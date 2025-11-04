MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 04.11.2025

Οι Cure επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με μια σκοτεινή ωδή στη μελαγχολία

Η θρυλική μπάντα, The Cure, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «The Show of a Lost World», ένα κινηματογραφικό ταξίδι στο πιο σκοτεινό τους live
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι Cure, το συγκρότημα που εδώ και δεκαετίες έχει χαράξει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ροκ μουσική, ετοιμάζονται να παρουσιάσουν στους θαυμαστές τους κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Το φιλμ «The Show of a Lost World», μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική καταγραφή της ζωντανής εμφάνισης του συγκροτήματος, θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε ολόκληρο τον κόσμο στις 11 Δεκεμβρίου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η ταινία, σκηνοθετημένη από τον Βρετανό δημιουργό Nick Wickham, γνωστό για τις συνεργασίες του με τη Madonna και τη Shakira, αποτυπώνει με μοναδική ένταση τη στιγμή που οι Cure παρουσίασαν για πρώτη, και μοναδική, φορά ζωντανά ολόκληρο το άλμπουμ τους «Songs of a Lost World» στο θρυλικό Troxy Nightclub του Λονδίνου. Πρόκειται για μια «ανανεωμένη, remixed και αποκατεστημένη σε 4K» εκδοχή της συναυλίας, η οποία περιλαμβάνει 31 τραγούδια, με ήχο επεξεργασμένο από τον ίδιο τον Robert Smith, ιδρυτή και τραγουδιστή της μπάντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Robert Smith μοιράζεται τη σκηνή με τη Olivia Rodrigo και η κιθαρίστριά της κλαίει

Το «Songs of a Lost World» ήταν το πρώτο νέο στούντιο άλμπουμ των The Cure μετά από δεκαέξι χρόνια, καθώς είχε προηγηθεί το «4:13 Dream» το 2008. Το φιλμ περιλαμβάνει την πλήρη ζωντανή απόδοση του νέου δίσκου, αλλά και ένα ειδικό αφιέρωμα στα 45 χρόνια του κλασικού άλμπουμ «Seventeen Seconds». Στο σετ αυτό, οι θεατές θα ακούσουν τραγούδια όπως «At Night», «Secrets» και «A Forest», ενώ η συναυλία ολοκληρώνεται με μεγάλες επιτυχίες που σημάδεψαν γενιές: «Boys Don’t Cry», «The Walk», «A Night Like This», «Disintegration», «Fascination Street», «Just Like Heaven» και «Pictures of You».

Παράλληλα, το συγκρότημα κυκλοφόρησε και το άλμπουμ «Mixes of a Lost World», μια συλλογή remix που υπογράφουν γνωστά ονόματα όπως ο Chino Moreno των Deftones, ο Paul Oakenfold και ο Four Tet, δίνοντας μια νέα ηλεκτρονική διάσταση στον χαρακτηριστικό ήχο των Cure. Μετά την κινηματογραφική προβολή, η ταινία θα κυκλοφορήσει σε Blu-Ray, DVD και ψηφιακή μορφή στα τέλη Δεκεμβρίου, επιτρέποντας στους φαν του συγκροτήματος να ζήσουν ξανά τη μαγεία αυτής της σκοτεινής, μελαγχολικής και βαθιά συγκινητικής βραδιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 2025, οι The Cure ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη σκηνή με μια σειρά από μεγάλες συναυλίες, καθώς και σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ όπως τα Isle of Wight, Primavera Sound, Nova Rock, Rock en Seine και Ejekt Festival στην Αθήνα. Το «The Show of a Lost World» δεν είναι απλώς ένα φιλμ για μια μπάντα. Είναι ένα χρονικό για την αντοχή του ήχου και του συναισθήματος, ένα ταξίδι στο σύμπαν του Robert Smith, όπου η μελαγχολία γίνεται τέχνη και το σκοτάδι αποκτά ήχο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ejekt Festival: Οι Cure επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα  

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

CURE
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
The Social Network: Ο Jesse Eisenberg μιλά για την αντικατάστασή του από τον Jeremy Strong

The Social Network: Ο Jesse Eisenberg μιλά για την αντικατάστασή του από τον Jeremy Strong

03.11.2025
Επόμενο
H Britney Spears κάνει delete το Instagram της μετά τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Kevin Federline

H Britney Spears κάνει delete το Instagram της μετά τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Kevin Federline

04.11.2025

Δες επίσης

Η Ερήνη Τορνεσάκη διεκδικεί με το ριζίτικο τραγούδι «Σε ψηλό βουνό» Grammy
Μουσικά Νέα

Η Ερήνη Τορνεσάκη διεκδικεί με το ριζίτικο τραγούδι «Σε ψηλό βουνό» Grammy

03.11.2025
Το πρόβλημα υγείας που έκανε τον Benson Boone να ακυρώσει την συναυλία του στο Birmingham
Μουσικά Νέα

Το πρόβλημα υγείας που έκανε τον Benson Boone να ακυρώσει την συναυλία του στο Birmingham

03.11.2025
Μέλισσες: Η συγκινητική ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα για το πρώτο τους βινύλιο
Μουσικά Νέα

Μέλισσες: Η συγκινητική ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα για το πρώτο τους βινύλιο

03.11.2025
Δεν είναι ο Bruce Springsteen, είναι ο Jeremy Allen White: Η απίστευτη φωνητική ερμηνεία του ηθοποιού
Μουσικά Νέα

Δεν είναι ο Bruce Springsteen, είναι ο Jeremy Allen White: Η απίστευτη φωνητική ερμηνεία του ηθοποιού

03.11.2025
Eurovision 2026: Yποβλήθηκαν 264 συμμετοχές για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Yποβλήθηκαν 264 συμμετοχές για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας

03.11.2025
Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

03.11.2025
Ο ΛΕΞ έγραψε ιστορία στο Καυτανζόγλειο – 45.000 θεατές τραγούδησαν τις ρίμες του ράπερ
Μουσικά Νέα

Ο ΛΕΞ έγραψε ιστορία στο Καυτανζόγλειο – 45.000 θεατές τραγούδησαν τις ρίμες του ράπερ

03.11.2025
Αν ο Elvis, η Madonna και η Lady Gaga κι άλλοι τραγουδιστές ήταν Έλληνες- Δες ποιοι stars θα ήταν!
Reviews

Αν ο Elvis, η Madonna και η Lady Gaga κι άλλοι τραγουδιστές ήταν Έλληνες- Δες ποιοι stars θα ήταν!

03.11.2025
Haunted by Fame: Ο Offset επιτίθεται στη Cardi B μέσα από το νέο του τραγούδι
Μουσικά Νέα

Haunted by Fame: Ο Offset επιτίθεται στη Cardi B μέσα από το νέο του τραγούδι

03.11.2025
Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τι έκανε μόλις πάτησε το πόδι της στην Αθήνα

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τι έκανε μόλις πάτησε το πόδι της στην Αθήνα

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο