MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 31.10.2025

Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο

jesse_eisenberg
Με χιούμορ και ειλικρίνεια, ο ηθοποιός του «The Social Network» μίλησε για την απόφασή του να δωρίσει το νεφρό του
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια εποχή που οι περισσότερες ειδήσεις γύρω από τους celebrities αφορούν βραβεία, red carpets και viral στιγμές, ο Jesse Eisenberg κατάφερε να συγκινήσει με μια εντελώς διαφορετική αποκάλυψη. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην πρωινή εκπομπή Today, ο 42χρονος ηθοποιός ανακοίνωσε πως σκοπεύει να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο άνθρωπο στα μέσα του Δεκέμβρη. Η είδηση αιφνιδίασε τόσο τους παρουσιαστές όσο και το κοινό, με τον ίδιο να δηλώνει απλά: «Δεν ξέρω γιατί… μάλλον έχω κολλήσει με τη δωρεά αίματος και τώρα μου φαίνεται φυσικό να συνεχίσω έτσι. Το αγαπώ».

Ο πρωταγωνιστής των «Now You See Me» και «The Social Network» εξήγησε ότι πρόκειται για μια ανιδιοτελή δωρεά (altruistic donation), δηλαδή μια πράξη όπου ο δότης προσφέρει το όργανό του χωρίς να γνωρίζει τον παραλήπτη. «Είναι σχεδόν χωρίς ρίσκο και τόσο απαραίτητο. Νομίζω πως, αν κάποιος έχει τον χρόνο και τη διάθεση, είναι μια απόφαση που βγάζει νόημα», είπε με χαρακτηριστική απλότητα.

jesse_eisenberg
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως η ιδέα τού είχε περάσει από το μυαλό πριν από περίπου 10 χρόνια, αλλά τότε δεν είχε βρει τρόπο να την υλοποιήσει. Αυτή τη φορά, όμως, δηλώνει έτοιμος και ενθουσιασμένος: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα το κάνω. Είναι κάτι που θέλω βαθιά». Μέσα από το πρόγραμμα της Εθνικής Οργάνωσης Νεφρού των ΗΠΑ, μάλιστα, η οικογένειά του θα έχει προτεραιότητα στη λίστα των δωρητών, αν ποτέ χρειαστεί μεταμόσχευση στο μέλλον, γεγονός που τον κάνει να νιώθει ακόμη πιο ασφαλής για την απόφασή του.

Σύμφωνα με το Mayo Clinic, οι περισσότεροι δωρητές νεφρού επιστρέφουν στις κανονικές τους δραστηριότητες μέσα σε 2 έως 4 εβδομάδες. Ο Jesse Eisenberg, γνωστός για τη σεμνότητα και την ευφυΐα του, φαίνεται πως αντιμετωπίζει αυτή την εμπειρία όχι σαν πράξη ηρωισμού, αλλά σαν μια φυσική συνέχεια της ανθρωπιάς του. Σε μια βιομηχανία που συχνά δοξάζει το «φαίνεσθαι», εκείνος επιλέγει το «πράττειν», και αυτό από μόνο του είναι ίσως η πιο συγκλονιστική του ερμηνεία μέχρι σήμερα.

Διάβασε επίσης: Η κόρη της Catherine Zeta-Jones φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει εκείνη πριν απο 20 χρονια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

celebrities Jesse Eisenberg
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Colin Farrell: Η σκηνή που γύρισε 46 φορές και έκανε έξαλλο τον Tom Cruise

Colin Farrell: Η σκηνή που γύρισε 46 φορές και έκανε έξαλλο τον Tom Cruise

31.10.2025
Επόμενο
Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του

31.10.2025

Δες επίσης

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του
Celeb News

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του

31.10.2025
Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα
Celeb News

Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα

31.10.2025
Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν
Celeb News

Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

31.10.2025
Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά
Celeb News

Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά

31.10.2025
Η κόρη της Catherine Zeta-Jones φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει εκείνη πριν απο 20 χρονια
Celeb News

Η κόρη της Catherine Zeta-Jones φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει εκείνη πριν απο 20 χρονια

30.10.2025
Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν
Celeb News

Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν

30.10.2025
Full in love! Η τρυφερή ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
Celeb News

Full in love! Η τρυφερή ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

30.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό

30.10.2025
H Ελένη Ράντου αγαπά το ChatGPT! Τι λέει και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά
Celeb News

H Ελένη Ράντου αγαπά το ChatGPT! Τι λέει και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά

30.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!