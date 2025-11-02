MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 02.11.2025

Ο Woody Allen εξασφάλισε χρηματοδότηση μαμούθ για τη 51η του ταινία

Η Μαδρίτη επενδύει στη νέα ταινία του Woody Allen, ελπίζοντας ότι θα μετατρέψει την ισπανική πρωτεύουσα σε κινηματογραφικό προορισμό
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Woody Allen επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την 51η ταινία του, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από την Κυβέρνηση της Μαδρίτης. Η χρηματοδότηση συνοδεύεται από αυστηρούς όρους: η ταινία θα πρέπει να έχει τη λέξη «Madrid» στον τίτλο της και να περιλαμβάνει «αναγνωρίσιμες τοποθεσίες» της πόλης, ενώ η πρεμιέρα της θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ πρώτης γραμμής, όπως το Βερολίνο.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας να αξιοποιήσει τη δύναμη του κινηματογράφου ως μέσο τουριστικής προβολής. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, «ο Woody Allen είναι ένας από τους πιο πολυδιάστατους σύγχρονους δημιουργούς, που έχει διαμορφώσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και υψηλού κύρους στυλ κινηματογραφικής αφήγησης». Το έγγραφο υπογραμμίζει ότι «ένα οπτικοακουστικό έργο με τα χαρακτηριστικά των ταινιών του Woody Allen, ενός σκηνοθέτη και παραγωγού διεθνούς φήμης, αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο προβολής της Περιφέρειας της Μαδρίτης ως τουριστικού προορισμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Tarantino επιστρέφει στην υποκριτική με ρόλο έκπληξη

Ο 89χρονος σκηνοθέτης έχει τα τελευταία χρόνια βρει στήριξη κυρίως από ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης. Οι δύο προηγούμενες ταινίες του, το «Rifkin’s Festival» (2020), που γυρίστηκε στο Σαν Σεμπαστιάν, και το «Coup de Chance» (2023), που γυρίστηκε στο Παρίσι, είχαν παραχθεί επίσης με ευρωπαϊκά κεφάλαια. Η νέα ταινία, η οποία φέρει προς το παρόν τον προσωρινό τίτλο «WASP 2026» (ακρωνύμιο του «Woody Allen Summer Project 2026»), θα γυριστεί εξ ολοκλήρου στη Μαδρίτη και στα περίχωρά της.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι η επένδυση αυτή θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων πόλεων που επένδυσαν στο σινεμά. Όπως σημειώνεται, το «Vicky Cristina Barcelona» του 2008, το οποίο επίσης είχε λάβει επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης και την Περιφέρεια της Καταλονίας, απέφερε παγκόσμια προβολή στην πόλη και σημαντική αύξηση επισκεπτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Μαδρίτη διαθέτει μια πλούσια παράδοση στη μεγάλη οθόνη, καθώς έχει αποτελέσει σκηνικό για πολλές από τις εμβληματικές ταινίες του Pedro Almodóvar. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Μεγάλωσα, διασκέδασα, πόνεσα, πάχυνα και άνθισα στη Μαδρίτη, και τα έκανα όλα αυτά την ίδια στιγμή που άνθιζε και η πόλη»

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πικρή αυτογνωσία στο βιβλίο του Woody Allen που έχει ως ήρωα… τον εαυτό του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Woody Allen Μαδρίτη ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral

Ξέχνα το Pumpkin Spice Latte! Αυτά είναι τα νέα φθινοπωρινά ροφήματα που θα γίνουν viral

02.11.2025

Δες επίσης

Behemoth!: Ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Pedro Pascal
Cinema

Behemoth!: Ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Pedro Pascal

02.11.2025
Όλα όσα έρχονται στο Netflix τον Νοέμβριο και θα σε κρατήσουν κολλημένο στην οθόνη
Cinema

Όλα όσα έρχονται στο Netflix τον Νοέμβριο και θα σε κρατήσουν κολλημένο στην οθόνη

02.11.2025
Beast in Me: Νέα ταινία πολεμικών τεχνών φέρει την υπογραφή του Russell Crowe
Cinema

Beast in Me: Νέα ταινία πολεμικών τεχνών φέρει την υπογραφή του Russell Crowe

01.11.2025
Το Downton Abbey: The Grand Finale ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 100 εκατομμύρια δολάρια
Cinema

Το Downton Abbey: The Grand Finale ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 100 εκατομμύρια δολάρια

01.11.2025
Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;»
Cinema

Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;»

31.10.2025
Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή; Μέρος A, του Αλέξανδρου Ρήγα | Μόλις κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας
Cinema

Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή; Μέρος A, του Αλέξανδρου Ρήγα | Μόλις κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας

31.10.2025
Η Hello Kitty έτοιμη για την πρώτη της κινηματογραφική περιπέτεια το 2028
Cinema

Η Hello Kitty έτοιμη για την πρώτη της κινηματογραφική περιπέτεια το 2028

31.10.2025
Ο Tarantino επιστρέφει στην υποκριτική με ρόλο έκπληξη
Cinema

Ο Tarantino επιστρέφει στην υποκριτική με ρόλο έκπληξη

31.10.2025
Colin Farrell: Η σκηνή που γύρισε 46 φορές και έκανε έξαλλο τον Tom Cruise
Cinema

Colin Farrell: Η σκηνή που γύρισε 46 φορές και έκανε έξαλλο τον Tom Cruise

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!