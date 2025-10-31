MadWalk 2025 by Τhree Cents
Cinema 31.10.2025

Ο Tarantino επιστρέφει στην υποκριτική με ρόλο έκπληξη

Μετά την ακύρωση του «The Movie Critic», ο Quentin Tarantino ξαναμπαίνει μπροστά από την κάμερα με τον μεγαλύτερο ρόλο του εδώ και τρεις δεκαετίες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Quentin Tarantino επιστρέφει στην υποκριτική, εγκαταλείποντας προσωρινά τη θέση του πίσω από την κάμερα, για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Only What We Carry». Ο 62χρονος δημιουργός αναλαμβάνει τον μεγαλύτερο ρόλο της καριέρας του από το 1996 και το «From Dusk Til Dawn». Η νέα δραματική ταινία του σκηνοθέτη Jamie Adams, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στη Γαλλία, περιγράφεται ως «ένας στοχασμός πάνω στην αγάπη, την απώλεια και το ήσυχο θάρρος που χρειάζεται για να συνεχίσεις». Πρόκειται για ένα έργο με έντονα συναισθηματικό βάθος και ευρωπαϊκή αισθητική, γυρισμένο στη Νορμανδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Quentin Tarantino ετοιμάζει το πρώτο του θεατρικό έργο στο West End

Στην ταινία συμπρωταγωνιστούν οι Simon Pegg, Sofia Boutella, Charlotte Gainsbourg και Liam Hellmann, ενώ η τραγουδίστρια Lizzy McAlpine κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Ο Simon Pegg, γνωστός από το κινηματογραφικό σύμπαν του «Mission: Impossible», υποδύεται τον Julian Johns, «έναν άλλοτε επιβλητικό καθηγητή, του οποίου η πρώην μαθήτρια Charlotte Levant (Sofia Boutella) επιστρέφει για να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος». Ο Quentin Tarantino ενσαρκώνει τον John Percy, έναν παλιό φίλο του Julian, «του οποίου η ξαφνική άφιξη ανακινεί θαμμένες αλήθειες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Jamie Adams δήλωσε στο Deadline: «Ήταν πάντα όνειρό μου να γυρίσω μια ταινία στο ύφος του Éric Rohmer στη Νορμανδία, ένα όνειρο που περιελάμβανε συνεργασία με ένα εξαιρετικό διεθνές καστ και συνεργείο. Τελικά, αγκαλιάζοντας την ελευθερία του ανεξάρτητου κινηματογράφου, αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλους τους συντελεστές του “Only What We Carry”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Quentin Tarantino έχει συμμετάσχει στο παρελθόν ως ηθοποιός σε πολλές από τις δικές του ταινίες, μεταξύ των οποίων τα «Reservoir Dogs» και «Django Unchained». Αν και οι ρόλοι του υπήρξαν συνήθως μικροί ή αυτοσαρκαστικοί, ο ίδιος έχει διατηρήσει έντονη παρουσία μπροστά από την κάμερα. Πιο πρόσφατα έκανε cameo στο «Once Upon a Time… in Hollywood» το 2019 και υπήρξε αφηγητής στη σειρά «Super Pumped» το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιστροφή του στην υποκριτική έρχεται λίγο μετά την απόφαση του να εγκαταλείψει το project «The Movie Critic», το οποίο επρόκειτο να είναι η δέκατη και τελευταία του σκηνοθετική δουλειά. Ο δημιουργός έκρινε ότι η ταινία θύμιζε υπερβολικά το «Once Upon a Time… in Hollywood» και αποφάσισε να την αποσύρει. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, σχεδιάζει να αποσυρθεί από τη σκηνοθεσία μετά την ολοκλήρωση δέκα ταινιών, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα ποιο θα είναι τελικά το φινάλε της κινηματογραφικής του πορείας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Μεγάλη αποκάλυψη από την Uma Thurman για το Pulp Fiction

