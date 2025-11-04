Οι Cure επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με μια σκοτεινή ωδή στη μελαγχολία

Οι Cure, το συγκρότημα που εδώ και δεκαετίες έχει χαράξει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ροκ μουσική, ετοιμάζονται να παρουσιάσουν στους θαυμαστές τους κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Το φιλμ «The Show of a Lost World», μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική καταγραφή της ζωντανής εμφάνισης του συγκροτήματος, θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε ολόκληρο τον κόσμο στις 11 Δεκεμβρίου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η ταινία, σκηνοθετημένη από τον Βρετανό δημιουργό Nick Wickham, γνωστό για τις συνεργασίες του με τη Madonna και τη Shakira, αποτυπώνει με μοναδική ένταση τη στιγμή που οι Cure παρουσίασαν για πρώτη, και μοναδική, φορά ζωντανά ολόκληρο το άλμπουμ τους «Songs of a Lost World» στο θρυλικό Troxy Nightclub του Λονδίνου. Πρόκειται για μια «ανανεωμένη, remixed και αποκατεστημένη σε 4K» εκδοχή της συναυλίας, η οποία περιλαμβάνει 31 τραγούδια, με ήχο επεξεργασμένο από τον ίδιο τον Robert Smith, ιδρυτή και τραγουδιστή της μπάντας.

Το «Songs of a Lost World» ήταν το πρώτο νέο στούντιο άλμπουμ των The Cure μετά από δεκαέξι χρόνια, καθώς είχε προηγηθεί το «4:13 Dream» το 2008. Το φιλμ περιλαμβάνει την πλήρη ζωντανή απόδοση του νέου δίσκου, αλλά και ένα ειδικό αφιέρωμα στα 45 χρόνια του κλασικού άλμπουμ «Seventeen Seconds». Στο σετ αυτό, οι θεατές θα ακούσουν τραγούδια όπως «At Night», «Secrets» και «A Forest», ενώ η συναυλία ολοκληρώνεται με μεγάλες επιτυχίες που σημάδεψαν γενιές: «Boys Don’t Cry», «The Walk», «A Night Like This», «Disintegration», «Fascination Street», «Just Like Heaven» και «Pictures of You».

Παράλληλα, το συγκρότημα κυκλοφόρησε και το άλμπουμ «Mixes of a Lost World», μια συλλογή remix που υπογράφουν γνωστά ονόματα όπως ο Chino Moreno των Deftones, ο Paul Oakenfold και ο Four Tet, δίνοντας μια νέα ηλεκτρονική διάσταση στον χαρακτηριστικό ήχο των Cure. Μετά την κινηματογραφική προβολή, η ταινία θα κυκλοφορήσει σε Blu-Ray, DVD και ψηφιακή μορφή στα τέλη Δεκεμβρίου, επιτρέποντας στους φαν του συγκροτήματος να ζήσουν ξανά τη μαγεία αυτής της σκοτεινής, μελαγχολικής και βαθιά συγκινητικής βραδιάς.

Το 2025, οι The Cure ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη σκηνή με μια σειρά από μεγάλες συναυλίες, καθώς και σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ όπως τα Isle of Wight, Primavera Sound, Nova Rock, Rock en Seine και Ejekt Festival στην Αθήνα. Το «The Show of a Lost World» δεν είναι απλώς ένα φιλμ για μια μπάντα. Είναι ένα χρονικό για την αντοχή του ήχου και του συναισθήματος, ένα ταξίδι στο σύμπαν του Robert Smith, όπου η μελαγχολία γίνεται τέχνη και το σκοτάδι αποκτά ήχο.

