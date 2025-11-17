Ένα απρόσμενο πιτζάμα πάρτι ένωσε ξανά την Kim Kardashian με την Britney Spears

Μια συνάντηση γεμάτη νοσταλγία, χιούμορ και μια δόση εφηβικής ανεμελιάς για την Kim Kardashian και την Britney Spears, παρούσα και η Khloé Kardashian

Η Kim Kardashian και η Britney Spears συναντήθηκαν ξανά σε μια βραδιά που θύμιζε περισσότερο εφηβικό πάρτι παρά στιγμιότυπο από την καθημερινότητα δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας. Η Khloé Kardashian βρέθηκε επίσης εκεί, ολοκληρώνοντας ένα τρίο που δεν άργησε να προκαλέσει ενθουσιασμό στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Kim Kardashian δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram Story της αποκαλύπτοντας ότι η συνάντηση έλαβε τη μορφή απροποίητου πιτζάμα πάρτι. Παρούσα ήταν και ο μάνατζερ της Britney Spears, Cade Hudson, κίνηση που έδωσε στη βραδιά ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση νοσταλγίας.

Στο πρώτο στιγμιότυπο οι τρεις τους ποζάρουν χαλαρά, με την Britney Spears να βγάζει τη γλώσσα της και την Kim Kardashian να δίνει μια παιχνιδιάρικη duck face κίνηση προς τον φακό. Η τραγουδίστρια του «Toxic» έδειχνε τόσο ανέμελη όσο και στα πιο χαρούμενα στιγμιότυπα της καριέρας της.

Στη δεύτερη φωτογραφία η Khloé Kardashian παίρνει τη σκυτάλη. Με χειμωνιάτικες πιτζάμες και ένα χιουμοριστικό ύφος, κοιτάζει την κάμερα και βγάζει και εκείνη τη γλώσσα της, σε μια εικόνα που μοιάζει να προέρχεται από προσωπικό άλμπουμ φίλων.

Η σχέση της Kim Kardashian με τη Britney Spears κρατάει χρόνια. Γνώρισαν η μία την άλλη στις αρχές των 2000s, ενώ η Kim Kardashian είχε δηλώσει ανοιχτά ότι παρακολουθώντας το ντοκιμαντέρ «Framing Britney Spears» το 2021 ένιωσε βαθιά συμπόνια για την τραγουδίστρια. Οπως είχε επισημάνει τότε, η ίδια γνωρίζει καλά τι σημαίνει αφόρητη και συχνά άδικη πίεση από τα μέσα ενημέρωσης. Οι δηλώσεις της Kim Kardashian είχαν έρθει λίγο πριν από τη λήξη της πολυσυζητημένης δικαστικής επιτροπείας της Britney Spears, έπειτα από έναν μακρόχρονο δημόσιο αγώνα.

Η επανένωση μοιάζει να αποδεικνύει ότι ο χρόνος δεν έχει επηρεάσει τη μεταξύ τους οικειότητα. Οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν χαμογελαστές και ειλικρινά χαρούμενες που βρίσκονται ξανά μαζί.

