Celeb News 04.11.2025

H Britney Spears κάνει delete το Instagram της μετά τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Kevin Federline

Britney Spears
Η Britney Spears απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram λίγο μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του πρώην συζύγου της, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Britney Spears απενεργοποίησε για ακόμη μία φορά τον λογαριασμό της στο Instagram, προκαλώντας ανησυχία στο κοινό της, μόλις λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του πρώην συζύγου της, Kevin Federline. Οι χρήστες που προσπάθησαν να επισκεφθούν το προφίλ της και αντίκρισαν το μήνυμα «Το προφίλ δεν είναι διαθέσιμο». Η απενεργοποίηση του λογαριασμού φέρεται να έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο, αμέσως μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του Kevin Federline με τίτλο «You Thought You Knew», το οποίο περιλαμβάνει αποκαλύψεις και αμφιλεγόμενες ιστορίες από τον γάμο τους, που διήρκεσε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια.

Η Britney Spears, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει κάνει καμία επίσημη δήλωση για την εξαφάνιση του λογαριασμού της, ενώ η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών τα τελευταία χρόνια. Η τραγουδίστρια έχει «κατεβάσει» το Instagram της πολλές φορές, αρχικά το 2021 και στη συνέχεια δύο φορές το 2022, συχνά έπειτα από περιόδους έντονης δημοσιότητας ή δημόσιων αντιπαραθέσεων.

Λίγο πριν την απενεργοποίηση, η Britney Spears είχε αναρτήσει μηνύματα που ερμηνεύθηκαν ως απαντήσεις στις δηλώσεις του Kevin Federline. «Είναι διασκεδαστικό να λέω ιστορίες πλέον, γιατί όσα γράφονται για μένα είναι σκουπίδια. Είπα λοιπόν να φέρω λίγη ουσία στο τραπέζι», έγραψε χαρακτηριστικά. Σε άλλη ανάρτησή της, η τραγουδίστρια μίλησε για «συνεχή ψυχολογική πίεση και χειραγώγηση», υπονοώντας πως αναφέρεται στον πρώην σύζυγό της.

Το βιβλίο του Kevin Federline περιλαμβάνει σοβαρούς ισχυρισμούς, όπως ότι η Britney Spears κατανάλωνε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και έκανε χρήση ναρκωτικών ενώ θήλαζε. Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα αναφέρονται, υπογραμμίζοντας ότι «για άλλη μια φορά κάποιοι προσπαθούν να επωφεληθούν οικονομικά εις βάρος της». «Η Britney Spears ενδιαφέρεται μόνο για τα παιδιά της και την ευημερία τους», ανέφερε η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απενεργοποίηση του λογαριασμού της Britney Spears φαίνεται να αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια αποστασιοποίησης από τη δημόσια έκθεση και τη συνεχή φημολογία που την περιβάλλει. Παρότι οι θαυμαστές της εκφράζουν ανησυχία, η ίδια έχει αποδείξει πολλές φορές ότι επιλέγει συνειδητά τη σιωπή ως μέσο προσωπικής άμυνας.

