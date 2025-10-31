Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο

Σε μια εποχή που οι περισσότερες ειδήσεις γύρω από τους celebrities αφορούν βραβεία, red carpets και viral στιγμές, ο Jesse Eisenberg κατάφερε να συγκινήσει με μια εντελώς διαφορετική αποκάλυψη. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην πρωινή εκπομπή Today, ο 42χρονος ηθοποιός ανακοίνωσε πως σκοπεύει να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο άνθρωπο στα μέσα του Δεκέμβρη. Η είδηση αιφνιδίασε τόσο τους παρουσιαστές όσο και το κοινό, με τον ίδιο να δηλώνει απλά: «Δεν ξέρω γιατί… μάλλον έχω κολλήσει με τη δωρεά αίματος και τώρα μου φαίνεται φυσικό να συνεχίσω έτσι. Το αγαπώ».

Ο πρωταγωνιστής των «Now You See Me» και «The Social Network» εξήγησε ότι πρόκειται για μια ανιδιοτελή δωρεά (altruistic donation), δηλαδή μια πράξη όπου ο δότης προσφέρει το όργανό του χωρίς να γνωρίζει τον παραλήπτη. «Είναι σχεδόν χωρίς ρίσκο και τόσο απαραίτητο. Νομίζω πως, αν κάποιος έχει τον χρόνο και τη διάθεση, είναι μια απόφαση που βγάζει νόημα», είπε με χαρακτηριστική απλότητα.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως η ιδέα τού είχε περάσει από το μυαλό πριν από περίπου 10 χρόνια, αλλά τότε δεν είχε βρει τρόπο να την υλοποιήσει. Αυτή τη φορά, όμως, δηλώνει έτοιμος και ενθουσιασμένος: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα το κάνω. Είναι κάτι που θέλω βαθιά». Μέσα από το πρόγραμμα της Εθνικής Οργάνωσης Νεφρού των ΗΠΑ, μάλιστα, η οικογένειά του θα έχει προτεραιότητα στη λίστα των δωρητών, αν ποτέ χρειαστεί μεταμόσχευση στο μέλλον, γεγονός που τον κάνει να νιώθει ακόμη πιο ασφαλής για την απόφασή του.

Σύμφωνα με το Mayo Clinic, οι περισσότεροι δωρητές νεφρού επιστρέφουν στις κανονικές τους δραστηριότητες μέσα σε 2 έως 4 εβδομάδες. Ο Jesse Eisenberg, γνωστός για τη σεμνότητα και την ευφυΐα του, φαίνεται πως αντιμετωπίζει αυτή την εμπειρία όχι σαν πράξη ηρωισμού, αλλά σαν μια φυσική συνέχεια της ανθρωπιάς του. Σε μια βιομηχανία που συχνά δοξάζει το «φαίνεσθαι», εκείνος επιλέγει το «πράττειν», και αυτό από μόνο του είναι ίσως η πιο συγκλονιστική του ερμηνεία μέχρι σήμερα.

