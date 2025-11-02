Ο Woody Allen εξασφάλισε χρηματοδότηση μαμούθ για τη 51η του ταινία

Ο Woody Allen επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την 51η ταινία του, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από την Κυβέρνηση της Μαδρίτης. Η χρηματοδότηση συνοδεύεται από αυστηρούς όρους: η ταινία θα πρέπει να έχει τη λέξη «Madrid» στον τίτλο της και να περιλαμβάνει «αναγνωρίσιμες τοποθεσίες» της πόλης, ενώ η πρεμιέρα της θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ πρώτης γραμμής, όπως το Βερολίνο.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας να αξιοποιήσει τη δύναμη του κινηματογράφου ως μέσο τουριστικής προβολής. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, «ο Woody Allen είναι ένας από τους πιο πολυδιάστατους σύγχρονους δημιουργούς, που έχει διαμορφώσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και υψηλού κύρους στυλ κινηματογραφικής αφήγησης». Το έγγραφο υπογραμμίζει ότι «ένα οπτικοακουστικό έργο με τα χαρακτηριστικά των ταινιών του Woody Allen, ενός σκηνοθέτη και παραγωγού διεθνούς φήμης, αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο προβολής της Περιφέρειας της Μαδρίτης ως τουριστικού προορισμού».

Ο 89χρονος σκηνοθέτης έχει τα τελευταία χρόνια βρει στήριξη κυρίως από ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης. Οι δύο προηγούμενες ταινίες του, το «Rifkin’s Festival» (2020), που γυρίστηκε στο Σαν Σεμπαστιάν, και το «Coup de Chance» (2023), που γυρίστηκε στο Παρίσι, είχαν παραχθεί επίσης με ευρωπαϊκά κεφάλαια. Η νέα ταινία, η οποία φέρει προς το παρόν τον προσωρινό τίτλο «WASP 2026» (ακρωνύμιο του «Woody Allen Summer Project 2026»), θα γυριστεί εξ ολοκλήρου στη Μαδρίτη και στα περίχωρά της.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι η επένδυση αυτή θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων πόλεων που επένδυσαν στο σινεμά. Όπως σημειώνεται, το «Vicky Cristina Barcelona» του 2008, το οποίο επίσης είχε λάβει επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης και την Περιφέρεια της Καταλονίας, απέφερε παγκόσμια προβολή στην πόλη και σημαντική αύξηση επισκεπτών.

Η Μαδρίτη διαθέτει μια πλούσια παράδοση στη μεγάλη οθόνη, καθώς έχει αποτελέσει σκηνικό για πολλές από τις εμβληματικές ταινίες του Pedro Almodóvar. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Μεγάλωσα, διασκέδασα, πόνεσα, πάχυνα και άνθισα στη Μαδρίτη, και τα έκανα όλα αυτά την ίδια στιγμή που άνθιζε και η πόλη»

