι άσχημο να βλέπεις αυτή τη πλευρά των ανθρώπων. Γιατί να πρέπει να εκθέσεις ένα κομμάτι της προσωπικής σου ζωής τόσο έντονα; Είναι στενάχωρο, είναι η απαρχή του να βλέπεις στενάχωρα πράγματα».

Τέλος, αναφορικά με το ότι το Cambridge Dictionary ανακοίνωσε ότι η Λέξη της Χρονιάς για το 2025 είναι η «parasocial», ένας όρος που περιγράφει τη μονομερή σύνδεση την οποία αισθάνεται κάποιος με ένα διάσημο πρόσωπο που δεν γνωρίζει προσωπικά και το ότι η επιλογή συνδέεται άμεσα με το έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον που προκάλεσε ο αρραβώνας της Taylor Swift και του Travis Kelce, η Μαρίλια τόνισε πως: «Ούσα ηθοποιός, αυτό είναι κάτι που το ζω. Όταν παίζεις σε σειρές, το κοινό μπαίνει στη διαδικασία να συνδεθεί με τους ήρωες και είναι σαν να τους γνωρίζεις. Είτε αυτό είναι σειρά, είτε social media. Μεγάλη προσοχή όμως στα νέα κορίτσια με αυτά που βλέπουν γιατί ο καθένας μας είναι μοναδικός».

