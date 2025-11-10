Celeb News 10.11.2025

Η Britney Spears κάνει comeback στο Instagram και δε μασά τα λόγια της

Η Britney Spears ανεβάζει ξανά ανάρτηση μετά την πρόσφατη απενεργοποίηση του λογαριασμού της και στέλνει στους ακόλουθούς της ένα προσωπικό, ξεκάθαρο μήνυμα ενδυνάμωσης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Britney Spears επέστρεψε στο Instagram, πέντε ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της, δημοσιεύοντας μια νέα ανάρτηση στην οποία μοιράζεται σκέψεις για την έννοια των ορίων, την προσωπική εξέλιξη και τη διαχείριση μιας δύσκολης χρονιάς. Η επιστροφή της έρχεται ύστερα από την πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεσή της με τον πρώην σύζυγό της, Kevin Federline, σχετικά με όσα περιλαμβάνονται στο νέο του βιβλίο.

Στη φωτογραφία που συνόδευε την ανάρτηση, η Britney Spears ποζάρει με δαντελωτό lingerie και μαύρες δερμάτινες μπότες, ενώ στη λεζάντα ανοίγει ένα πιο προσωπικό και εσωτερικό κεφάλαιο. «Έχουν συμβεί τόσα πολλά αυτή τη χρονιά, είναι τρελό. Προσπαθώ να ζω με όσα έχω και το βιβλίο ‘Draw the Circle’ προσφέρει μια απίστευτη οπτική», έγραψε η ίδια, εξηγώντας πως αναζητά ισορροπία και απλότητα.

Η Britney Spears συνέχισε το μήνυμά της σημειώνοντας: «Βρες τη δική σου μπαλαρίνα, το δικό σου κύκλο, και διεκδίκησε τα όριά σου. Είναι μια αυστηρή διαδικασία, σχεδόν σαν προσευχή, αλλά με τόσες άπειρες δυνατότητες στη ζωή, είναι σημαντικό να κάνεις αυτό που σου ταιριάζει και να κρατάς τα πράγματα απλά». Η τραγουδίστρια έκλεισε την ανάρτηση με μια αναφορά στις δυσκολίες και τις αντιφάσεις που συχνά συνοδεύουν την καθημερινότητα: «Ξέρω ότι υπάρχει και μια πιο μπερδεμένη πλευρά. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, αλλά μπορούμε να τα πούμε αυτά αργότερα».

Η επιστροφή της Britney Spears στο Instagram έρχεται σε μια περίοδο έντονου ενδιαφέροντος από το κοινό, καθώς οι πρόσφατες δημοσιεύσεις της, όπως των χορευτικών βίντεο ή στιγμιοτύπων με μελανιές και επιδέσμους, είχαν προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της. Σε μεταγενέστερη ανάρτηση της είχε εξηγήσει ότι είχε τραυματιστεί πέφτοντας από σκαλιά. Στις 2 Νοεμβρίου ο λογαριασμός της είχε γίνει προσωρινά μη διαθέσιμος, γεγονός που συνοδεύτηκε από συζητήσεις γύρω από τις επιπτώσεις της διαμάχης της με τον Kevin Federline.

Η νέα ανάρτηση της Britney Spears δείχνει ότι, παρά τον θόρυβο γύρω της, η ίδια προσπαθεί να επανακτήσει τον έλεγχο της δημόσιας εικόνας της, επιλέγοντας τον δικό της τρόπο να μιλήσει για αυτογνωσία και προσωπικά όρια.

