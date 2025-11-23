Η Glenn Close υπερασπίζεται τη σειρά All’s Fair παρά τις εξαιρετικά σκληρές κριτικές – Τι λέει για την Kim Kardashian

Η Glenn Close τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με το κύμα αρνητικών κριτικών που έχει δεχτεί η νέα σειρά του Ryan Murphy, «All’s Fair», στην οποία συμπρωταγωνιστεί. Το νομικό δράμα έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερα χαμηλές αξιολογήσεις, με ποσοστό μόλις 3% στο Rotten Tomatoes, ενώ σε πρόσφατη κριτική της η Lucy Mangan στον Guardian χαρακτήρισε τη σειρά «συναρπαστικά, ακατανόητα και υπαρξιακά απαίσια». Σε δηλώσεις της στο Variety, η Glenn Close υποστήριξε ότι σημαντικό μέρος της αρνητικής υποδοχής οφείλεται στην επιλογή να προβληθούν πρώτα τα τρία πιο αδύναμα επεισόδια. Όπως δήλωσε «προσωπικά πιστεύω ότι τα πρώτα τρία επεισόδια ήταν τα πιο αδύναμα. Ήταν ένας δύσκολος τρόπος για να ξεκινήσει η σειρά. Έχω δει και τα εννέα επεισόδια και θεωρώ ότι συνθέτουν κάτι ολοκληρωμένο».

Η Glenn Close μίλησε επίσης με θετικά λόγια για τη συμπρωταγωνίστριά της Kim Kardashian, η οποία υποδύεται μία από τις γυναίκες που ιδρύουν μια νομική εταιρεία διαζυγίων στην Καλιφόρνια. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνεργασία τους και σε μια ιδιαίτερη στιγμή εκτός γυρισμάτων, κατά την οποία παρακολούθησαν μαζί την κλασική ταινία της Close «Fatal Attraction», σε προβολή που είχε οργανώσει η Kris Jenner.

Όπως τόνισε «με εξέπληξε η σοβαρότητα της Kim. Ήξερε πάντα τα λόγια της. Δεν άργησε ποτέ. Ήταν πάντα προετοιμασμένη. Δεν είχε την ψευδαίσθηση ότι είναι σπουδαία ηθοποιός, αλλά ήταν αρκετά έξυπνη ώστε να έχει δίπλα της ανθρώπους από τους οποίους θα μπορούσε να μάθει. Αν είχε μεγάλο εγώ ή αν ήταν αυτό που αποκαλώ ένας άνθρωπος που σου λέει ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να τον ανέχεσαι, θα ήμουν δυστυχισμένη, αλλά δεν είναι έτσι». Η Glenn Close σημείωσε ακόμη ότι μέρος της αρνητικής κριτικής οφείλεται στη δημόσια εικόνα της οικογένειας Kardashian. «Οι Kardashians θα το έλεγαν και οι ίδιες, αλλά δεν τους συμπαθούν όλοι».

Η Glenn Close έχει υπερασπιστεί τη σειρά και στο παρελθόν. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στον Guardian, όταν της τέθηκε ζήτημα για την ποιότητα του σεναρίου του «All’s Fair», είχε δηλώσει «ορκίζομαι στον Θεό ότι έχω δει και τα εννέα επεισόδια και είναι πραγματικά πολύ καλό. Είναι αυτό που είναι, είναι ζουμερό και υπερβολικό κάποιες στιγμές αλλά και συγκινητικό».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

