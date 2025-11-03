The Social Network: Ο Jesse Eisenberg μιλά για την αντικατάστασή του από τον Jeremy Strong

Ο Jeremy Strong αναλαμβάνει τον ρόλο του Mark Zuckerberg στη νέα ταινία του Aaron Sorkin, ενώ ο Jesse Eisenberg εξηγεί γιατί δεν επιστρέφει

Ο Jesse Eisenberg «έσπασε» τη σιωπή του μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Jeremy Strong θα υποδυθεί τον Mark Zuckerberg στη συνέχεια της ταινίας «The Social Network», με τίτλο «The Social Reckoning». Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Aaron Sorkin, θα λειτουργήσει ως συμπληρωματικό έργο του βραβευμένου φιλμ του David Fincher, που κυκλοφόρησε το 2010. Ο Jesse Eisenberg είχε ενσαρκώσει τότε τον ιδρυτή του Facebook, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και υποψηφιότητες για Oscar, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η νέα παραγωγή, οι θαυμαστές αναρωτήθηκαν αν θα επέστρεφε στον εμβληματικό ρόλο, ωστόσο ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχει.

Μιλώντας στην εκπομπή Today Show, ο Jesse Eisenberg εξήγησε τους λόγους της απουσίας του: «Να σας πω την αλήθεια, οι λόγοι δεν έχουν καμία σχέση με το πόσο καταπληκτική θα είναι αυτή η ταινία. Όταν υποδύεσαι έναν χαρακτήρα, έρχεται κάποια στιγμή που νιώθεις πως έχεις εξελιχθεί, έχεις γίνει κάτι άλλο». Ο ηθοποιός συμπλήρωσε: «Είναι μια πραγματικά υπέροχη ταινία. Ο Aaron Sorkin είναι φίλος μου, τον θαυμάζω βαθιά, και όλοι οι λόγοι για τους οποίους δεν συμμετέχω δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το πόσο λαμπρή θα είναι η δουλειά του».

Η ταινία «The Social Reckoning» διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «The Social Network» και ακολουθεί τη μηχανικό του Facebook Frances Haugen, την οποία θα υποδυθεί η Mikey Madison, καθώς συνεργάζεται με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal Jeff Horwitz, τον οποίο ενσαρκώνει ο Jeremy Allen White, για να αποκαλύψουν τα σκοτεινά μυστικά της πλατφόρμας. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Bill Burr, Wunmi Mosaku, Billy Magnussen και Betty Gilpin.

Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, ο Jeremy Strong αναφέρθηκε στον λόγο που δέχτηκε να αναλάβει τον ρόλο του Mark Zuckerberg: «Είναι ένα από τα σπουδαιότερα σενάρια που έχω διαβάσει. Αγγίζει τα πιο καυτά ζητήματα της εποχής μας και αποτυπώνει τις εντάσεις του σύγχρονου κόσμου. Ο χαρακτήρας είναι συναρπαστικός, περίπλοκος, και τον προσεγγίζω με μεγάλη προσοχή, ενσυναίσθηση και αντικειμενικότητα». Όταν ρωτήθηκε αν είχε επικοινωνήσει με τον Jesse Eisenberg σχετικά με τον ρόλο, ο Jeremy Strong απάντησε: «Όχι, πιστεύω ότι αυτό που πρόκειται να κάνω δεν έχει καμία σχέση με το τι έκανε εκείνος. Είναι κάτι διαφορετικό».

Η ταινία «The Social Reckoning» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου 2026, με την υπογραφή του Aaron Sorkin να εγγυάται ένα ακόμη καθηλωτικό πορτρέτο εξουσίας, ηθικής και τεχνολογικής επιρροής στον 21ο αιώνα.

