Fashion 23.11.2025

Έτσι θα αναβαθμίσεις το παλτό σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

palto_print
Ο χειμώνας φέρνει την ανάγκη για ζεστασιά και στιλ, με αξεσουάρ και λεπτομέρειες που δίνουν νέα πνοή σε κάθε πανωφόρι
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας πλησιάζει και μαζί του η ανάγκη για ζεστασιά χωρίς συμβιβασμούς στο στιλ. Το κρύο, η υγρασία και οι πρωινές βόλτες με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν συχνά μας οδηγούν σε μονοτονία στο ντύσιμο, με ένα μόνο παλτό να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Ωστόσο, αυτή η εποχή είναι ιδανική για να πειραματιστείς με αξεσουάρ και λεπτομέρειες που μεταμορφώνουν ακόμη και την πιο κλασική εμφάνιση. Τα σωστά αντικείμενα μπορούν να κάνουν το καθημερινό σου outfit να δείχνει προσεγμένο, μοντέρνο και γεμάτο προσωπικότητα.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα πανωφόρια δεν χρειάζεται να αλλάζουν πλήρως κάθε χρόνο. Αρκεί να προσθέσεις προσωπικές πινελιές που θα δώσουν νέα ζωή στο παλτό ή το μπουφάν σου. Από statement κασκόλ και εντυπωσιακές καρφίτσες, μέχρι παιχνιδιάρικα καπέλα και ζωντανά animal prints, κάθε επιλογή προσθέτει χαρακτήρα και κάνει το κρύο πιο stylish.

palto
https://www.instagram.com/pollyvsayer/

Πανωφόρια με διπλή λειτουργία

Τα κασκόλ-παλτό παραμένουν top trend, καθώς συνδυάζουν πρακτικότητα και στιλ. Δεν χρειάζεται πια να ψάχνεις τυχαία κασκόλ για να ταιριάξουν με το outfit σου, το look είναι πλήρες με μία κίνηση.

palto
https://www.instagram.com/sarah_kassmi/

Καρφίτσες 

Μια εντυπωσιακή καρφίτσα μπορεί να αλλάξει όλη την εμφάνιση ενός παλτό. Προσθέτοντας ένα διακριτικό ή εντυπωσιακό κόσμημα στα πέτα ή αντικαθιστώντας τα κουμπιά με μεταλλικά ή στρας, το outfit αποκτά άμεση προσωπικότητα.

karfitsa_palto
https://www.instagram.com/elodieromy/

Καπέλα 

Ένα statement καπέλο μετατρέπει ακόμα και το πιο απλό παλτό σε πρωταγωνιστή. Από wide-brim στιλ εμπνευσμένα από Diane Keaton μέχρι καπέλα από οικολογική γούνα, το κεφάλι γίνεται το νέο fashion statement της σεζόν.

palto
https://www.instagram.com/kendalljenner/

Ζώνες 

Ένα ζωνάκι μπορεί να δώσει άμεσα σχήμα σε οποιοδήποτε παλτό, από καμπαρτίνα μέχρι puffer. Αν το παλτό έχει ήδη ζώνη, μπορείς να το αντικαταστήσεις με μία διαφορετική.

palto
https://www.instagram.com/arielzeena/

Γούνινο κολάρο

Για πιο αναπάντεχη πινελιά, δοκίμασε γούνινους γιακάδες αντί για κασκόλ. Τα χρώματα μπορούν να ταιριάζουν ή να δημιουργούν αντίθεση, προσθέτοντας ενδιαφέρουσα διάσταση στο σύνολο.

gouninos_giakas
https://www.instagram.com/apparis/

Animal prints

Τα animal prints κυριαρχούν φέτος στα παλτό, είτε μιλάμε για leopard είτε για snake print. Η επιλογή ενός μοτίβου αυτού του είδους καθιστά το outerwear τον πρωταγωνιστή της εμφάνισης, ενώ τα υπόλοιπα κομμάτια παραμένουν minimal για να μη χαθεί η ισορροπία.

https://www.instagram.com/apparis/

