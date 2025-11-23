MadWalk 23.11.2025

MadWalk 2025: Το επαναστατικό πνεύμα της Τάμτα συναντά την καινοτόμο αισθητική της Melisa Minca

me;isa_minca_tamta
Η «Μεταμόρφωση» γίνεται έμπνευση σε ένα MadWalk όπου η Τάμτα και η Melisa Minca επαναπροσδιορίζουν τη σχέση μουσικής και μόδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο σημείο όπου η δημιουργία αναπνέει, εκεί όπου η μουσική συναντά τη μόδα και γεννά κάτι εντελώς νέο, επιστρέφει ένα από τα πιο ανατρεπτικά γεγονότα της χρονιάς, το MadWalk 2025 by Three Cents. Ένα show που για ακόμη μία φορά υπερβαίνει τα σύνορα των δύο κόσμων, μετατρέποντας την πασαρέλα σε σκηνή και τη σκηνή σε μια οπτικοακουστική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Εδώ το fashion performance αποκτά τον παλμό συναυλίας, η μουσική δομεί τον ρυθμό της δημιουργίας και το κοινό μετατρέπεται σε μάρτυρα μιας ζωντανής καλλιτεχνικής αφήγησης που εξελίσσεται μπροστά του.

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο θα μεταμορφωθεί σε έναν λαμπερό, διαδραστικό κόσμο γεμάτο φως, ενέργεια και αδιάκοπη καλλιτεχνική κίνηση. Το φετινό θέμα, «Μεταμόρφωση», δεν αποτελεί απλώς μια θεματική αναφορά, αλλά λειτουργεί ως υπόσχεση ανανέωσης και δημιουργικής εξέλιξης. Αντικατοπτρίζει την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό, την πίστη στην ατομική ταυτότητα και την επιθυμία να συνδεθεί το παρελθόν με το μέλλον μέσα από ένα show που καλεί τον θεατή να γίνει κομμάτι μιας εμπειρίας που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Διάβασε επίσης: Η λάμψη του Studio 54 ξαναζωντανεύει στη σκηνή του MadWalk 2025 με τους Βρεττό Βρεττάκο, Κaterina Duska και Yucatan

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Melisa Minca 

Στον κόσμο της σύγχρονης μόδας, λίγα brands έχουν καταφέρει να συνδυάσουν με τόση αυθεντικότητα την αισθητική τόλμη, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική αφύπνιση όσο η Melisa Minca. To βερολινέζικo upcycling label, που ξεκίνησε το 2018 μέσα από τη συλλογή System Recovery, χτίστηκε πάνω σε μια ξεκάθαρη φιλοσοφία: τα ρούχα δεν είναι απλώς φορέσιμα αντικείμενα, αλλά εργαλεία αυτοέκφρασης, πολιτικής στάσης και συνειδητής κατανάλωσης. Κάθε κομμάτι γεννιέται από ανακυκλωμένα υλικά, επανασχεδιασμένα υφάσματα και μοναδικά pre-loved garments, που αποκτούν νέα ζωή μέσα από την τεχνική ραφή και τη δημιουργική αποδόμηση του στούντιο στο Βερολίνο.

melisa_minca
https://www.instagram.com/melisaminca/?hl=el

Η Melisa Minca λειτουργεί σαν γέφυρα μεταξύ ηθικής μόδας και σύγχρονου design, απευθυνόμενη σε ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν τον εαυτό τους με τόλμη, αλλά χωρίς να συμβιβάζονται με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της fast fashion. Το brand προσεγγίζει τη μόδα ως πολιτική πράξη, μια διαδικασία που οφείλει να ανατρέπει ιεραρχίες, να ενθαρρύνει την ισότητα και να γιορτάζει τη μοναδικότητα. Αυτή η φιλοσοφία γίνεται ολοφάνερη όχι μόνο στις συλλογές της, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η δημιουργός χρησιμοποιεί την παρουσία της στα social media για να φωτίσει περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν τη fashion industry.

melisa_minca
https://www.instagram.com/melisaminca/?hl=el

Η πρόσφατη παρουσία της στο Berlin Fashion Week 2025 με το performance–show System Recovery: (R)EVOLUTION IRRESISTIBLE ανέδειξε την ταυτότητά της στην πιο ώριμη και ριζοσπαστική της μορφή. Η επίδειξη λειτούργησε ως μανιφέστο ακτιβισμού με αναφορές στην Adrienne Maree Brown και το Pleasure Activism, ανέδειξε την έννοια της χαράς ως πράξη αντίστασης, της αγάπης ως πολιτικού εργαλείου και της απόλαυσης ως κινητήριου μοχλού αυτονομίας και εσωτερικής επανάστασης.

melisa_minca
https://www.instagram.com/melisaminca/?hl=el

Αυτή η χαρακτηριστική ένταση, ανάμεσα στην ωμή πολιτική φόρτιση και τη βαθιά αισθητική κομψότητα, είναι και ο λόγος που η συνεργασία της με την Τάμτα στο MadWalk 2025 μοιάζει όχι απλώς φυσική, αλλά σχεδόν αναπόφευκτη. Η Τάμτα, με το δικό της τολμηρό, μεταμορφωτικό στιλ, και η Melisa Minca, με τον ακτιβιστικό, upcycled κόσμο που εκπροσωπεί, συναντιούνται δημιουργικά σε ένα σημείο όπου η μόδα ξεπερνά τα όρια του θεάματος και γίνεται δήλωση: για την αυτοέκφραση, για τη βιωσιμότητα, για την ισότητα. Το brand φέρνει στο MadWalk μια αισθητική που δεν επιδιώκει απλώς να εντυπωσιάσει, αλλά να αφυπνίσει, και μαζί με την Τάμτα αναμένεται να δημιουργήσει μια από τις πιο πολυεπίπεδες, συμβολικές και συζητημένες εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Τάμτα 

Το εκκεντρικό και ταυτόχρονα απόλυτα ελεγχόμενο στιλ της Τάμτα αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς για την ελληνική ποπ σκηνή. Η αισθητική της, έντονα πειραματική αλλά πάντα κομψή, κινείται ανάμεσα στον αβάν–γκαρντ μινιμαλισμό και την πληθωρική pop θεατρικότητα, δημιουργώντας μια μοναδική εικόνα που δύσκολα συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλλη. Κάθε νέο look της μοιάζει με καλλιτεχνική δήλωση, αποτέλεσμα συνεργασιών με σχεδιαστές και visual δημιουργούς που γνωρίζουν πώς να μεταφράζουν την προσωπικότητά της σε υφές, γραμμές και χρώματα.

tamta
https://www.instagram.com/officialtamta/?hl=el

Αυτή η τόλμη στο στιλ είναι και ο λόγος που η παρουσία της στη σκηνή του MadWalk υπήρξε πάντα κάτι παραπάνω από μια τυπική μουσική εμφάνιση. Από τις πρώτες της συμμετοχές μέχρι τις πιο πρόσφατες, η Τάμτα αντιμετώπισε το MadWalk ως δημιουργικό εργαστήριο όπου μουσική, μόδα και performance μπλέκονται σε ένα ενιαίο αφήγημα. Δεν περιορίστηκε στο ρόλο της ερμηνεύτριας, αλλά εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένη performer που χτίζει acts σαν κινηματογραφικά tableaux, με λεπτομερή σκηνοθεσία και fashion storytelling.

tamta
https://www.instagram.com/officialtamta/?hl=el

Οι εμφανίσεις της όλα αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζονται από συνεχή εξέλιξη και καλλιτεχνική αναζήτηση. Από τα πρώιμα fashion–pop acts, με τις εντυπωσιακές αλλαγές κοστουμιών και την έξαψη της catwalk ενέργειας, μέχρι τις πιο πρόσφατες σκοτεινές, concept-driven δημιουργίες με έντονη θεατρικότητα, η Τάμτα απέδειξε ότι μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο σύγχρονο pop spectacle και σε πιο avant-garde εικόνες. Κάθε χρόνο παρουσίαζε κάτι τελείως διαφορετικό, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια του τι σημαίνει performance στο συγκεκριμένο θεσμό.

tamta1
https://www.instagram.com/officialtamta/?hl=el

Αναπόφευκτα, η σχέση της με το MadWalk εξελίχθηκε σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες της σύγχρονης ελληνικής showbiz. Δεν συμμετέχει απλώς, διαμορφώνει. Οι εμφανίσεις της είναι αυτές που συζητιούνται πριν και μετά το show, αυτές που αναπαράγονται στα social media, αυτές που συχνά καθορίζουν τη συνολική αισθητική μνήμη κάθε διοργάνωσης. Με τη συνεχή διάθεση να πειραματιστεί, να υπερβεί τον εαυτό της και να φέρει νέες εικόνες στη σκηνή, έχει γίνει ένα από τα σταθερότερα και πιο καθοριστικά πρόσωπα του θεσμού.

tamta
https://www.instagram.com/officialtamta/?hl=el

Γι’ αυτό και ενόψει του MadWalk 2025, η παρουσία της δημιουργεί προσδοκίες που ξεπερνούν το απλό «τι θα φορέσει» ή «ποιο τραγούδι θα παρουσιάσει». Έχει καθιερωθεί ως καλλιτέχνιδα που μετατρέπει κάθε της εμφάνιση σε ολοκληρωμένη εμπειρία, σε ένα μικρό καλλιτεχνικό σύμπαν όπου η μόδα υπηρετεί τη μουσική και η μουσική αναδεικνύει τη μόδα. Σε έναν θεσμό που στηρίζεται στη σύνθεση των δύο, η Τάμτα παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές και αναπόσπαστες παρουσίες, και κάθε νέα της εμφάνιση μοιάζει σαν υπόσχεση ότι τα όρια του θεάματος μπορούν να επεκταθούν λίγο ακόμη.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Διάβασε επίσης: Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents Melisa Minca Τάμτα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έτσι θα αναβαθμίσεις το παλτό σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Έτσι θα αναβαθμίσεις το παλτό σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

23.11.2025
Επόμενο
Η Μαρίλια Μητρούση στο Mad Radio 106,2: «Η ψυχοθεραπεία είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου»

Η Μαρίλια Μητρούση στο Mad Radio 106,2: «Η ψυχοθεραπεία είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου»

23.11.2025

Δες επίσης

Στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής έκαναν την πρόβα τους οι YAMA και Billie Kark για το MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής έκαναν την πρόβα τους οι YAMA και Billie Kark για το MadWalk 2025 by Three Cents

23.11.2025
Έτσι θα αναβαθμίσεις το παλτό σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία
Fashion

Έτσι θα αναβαθμίσεις το παλτό σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

23.11.2025
Το γρήγορο trick που θα αλλάξει την επιδερμίδα σου σε μόλις 30 δευτερόλεπτα
Beauty

Το γρήγορο trick που θα αλλάξει την επιδερμίδα σου σε μόλις 30 δευτερόλεπτα

23.11.2025
INCO: Η εκρηκτική πρόβα τους για το MadWalk 2025 by Three Cents
Life

INCO: Η εκρηκτική πρόβα τους για το MadWalk 2025 by Three Cents

22.11.2025
Στιγμιότυπα από την προετοιμασία της Josephine για το MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Στιγμιότυπα από την προετοιμασία της Josephine για το MadWalk 2025 by Three Cents

22.11.2025
Γεμάτη με urban vibes η πρόβα της Gaia Mercury για το MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Γεμάτη με urban vibes η πρόβα της Gaia Mercury για το MadWalk 2025 by Three Cents

22.11.2025
Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

22.11.2025
H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

22.11.2025
Το 5226 της Celia Kritharioti και η φωνή της Ήβης Αδάμου δίνουν νέα διάσταση στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Το 5226 της Celia Kritharioti και η φωνή της Ήβης Αδάμου δίνουν νέα διάσταση στο MadWalk 2025 by Three Cents

22.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου